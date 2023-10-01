Трудности перевода: любопытные нюансы поставок запчастей для комтранса из Китая

Многие эксперты рынка отмечают, что рост цен на запчасти в том числе и для коммерческого транспорта начался еще в пандемию, о которой уже никто не вспоминает. В Европе она запустила волну подорожания сырья и, соответственно, производства. В итоге на большинство групп товаров, особенно на электронные компоненты, цены в евро выросли на десятки процентов. Санкции еще больше увеличили расходы на трансграничные платежи и логистику. В результате рост стоимости запчастей в сегменте комтранса ускорился и в 2022 году по сравнению с 2021 составил по ряду позиций аж 300%. Такие космические цифры особенно актуальны для различных электронных систем.
Проблема нынешнего года — девальвация национальной валюты. Она обесценилась, конечно же, не только к доллару, но и к юаню. С конца прошлого года «китаец» вырос почти на 50% — с 8,5 до 13,3 рублей за 1 юань. Другая неприятность — увеличение плеча доставки. Если раньше товары шли из Европы, то теперь преимущественно из КНР. А азиатское логистическое плечо в 2,5—3 раза длиннее европейского. Оно составляет примерно 7500—9000 км. Поэтому средний срок поставки увеличился до четырех месяцев.
Денис Кузнецов, руководитель отдела запасных частей «ФАВ-Восточная Европа», прогнозирует, что все детали к концу года подорожают, потому как растет цена международных перевозок. Да и в России идет своя внутренняя инфляция.
Директор департамента послепродажного обслуживания компании BWG (ранее — «Скания-Русь») Виталий Штифанов говорит и об еще одной проблеме. У некоторых азиатских компаний до сих пор в России нет своего центрального склада. В результате запчасти собираются из разных мест производства и хранения, а еще могут быть упакованы с нарушением правил, предъявляемых нашей таможней.
Большой проблемой оказался и языковой барьер. Г-н Штифанов рассказывает, что сложности возникают из-за различий в китайской и английской версиях договора поставки. По международным правилам, в случае появления вопросов таможенники обращаются к английской версии документа.
И тут оказывается, что при переводе с китайского слово «шланг» почему-то превратилось в «болт», «гайка» — в «тростниковый орех» или в перечне товаров вдруг появился «датчик солнечного дождя». В таких случаях логисты вынуждены сверять номенклатуру по каждой отгрузке, запрашивать дополнительную информацию у производителя и уточнять многие моменты.
Эксперты компании BWG сами составили каталог, чтобы снять вопрос соответствия артикулов запчастей номенклатуре и сделать логистику более эффективной.
Что касается грузовиков Scania, то компания нашла выход и поставляет как оригинальные запчасти, так и аналоги. Причем дает годовую гарантию на продукцию. Вот только сроки доставки увеличены до 120—150 дней. Раньше путь занимал две недели.
Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев также согласен, что цены на запчасти растут быстрее, чем «прайсы» на сами автомобили. Однако если будет принят законопроект, направленный на легитимизацию промышленного восстановления автокомпонентов, на рынке появятся восстановленные запчасти, которые будут доступнее и дешевле.
Понимая все перечисленные выше трудности, грузоперевозчики начали переходить на отечественную технику. Это видно по данным, которые приводит Forbes. Во II квартале 2023 года выросли продажи запчастей для моделей КамАЗ, ГАЗ и белорусского МАЗ. Эти авто обслуживать куда дешевле.