Трудности перевода: любопытные нюансы поставок запчастей для комтранса из Китая

Многие эксперты рынка отмечают, что рост цен на запчасти в том числе и для коммерческого транспорта начался еще в пандемию, о которой уже никто не вспоминает. В Европе она запустила волну подорожания сырья и, соответственно, производства. В итоге на большинство групп товаров, особенно на электронные компоненты, цены в евро выросли на десятки процентов. Санкции еще больше увеличили расходы на трансграничные платежи и логистику. В результате рост стоимости запчастей в сегменте комтранса ускорился и в 2022 году по сравнению с 2021 составил по ряду позиций аж 300%. Такие космические цифры особенно актуальны для различных электронных систем.

Проблема нынешнего года — девальвация национальной валюты. Она обесценилась, конечно же, не только к доллару, но и к юаню. С конца прошлого года «китаец» вырос почти на 50% — с 8,5 до 13,3 рублей за 1 юань. Другая неприятность — увеличение плеча доставки. Если раньше товары шли из Европы, то теперь преимущественно из КНР. А азиатское логистическое плечо в 2,5—3 раза длиннее европейского. Оно составляет примерно 7500—9000 км. Поэтому средний срок поставки увеличился до четырех месяцев.

Денис Кузнецов, руководитель отдела запасных частей «ФАВ-Восточная Европа», прогнозирует, что все детали к концу года подорожают, потому как растет цена международных перевозок. Да и в России идет своя внутренняя инфляция.