Харакири отменяется: выбираем безопасное масло для автомобилей Toyota

Кто на новенького?!

Зато появилось много новых имен, ранее у нас не представленных. И не потому, что не дотягивали по качеству до именитых производителей масел. Причина в финансах, ведь чтобы выйти на наш рынок, занятый мировыми гигантами отрасли, требовались колоссальные вложения. Ну а когда «поляна» освободилась сама собой, поставить свою продукцию на прилавки российских магазинов стало легче. И главный вопрос в том, соответствует ли та или иная техническая жидкость допускам, которые определил автопроизводитель для своих моторов.

В линейке Toyota есть бензиновые движки, гибридные, дизельные с сажевым фильтром, дизельные без сажевого фильтра, турбированные, атмосферные… И для каждого из этих моторов установлены свои допуски по маслам.

Гостинец из Турции

Например, в качестве моторного масла для бензиновых до 2019—2020 года выпуска и дизельных модификаций Toyota без сажевого фильтра можно рассмотреть турецкую синтетику Opet Fullmax 5W−40. Этот продукт обладает хорошей термоокислительной стабильностью и высоким индексом вязкости, сохраняя свои свойства в течение длительных межсервисных интервалов и в широком диапазоне температур.