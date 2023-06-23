Харакири отменяется: выбираем безопасное масло для автомобилей Toyota

Сложившаяся ситуация с оригинальными запчастями на Toyota не внушает оптимизма. Даже в сервисных центрах, на которых еще недавно красовалась вывеска «Официальный дилер», «камрюхи», «крузаки» и прочие Тойоты уже ремонтируют с использованием неоригинальных комплектующих. Нет, вариант привезти по параллельному импорту из Эмиратов или Турции «родную» запчасть со счетов никто не сбрасывает, но только сроки и конечная стоимость на детали повергают в шок даже толстосумов.
Аналогичная ситуация с оригинальными маслами для данной марки: либо фирменная канистра с жидкостью стоит, словно бутылочка прохладной воды на выходе из знойной пустыни, либо наоборот — подозрительно дешево, что наводит на мысли о подделке. Можно купить что-то из неоригинала, но на прилавках практически не осталось знакомых брендов.
Кто на новенького?!
Зато появилось много новых имен, ранее у нас не представленных. И не потому, что не дотягивали по качеству до именитых производителей масел. Причина в финансах, ведь чтобы выйти на наш рынок, занятый мировыми гигантами отрасли, требовались колоссальные вложения. Ну а когда «поляна» освободилась сама собой, поставить свою продукцию на прилавки российских магазинов стало легче. И главный вопрос в том, соответствует ли та или иная техническая жидкость допускам, которые определил автопроизводитель для своих моторов.
В линейке Toyota есть бензиновые движки, гибридные, дизельные с сажевым фильтром, дизельные без сажевого фильтра, турбированные, атмосферные… И для каждого из этих моторов установлены свои допуски по маслам.
Гостинец из Турции
Например, в качестве моторного масла для бензиновых до 2019—2020 года выпуска и дизельных модификаций Toyota без сажевого фильтра можно рассмотреть турецкую синтетику Opet Fullmax 5W−40. Этот продукт обладает хорошей термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, сохраняя свои свойства в течение длительных межсервисных интервалов и в широком диапазоне температур.
Для последних же моделей Toyota, оснащенных турбомоторами с прямым впрыском и требующих более серьезной защиты от LSPI, можно рекомендовать масло FULLMAX LE 5W−30 с уровнем качества по API SP/SN.
Для дизельных Land Cruiser с сажевым фильтром или сажевыми фильтрами и иными системами нейтрализации отработавших газов, то в продуктовой линейке OPET есть специально созданный для этого лубрикант Fullmax TF-BD 5W−30, который отвечает строгим требованиям Low SAPS.
Моторные для дизельных японских авто с «сажевиком» предлагает для россиян еще один турецкий производитель, LUBEX. Полностью синтетическое всесезонное масло Lubex Primus PG-LA 5W−30 в своем составе имеет присадки с низким содержанием фосфора и серы, благодаря чему в системе DPF не образуется зола. Данное масло соответствует стандарту Евро 4 и Евро 5.
Для тех, у кого Toyota до 2019—2020 года выпуска с бензиновым мотором или классическим дизелем, то им стоит присмотреться к всесезонке Lubex Primus MV 5W−40. Масло очищает двигатель и предотвращает образование шлама на его внутренних поверхностях, а пакет современных присадок обеспечивает беспроблемный запуск даже в очень крепкий минус. Повторимся, что для последних модификаций Toyota с турбированными движками, скорее всего, потребуется масло с уровнем качества API SP.
Из России с любовью
По признанию продавца-консультанта из отдела «Смазки» владельцы Toyota в последнее время голосуют рублем в пользу масел от южнокорейского бренда The BEAST, который начал поставляться в Россию. Их всесезонка Beast PAO Premium 0W−30 предназначена для классических бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Toyota до 2019—2020 года выпуска. Полиальфаолефиновое синтетическое масло с устойчивостью к окислению сводит к минимуму образование отложений даже при длительном использовании, что продлевает срок службы моторного масла и позволяет увеличить межсервисный интервал.
Кстати, в нашей стране тоже научились выпускать современные высокотехнологичные масла, соответствующие мировым стандартам и строгим допускам даже таких автоконцернов, как Toyota. Наверняка на полках автомагазинов вам уже встречался отечественный бренд reinWell. Для этой японской марки в его ассортименте имеется HC-синтетическое моторное масло reinWell 5W−40 А3/В4, предназначенное для бензиновых до 2019—2020 года выпуска и дизельных автомобилей Toyota без сажевого фильтра. Продукт производится в России по немецкой технологии, благодаря современному пакету присадок масло продлевает жизнь старым моторам и сохраняет, если можно так выразиться, молодость свежим движкам.
А для тойотовских дизелей с сажевым фильтром производитель выпускает синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло reinWell 0W−30 API SP, ACEA C2 для круглогодичной эксплуатации. Кстати, этот лубрикант подходит и для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа.
Тоска по «немцам»
Для тойотоводов, доверяющих исключительно тому, что произведено в Европе — тоже не всё потеряно. Зайдя в магазин запчастей, на полках мы увидели как минимум три чисто германских бренда масел. Продукция от Liqui Moly в каком-то особом представлении не нуждается. Для бензиновых до 2019—2020 года выпуска и дизельных автомобилей Toyota без сажевого фильтра подойдет НС-синтетическое моторное масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W−40. Масло имеет высокую стойкость к окислению и угару, поэтому может использоваться и в нагруженных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и интеркулером. А для самых современных бензиновых модификаций подойдет, например, масло Molygen New Generation 5W−30 с уровнем качества API SP.
Для дизельных Тойот с DPF есть другое НС-синтетическое масло, Liqui Moly Top Tec 4300 5W−30.
Оно содержит специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора, что обеспечивает совместимость со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Еще один производитель из Германии, компания BIZOL, предлагает синтетическое масло Technology 5W−30 C2 для дизельных автомобилей японского и корейского производства. Характеристики масла позволяют его использовать в турбодизелях с сажевым фильтром, обеспечивая всем узлам и механизмам «пламенного сердца» максимальную защиту от износа.
Для бензиновых до 2019—2020 года выпуска и дизельных автомобилей Toyota без фильтрации продуктов горения в линейке этого производителя есть синтетика BIZOL Allround 5W−40 с низким коэффициентом трения. Это масло для круглогодичного использования в современных двигателях, обеспечивает быстрый смазывающий эффект при холодном пуске благодаря своей постоянной вязкости в широком диапазоне температур. Для последних же моделей Toyota с турбированными движками, требующих уровень качества API SP, стоит рассмотреть масло Allround 5W−30.
Или вот еще один немецкий производитель, поставляющий продукцию в Россию, — MEGUIN. Для предыдущих модификаций Тойота с простым бензиновым или дизельным двигателем оптимальным вариантом может стать всесезонное HC-синтетическое моторное масло для смешанных автопарков Megol Motorenoel High Condition 5W−40. За счет новейших технологий гидрокрекинга масло практически не уступает классической ПАО-синтетике.
А для дизелей, в конструкции которых предусмотрен многоступенчатый катализатор и «сажевик», наилучшим образом может подойти HC-синтетика Megol Motorenoel Efficiency 5W−30.
Как мы видим, найти современное высокотехнологичное масло для Toyota, не смотря на уход известных мировых производителей с нашего рынка, не составляет труда. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Более того, благодаря сложившейся ситуации качественные масла новых для нашего рынка брендов нередко стоят дешевле их именитых аналогов «из прошлого», и при этом соответствуют всем стандартам и допускам японского автопроизводителя.