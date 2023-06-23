«Немцу капут»: что за враг разрушает движок автомобиля изнутри

Эпоха по-настоящему надежных и долговечных силовых агрегатов канула в Лету, и не каждый современный автомобиль отходит до первой капиталки 150 000 км. А уж если в него лить масло не с теми допусками или вязкостью, что рекомендованы изготовителем, то колечки могут «лечь», а вслед за ними и весь движок, за пару тысяч километров. И это отнюдь не страшилка от дистрибьюторов масла.
Дело было не в «бобине»
Все тот же вышеупомянутый знакомый на очередную замену масла купил лубрикант, который брал обычно, но, по ошибке, вместо смазки для европейских бензиновых движков схватил с полки продукт для «азиатов». Казалось бы, масло, оно и в Африке масло. Ан, нет. За 300 километров пробега из картера куда-то испарился почти литр технической жидкости.
Долил до уровня, проехал еще столько же, и вновь на приборной панели «мольба» о доливе масла до уровня.
Подумал, что нарвался на подделку, но покрутив канистру в руках понял, что дело не в этом. Продукт, как оказалось, был исключительно для машин, родом из азиатских стран, и допуски никак не позволяли лить эту жидкость в силовой агрегат немецкого скакуна.
В основном, те, у кого, как говорится, «BMW головного мозга», трепетно относятся к выбору масла, потому что капризные моторы «баварцев» очень чувствительны к вязкости и допускам. И можно залить, что называется, универсальное масло, предназначенное как для «дизеля», так и для «бензина», но оно обязательно должно соответствовать стандартам производителя авто.
Немецкое для «баварца»
И такие универсальные масла для BMW, несмотря на всевозможные пакеты санкций, у нас имеются в свободной продаже. В чем мы лично убедились с приятелем, прогулявшись по магазинам для автомобилистов. Причем, есть даже чисто немецкие масла.
К примеру, за вполне разумные деньги на витрине стояла канистра НС-синтетического моторного масла Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W−40. Этот лубрикант имеет высокую стабильность к окислению и угару, а потому может использоваться в высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и интеркулером.
Рядом с нами выбирал масло еще один владелец BMW, правда, с дизельным мотором. Свой выбор он остановил на НС-синтетике Liqui Moly Top Tec 4600 5W−30. Оно и понятно, ведь данная высокотехнологичная смазка как раз рекомендована как раз для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром и имеет допуски концернов VW, BMW и Mercedes-Benz.
Рядом стояли канистры с маслами от еще одного производителя из Германии, MEGUIN. Судя по допускам на этикетке, для «бэшки» моего приятеля подходит MOTORENOEL HIGH CONDITION 5W−40. Это всесезонное HC-синтетическое моторное масло для смешанных автопарков (то есть там, где есть и бензиновые и дизельные авто без сажевого фильтра). За счет новейших технологий HC-синтеза такое масло сейчас почти не уступает классической ПАО-синтетике, оставаясь при этом доступнее по цене.
Если же у вас дизельный BMW с сажевым фильтром, то есть другой вариант универсальной НС-синтетики. Масло MOTORENOEL NEW GENERATION 5W−30 содержит специальный пакет присадок с уменьшенным содержанием соединений серы, фосфора и хлора, что обеспечивает совместимость со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Еще из настоящих немецких масел на прилавках мы увидели бренд BIZOL. Для бензинзиновых и дизельных «баварцев» без сажевого фильтра в ассортименте производителя есть полностью синтетический BIZOL Allround 5W−40. Масло предназначено для круглогодичного использования в современных моторах, обеспечивает быстрый смазывающий эффект при холодном пуске благодаря своей постоянной вязкости в широком диапазоне, которая выдерживает даже экстремальные колебания температуры.
Ну а если у вас дизелек с сажевым фильтром, то хорошим вариантом масла от BIZOL, пожалуй, будет Green Oil+ 5W−30, которое обеспечивает защиту движкам с турбокомпрессорами и совместимо со всеми системами нейтрализации выхлопных газов.
Всё сгорело до тла…
Кстати, почему мы делаем такой акцент на масле для дизелей с сажевым фильтром и без оного? На самом деле — это принципиальный момент, поскольку ресурс сажевого фильтра зависит не только от качества топлива и манеры езды, но и от моторного масла. Смазочные материалы, пригодные для применения в дизельных двигателях, оснащенных DPF, производятся по технологии Low SAPS, что означает низкую зольность таких масел.
Зола — это несгораемый остаток, образующийся из металлосодержащих компонентов топлива или масла при полном его сгорании, и она представляет опасность для сажевого фильтра именно потому, что несгораема, в отличие от сажи. То есть, при регенерации сажевого фильтра сажа может вся выгореть, а зола — нет. Из-за забитого фильтра машина потеряет в мощности, но страшно другое — зола будет скапливаться в сажевом фильтре, создавая сопротивление выхлопу и рост температуры двигателя, медленно и верно убивая движок изнутри.
Именно поэтому для авто с сажевым фильтром требуется специальное малозольное масло.
Беззольные (или малозольные) присадки, в основе которых нет соединений серы, фосфора и кальция, стоят дороже, поэтому и ценник на такие масла чуть выше. Но на этом не стоит экономить, потому как замена сажевого фильтра на BMW, а уж тем паче ремонт мотора, больно ударят по вашему карману.
Почти оригинальное предложение
Кстати, не только в Германии выпускают высокотехнологичные беззольные масла для автомобилей марки BMW. В Турции тоже есть очень крупные современные нефтеперерабатывающие компании, в продуктовой линейке которых имеются моторные смазки, специально разработанные в качестве «оригинала» для ряда немецких марок авто.
У производителя масел OPET Petrolcülük A. Ş есть синтетическое моторное масло FULLMAX LE 5W−30, созданное специально под высокофорсированные, преимущественно европейские дизеля с сажевыми фильтрами и бензиновые автомобили с каскадными системами нейтрализации.
Еще один турецкий производитель масел, компания Lubex, производит современный полностью синтетический продукт для дизельных силовых установок с «сажевиком» PRIMUS MV-LA 5W−30. Данный лубрикант соответствует очень строгому допуску BMW Longlife−04, а пакет современных присадок позволяет увеличить интервалы между заменами.
С удивлением на полке магазина обнаружил масло The BEAST родом из Южной Кореи. Для бензиновых и «классических» дизельных BMW у данного производителя есть в ассортименте всесезонная моторная смазка PAO Premium 0W−30.
Формула продукта сводит к минимуму образование отложений даже при длительном использовании, что продлевает срок службы моторного масла.
Русский продукт для специфических моторов
Как ни удивительно, но масло для крутых «баварцев» выпускают и в России. Знакомьтесь: HC-синтетическое малозольное моторное масло для двигателей легковушек, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов (в том числе DPF) reinWell 5W−30 504/507. Современные технологии синтеза и специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора обеспечивают отечественному продукту совместимость со специфическими системами нейтрализации отработанных газов и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ в атмосферы. А необходимый набор спецификаций позволяет лить это российское масло в движки BMW.
На личном опыте мы выяснили, что, невзирая на недавние события, на масляном и не только рынке, выбор высококачественных смазочных материалов, способных надежно защитить моторы любимых «ласточек», у российских автомобилистов по-прежнему солидный. И экономить на качестве обслуживания своих автомобилей владельцам BMW, в данном случае, точно не придется.