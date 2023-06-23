Моторы летят: на что обратить внимание при выборе масла для грузовичка

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Именно поэтому к выбору масла для комтранса надо подходить с особой въедливостью. Начать стоит с изучения руководства по эксплуатации вашего грузовичка, где указаны допуски и требования к смазке для ДВС. И смотрите не только на рекомендации по вязкостным характеристикам, но и на допуски и спецификации. Нюанс в том, что два масла, для легковых авто и коммерческого транспорта, с абсолютно одинаковой вязкостью от одного и того же производителя — это два совершенно разных продукта!

К примеру, в европейской системе АСЕА для описания параметров масел для грузовых дизельных моторов существует отдельная группа Е (Е6, Е7, Е12…), в то время как масла для дизельных легковушек относят к группам А/В и С. И это не просто абстрактные буковки и циферки. За ними стоят определенные программы лабораторных и моторных испытаний, и есть ряд тестов для «грузовых» масел, которые «легковые» смазки не проходят вообще (это проверка на диспергирующую способность масла в отношении сажи и на износ деталей двигателя из-за накопления сажи в моторе). Более того, некоторые производители комтранса и вовсе разрабатывают собственные программы испытаний моторных масел для своих движков.

Впрочем, бывают и исключения. Некоторые высокотехнологичные производители лубрикантов успешно выпускают масла для смешанных автопарков, то есть их продукт подходит как для легковых, так и грузовых авто. Но, в любом случае, это можно прочитать на этикетке канистры, с информацией о допусках.