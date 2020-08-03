Почему для смазки цепи бензопилы не стоит использовать отработку

Наиболее распространенная ошибка, связанная с эксплуатацией бензопилы -использование отработанного моторного масла для смазки цепи. Дескать, какая разница? Это же не двигатель, который может вклинить. В целом — довод логичный, ведь лубрикант в данном случае используется исключительно для охлаждения цепочки и ее более легкому проскальзыванию по направляющей шине.
Сомнительная экономия
Однако основная проблема отработки — возможное содержание в ней какого-либо мусора типа металлической стружки или песка, попавшего в сливную емкость при откручивании пробки картера. Поскольку смазку на цепь пилы подает насос, его приемник может забиться вышеупомянутым шлаком, что чревато целым комплексом проблем. Во-первых, из-за нехватки масла шина и цепь начнут перегреваться, что приведет к растяжению цепочки и износу шины. Во-вторых, может накрыться сам насос, замена которого обыкновенно влетает в копеечку (примерно треть от стоимости нового аналогичного инструмента).
Согласитесь, сомнительная экономия.Да, отработку можно предварительно отфильтровать и тогда посторонние абразивные фракции уже никак не попадут в маслонасос. Но в «бэушном» масле, как правило, содержится бензин, в значительной степени понижающий вязкость масла и в целом разрушающий его молекулярную структуру.
С одной стороны, в излишне текучей смазке для цепи нет ничего плохого, ведь она, в отличии от густой, проникает везде и всюду, добираясь до самых труднодоступных участков. Однако обратная сторона медали — она крайне плохо удерживается на поверхности, а при больших оборотах пилы фактически и не участвует в контакте с трущимися поверхностями.
Сцепление на молекулярном уровне
Именно поэтому для смазки режущей части бензопилы нужно использовать только специальное адгезионное масло для пильных цепей. Адгезионное, потому и называется адгезионным, что имеет повышенное сцепление с металлом и смазывает не только верхнюю часть шины бензопилы, но и нижнюю. Кроме того, специальная антифрикционная жидкость равномерно распределяется по всей рабочей поверхности инструмента, а не только в месте подачи насосом масла, и обеспечивает хорошее скольжение даже при работе с древесиной твердых пород, при распиливании которой (например, дуба), режущий инструмент подвергается воистину экстремальным нагрузкам.
Мы привыкли, что продукты немецкой компании Liqui Moly связаны с автомобилями и мототехникой. Но в линейке этого производителя есть серия масел и для садовой утвари. В том числе и для бензопил. Для смазки пильной гарнитуры инструмента именитый производитель предлагает минеральное трансмиссионное масло Bio Sage-Kettenoil.
Полезно для техники, безопасно для природы
Лубрикант создан для смазки цепей бензопил различных видов и конструкций, в том числе и промышленного назначения, работающих с очень высокими и продолжительными нагрузками.
Поскольку при работе бензопилой цепная смазка разбрызгивается наружу, очень важно, чтобы она не отравляла окружающий мир. Именно поэтому состав масла обеспечивает его полную биоразлагаемость и токсикологическую безопасность.
Иными словами, данная смазка для цепей бензопил не вреднее для природы, чем подсолнечное масло. А благодаря высококачественной основе и современным присадкам, оно гарантирует высокую надежность работы цепей бензопил в условиях даже запредельных нагрузок. Что касается температурного применения, то продукт может использоваться в пилах как летом, так и зимой при температурах до −30 по Цельсию. Ну и коли мы говорим о бензопилах, нельзя обойти стороной силовой агрегат этого устройства.
Моторы инструмента 2-тактные, высоко оборотистые, а потому нуждаются в качественном смазывающем материале. Минеральное моторное масло для 2-тактных бензопил и газонокосилок Liqui Moly 2-Takt-Motorsagen-Oil «заряжено» пакетом присадок, обеспечивающим движку высокую защиту от износа в тяжелых условиях эксплуатации, не допускающим образование отложений на деталях двигателя, и при этом бездымно сгорающим.
Двухтактное, универсальное
Когда в дачном гараже много 2-тактной техники — и газонокосилка, и бензопила, и скутер, и ямобур, и снегоуборщик, то в арсенале моторных смазок достаточно иметь всего одну единственную баночку, которая одинаково хорошо приживется в столь разнообразных с точки зрения применения агрегатах. Речь идет о всесезонном полусинтетическом моторном масле Liqui Moly 2-Takt-Motoroil.
Этот высококачественный чистокровный немецкий продукт прекрасно работает в самой разнообразной садовой и силовой мототехнике, причем как с раздельной, так и со смешанной системой смазки.
Универсальный лубрикант 2-Takt-Motoroil бездымно сгорает, гарантирует защиту деталей мотора от износа и коррозии, не допускает образование отложений в моторе и продлевает срок службы «жильцам» вашего дачного гаража.