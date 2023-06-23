Моторы летят: на что обратить внимание при выборе масла для грузовичка

Условия труда у коммерческого транспорта, скажем прямо, не сладкие: в любую погоду, будь то крепкий мороз или летний зной, грузовички колесят с раннего утра и до поздней ночи. При этом, как понимаете, большую часть времени фургончики ездят отнюдь не порожняком. Многочасовые городские «пробки», сменяемые изнурительными перегонами по загородным трассам, затем долгие часы ожидания разгрузки и работа движка на холостом ходу…
В общем, «пламенное сердце» работает на износ, а если еще в картер залито масло, не соответствующее параметрам и требованиям производителя, то внезапная остановка «главного органа» может случиться в любую секунду. Особенно важно, что легкий и средне-тоннажный транспорт находится на стыке между легковыми авто и тяжелыми грузовиками, и смазочные материалы для такой техники нужны соответствующие.
Предъявите ваши документы
Именно поэтому к выбору масла для комтранса надо подходить с особой въедливостью. Начать стоит с изучения руководства по эксплуатации вашего грузовичка, где указаны допуски и требования к смазке для ДВС. И смотрите не только на рекомендации по вязкостным характеристикам, но и на допуски и спецификации. Нюанс в том, что два масла, для легковых авто и коммерческого транспорта, с абсолютно одинаковой вязкостью от одного и того же производителя — это два совершенно разных продукта!
К примеру, в европейской системе АСЕА для описания параметров масел для грузовых дизельных моторов существует отдельная группа Е (Е6, Е7, Е12…), в то время как масла для дизельных легковушек относят к группам А/В и С. И это не просто абстрактные буковки и циферки. За ними стоят определенные программы лабораторных и моторных испытаний, и есть ряд тестов для «грузовых» масел, которые «легковые» смазки не проходят вообще (это проверка на диспергирующую способность масла в отношении сажи и на износ деталей двигателя из-за накопления сажи в моторе). Более того, некоторые производители комтранса и вовсе разрабатывают собственные программы испытаний моторных масел для своих движков.
Впрочем, бывают и исключения. Некоторые высокотехнологичные производители лубрикантов успешно выпускают масла для смешанных автопарков, то есть их продукт подходит как для легковых, так и грузовых авто. Но, в любом случае, это можно прочитать на этикетке канистры, с информацией о допусках.
Завязли в цифрах
Немаловажный показатель и класс вязкости по SAE, который показывает устойчивость масляной пленки к разрыву в парах трения. Если вязкость масла низкая, то при тяжелых нагрузках детали мотора начинают тереться друг о друга на сухую. Ежели вязкость, напротив, выше, чем необходима по инструкции, то уже масляному насосу приходится работать в режиме перегрузок. А если у вас в грузовике турбированный движок, то густое масло хуже проходит через турбоагрегат и под воздействием высоких температур быстрее окисляется, теряя свои свойства.
Вот почему важно вдумчиво подходить к выбору масел для грузовиков. Можете возразить, конечно, мол, сейчас на прилавках магазинов особо не разгуляться и приходится брать, что есть… Однако это совершенно не так.
На рынке достойные отечественные масла с высококачественными присадками. Например, бренд ReinWell выпускает масло для грузовичков 10W−40 CI−4, которое по своим характеристикам не уступает европейским смазкам. Более того, оно сделано по немецкой технологии на основе базовых компонентов, произведенных по технологии HC-синтеза, с учетом жестких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями.
Скользкий турецкий тип
По каким-то соображениям предпочитаете импортные продукты, тогда рассмотрите вариант масла от известного турецкого производителя Opet. В его линейке есть полностью синтетическое масло для дизельного комтранса Fullmaster 10W−40. Специальная формула защищает двигатель от коррозии даже при использовании топлива с высоким содержанием серы и обеспечивает защиту мотора от износа в экстремальных условиях эксплуатации.
Еще один достойный турецкий бренд, Lubex, представлен у нас синтетическим моторным маслом Robus Pro 10W−40, которое разработано для тяжелой и средней дизельной техники, высоких нагрузок и больших интервалов замены. Имеет высокие показатели щелочности, что и позволяет увеличить интервалы между ТО.
Страсти по немцам
Для ценителей европейского качества на нашем рынке доступно высококачественное немецкое моторное масло (произведено непосредственно в Германии) BIZOL Truck New Generation 10W−40. Это современная смазка, разработанная для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов средних и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов, а также строительной техники. Высококачественные низкозольные компоненты присадок обеспечивают защиту от износа и высокую стабильность смазочной пленки при любых условиях эксплуатации.
Спецификации
Еще один истинный «ариец», производящий масло в Германии и поставляющий его на наш оскудевший по части разнообразия рынок, — компания MEGUIN. Для российских потребителей доступно всесезонное HC-синтетическое моторное масло MEGOL MOTORENOEL SUPER LEICTLAUF FAMO 10W−40. Оно содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий возможность применения как в дизельных, так и в бензиновых двигателях, что очень удобно для больших смешанных автопарков.
Известный бренд Liqui Moly, также сегодня присутствует на рынке. НС-синтетическое моторное масло Liqui Moly LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W−40 будет достойным вариантом для мотора небольшого и среднего грузовика. Оно отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для грузовых, так и для легковых автомобилей, то есть это как раз тот самый нечастый случай, когда одно и тоже масло может использоваться в смешанных автопарках, где делают акцент на использование универсальных масел.
На отечественном рынке масел для коммерческого транспорта отнюдь не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. На прилавках есть качественные продукты на любой кошелек и под любые запросы, и выбрать подходящий продукт для движка своего «кормильца», если знаешь необходимые параметры масла, вполне решаемая задача.