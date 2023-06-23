Эликсир для «китайца»: тонкости выбора моторного масла для азиатских машин

В отличии от европейских автопроизводителей, из которых клещами не вытянешь данных о ресурсе их моторов, представители заводов из Поднебесной в этом плане более словоохотливы, и открыто говорят, что при своевременном техобслуживании их движки выхаживают до первой капиталки 240—280 тысяч (такие сведенья о своих ДВС распространяли Haval и Changan). А, к примеру, силовой агрегат ACTECO 1.6TGDI третьего поколения, разработанный компанией Chery, в лаборатории прошел путь, эквивалентный 2 миллионам километров! Да уж, не всякий московский таксист за всю свою жизнь намотает такой пробег. И потому в самом Китае Chery на данную модель двигателя даёт пожизненную гарантию.
Скользкий убийца моторов
Впрочем, даже столь надежные и технологичные моторы на смешном пробеге запросто может убить… масло. Самое страшное — это нарваться на подделку, потому как такой суррогат не оставляет двигателям ни малейших шансов на выживание. И ладно бы конрафактчики разливали по канистрам пусть и низкопробную, но автомобильную смазку. Так нет, ради высоких барышей они не гнушаются индустриальным, или как его еще называют веретеночным маслом, которое стоит в разы дешевле и способно работать в температурном диапазоне от −35°С до +100°С, а при кратковременном нагреве до 125°С, а в прогретом движке, особенно в местах интенсивного трения, температуры достигают в разы больших значений, поэтому мотор с такой жижей, считай, работает на сухую.
Но даже качественное автомобильное моторное масло не гарантирует сохранности китайскому ДВС, если оно неправильно подобрано по вязкости или допуску производителя. Да, прекрасно понимаем, что сейчас на прилавках магазинов шаром покати, и от былого смазочного изобилия не осталось и следа. Но это лишь на первый взгляд, ведь подсознательно, разглядывая витрину, мы ищем знакомые бренды, которых нынче и впрямь осталось раз-два и обчелся. Отсюда и обманчивый вывод, дескать, выбирать не из чего.
Изучайте матчасть
На самом же деле качественных масел — как российских с импортными присадками, так и чисто иностранных — более чем достаточно, и найти вариант, который на 100 процентов по всем показателям подойдет для вашей китайской «ласточки», не составит труда. Главное, перед покупкой, вам нужно изучить раздел инструкции по эксплуатации, где производитель расписывает допуски и другие требования к техническим жидкостям.
Так, например, для подавляющего большинства современных моделей Chery, Exeed или Omoda будет достаточно моторного масла с вязкостью 5W−30 и допуском по классификации единого стандарта европейских автопроизводителей ACEA A3/B4 (это сочетание букв и цифр означает, что данная версия масла разработана для бензиновых двигателей с прямым впрыском и дизельных моторов с инжектором).
Русские идут!
Среди масел отечественного производства можно выделить бренд reinWell и его продукт Optimum 5W−30 А3/В4. Это HC-синтетическое моторное масло с максимально продленным ресурсом для бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения гарантирует лёгкий ход и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок.
Масла для моторов китайских авто поставляет нам Турция, представленная на прилавках нашей страны двумя своими крупнейшими национальными производителями лубрикантов — LUBEX и OPET. В продуктовой линейке LUBEX есть вариант для современного автомобиля из Поднебесной — масло PRIMUS MV 5W−30, предназначенное для бензиновых и дизельных моторов без сажевых фильтров. Оно обеспечивает защиту двигателя от образования сажи и отложений благодаря своей превосходной очищающей способности.
А если вам ближе производитель OPET, то здесь стоит обратить внимание на его маловязкое синтетическое всесезонное моторное масло Fulllife 5W−30. Смазка разработана для современных бензиновых авто с катализаторами, обладает хорошей термоокислительной стабильностью сохраняет свои свойства в течение длительных межсервисных интервалов.
Дастишь фантастишь
Невзирая на всевозможные санкции, на полках автомагазинов по-прежнему присутствуют и чисто немецкие масла, официально поставляемые в Россию. Поэтому, если вы захотите порадовать своего азиатского «железного коня» смазкой из Германии, то РС-синтетическое моторное масло BIZOL Allround 5W−30 вы без проблем купите в ближайшем магазине-«масленке». Оно защищает детали мотора от износа, а специальные присадки обеспечивают высокую устойчивость к формированию осадка в масле, благодаря чему увеличивается интервал между заменами.
Не составит труда найти на полках и известное НС-синтетическое моторное масло из Германии Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W−30. Оно разработано для двигателей с турбонаддувом и катализатором и соответствует требованиям международных стандартов ACEA и API.
Перехожу на форсаж
Но есть среди китайских авто — тех же Omoda, Chery, Exeed — модели с высокофорсированными движками третьей генерации. Речь идет о моторе SQRF4J20, который устанавливается, например, на Chery Tiggo 8 Pro Max или Exeed LX. Для таких силовых агрегатов требуется смазка либо с совершенно иной с вязкостью (0W−20 по SAE), либо с допусками ACEA A5/B5, поскольку лишь в этом случае будет гарантирована долгая и беззаботная жизнь движку. Не пугайтесь, такое высокотехнологичное масло тоже в избытке имеется на отечественном рынке, причем оно есть в линейке и вышеупомянутых производителей.
Поэтому у владельцев автомобилей с китайской родословной нет совершенно никаких поводов для беспокойства за ресурс движков. Достойные масла, соответствующие самым жестким мировым стандартам качества, есть в свободной продаже. И подобрать лубрикант под любой, даже самый высокотехнологичный мотор вашего авто, не составляет никакого труда.