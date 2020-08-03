Почему для смазки цепи бензопилы не стоит использовать отработку

Наиболее распространенная ошибка, связанная с эксплуатацией бензопилы -использование отработанного моторного масла для смазки цепи. Дескать, какая разница? Это же не двигатель, который может вклинить. В целом — довод логичный, ведь лубрикант в данном случае используется исключительно для охлаждения цепочки и ее более легкому проскальзыванию по направляющей шине.

Сомнительная экономия

Однако основная проблема отработки — возможное содержание в ней какого-либо мусора типа металлической стружки или песка, попавшего в сливную емкость при откручивании пробки картера. Поскольку смазку на цепь пилы подает насос, его приемник может забиться вышеупомянутым шлаком, что чревато целым комплексом проблем. Во-первых, из-за нехватки масла шина и цепь начнут перегреваться, что приведет к растяжению цепочки и износу шины. Во-вторых, может накрыться сам насос, замена которого обыкновенно влетает в копеечку (примерно треть от стоимости нового аналогичного инструмента).

Согласитесь, сомнительная экономия.Да, отработку можно предварительно отфильтровать и тогда посторонние абразивные фракции уже никак не попадут в маслонасос. Но в «бэушном» масле, как правило, содержится бензин, в значительной степени понижающий вязкость масла и в целом разрушающий его молекулярную структуру.