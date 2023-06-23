«Немцу капут»: что за враг разрушает движок автомобиля изнутри

Долил до уровня, проехал еще столько же, и вновь на приборной панели «мольба» о доливе масла до уровня.

Подумал, что нарвался на подделку, но покрутив канистру в руках понял, что дело не в этом. Продукт, как оказалось, был исключительно для машин, родом из азиатских стран, и допуски никак не позволяли лить эту жидкость в силовой агрегат немецкого скакуна.

В основном, те, у кого, как говорится, «BMW головного мозга», трепетно относятся к выбору масла, потому что капризные моторы «баварцев» очень чувствительны к вязкости и допускам. И можно залить, что называется, универсальное масло, предназначенное как для «дизеля», так и для «бензина», но оно обязательно должно соответствовать стандартам производителя авто.

Немецкое для «баварца»

И такие универсальные масла для BMW, несмотря на всевозможные пакеты санкций, у нас имеются в свободной продаже. В чем мы лично убедились с приятелем, прогулявшись по магазинам для автомобилистов. Причем, есть даже чисто немецкие масла.