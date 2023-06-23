Эликсир для «китайца»: тонкости выбора моторного масла для азиатских машин

Скользкий убийца моторов

Впрочем, даже столь надежные и технологичные моторы на смешном пробеге запросто может убить… масло. Самое страшное — это нарваться на подделку, потому как такой суррогат не оставляет двигателям ни малейших шансов на выживание. И ладно бы конрафактчики разливали по канистрам пусть и низкопробную, но автомобильную смазку. Так нет, ради высоких барышей они не гнушаются индустриальным, или как его еще называют веретеночным маслом, которое стоит в разы дешевле и способно работать в температурном диапазоне от −35°С до +100°С, а при кратковременном нагреве до 125°С, а в прогретом движке, особенно в местах интенсивного трения, температуры достигают в разы больших значений, поэтому мотор с такой жижей, считай, работает на сухую.

Но даже качественное автомобильное моторное масло не гарантирует сохранности китайскому ДВС, если оно неправильно подобрано по вязкости или допуску производителя. Да, прекрасно понимаем, что сейчас на прилавках магазинов шаром покати, и от былого смазочного изобилия не осталось и следа. Но это лишь на первый взгляд, ведь подсознательно, разглядывая витрину, мы ищем знакомые бренды, которых нынче и впрямь осталось раз-два и обчелся. Отсюда и обманчивый вывод, дескать, выбирать не из чего.