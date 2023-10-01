Капитан неочевидность: в России улучшили китайский грузовичок Dongfeng Captain-T

Знакомство с новинками, выходящим «из-под пера» конструкторов нижегородской компании «Промтех» — занятие не скучное. Их коньком до последнего времени считалась переделка для коммерческого использования продукции АВТОВАЗа. Достаточно вспомнить как они, помимо банальных «каблуков» и широкой номенклатуры прочего легкого «коммтранса» на базе удлиненных кузовов LADA Granta, сделали из Niva 4х4 самый настоящий катафалк.
Теперь нижегородцы стали российскими дистрибьюторами китайской Dongfeng. И сразу же занялись любимым делом: дооборудованием шасси малотоннажного грузовичка модели Captain-T под разные задачи. Всевозможные промтоварные фургоны, рефрежираторы и даже даже цистерна — уже пройденный и освоенный этап. Недавно мы познакомились с новинками: самосвалом и «даблкэбом» на 3,5-тонном шасси. Что касается самосвальчика, то в российских условиях его можно воспринимать, пожалуй, лишь как несколько экзотичную конструкцию с достаточной узкой аудиторией.
Это, скорее, демонстрация возможностей компании, создающей разные надстройки для стандартного шасси. Мол, глядите все: можем и самосвальный кузов сварить, и гидравлику к нему прикрутить, и сертифицировать все это дело.
Смосвальное оборудование в сумме весит около 600 кг. И получается, что по паспорту в кузов разрешено грузить до 1,2 тонн всякого сыпучего. Это при его-то фактическом объеме в 3,5 кубометра! Как вы думаете: кто-то из реальных влвдельцев будет наполнять его на треть (как положено по бумагам!) и не допускать перегруза? Ха, как бы не так! Впрочем, бояться за машину не стоит. Судя по всему, она скроена по тем же принципам, что и российская «Газель». То есть допускает дикие перевесы.
Captain-T на данный момент сертифицирован в России как машина полной массой до 3,5 тонн. Однако представители компании планируют сертифицировать это же самое шасси по категории до 5 тонн! С соответствующей грузоподъемностью. То есть получается, что любой 3,5-тонный Captain-T, включая самосвальчик, можно смело грузить как минимум вдвое больше паспортного. Должен сдюжить. Тяжко, ему, конечно, придется под таким весом, как и 2,3-литровому дизелю мощностью 128 л. с. Но какой «газальке» в России легко живется?
Второй машинкой на базе Captain-T, с которой довелось познакомится, стал бортовой грузовик с двойной кабиной оригинальной конструкции. «Промтех» пристроил к стандартной кабине «китайца» более широкое «продолжение» — с четырьмя сидячими местами. Считается, что в таких машинах удобно перевозить команды ремонтников, монтажников, коммунальных рабочих и прочие компании. Мечта бригадира, в общем.
Сей «даблкэб» имеет стальной пол и алюминиевый пространственный каркас, обвешенный пластиковыми панелями. Фишка этой штуковины в том, что пассажирская часть кузова примерно на полметра шире «китайской» морды. Сидячих мест предусмотрено четыре, но в зимней одежде тут нормально смогут разместиться, пожалуй, лишь трое крупных мужиков. Четырех граждан средней комплекции сюда можно посадить лишь в теплое время года.
Далее просто необходимо перейти к техническим нюансам, демонстрирующим суть российских доработок «поднебесной» конструкции. Во-первых, из исходного Captain-T выкидывают его штатные кресла, заменяя более удобными (по мнению создателей) задними сидушками от LADA Granta. Этого добра у «Промтеха» имеется в избытке — благодаря процветающему производству по переоборудованию седанов «Гранта» в различные варианты «каблуков». В двухрядной кабине задние пассажирские сиденья — тоже грантовские.
Во-вторых, пришлось модернизировать боковые зеркала Captain-T. Их установили на специальные проставки, чтобы те оказались вынесены подальше от кабины. В пртивном случае обзор назад у водителя — так себе. Третьим пунктом «русского улучшайзинга» стала установка металлической защиты по бокам рамы — для прикрытия бензобака и аккумулятора, установленных на исходном Captain-T по-грузовому.
Без дополнительных металлических конструкций, прикрывающих их, судьба обоих была бы не завидна — уж очень уязвимы они даже к малейшим столкновениям с окружающей действительностью.
На ходу что самосвальчик, что бортовой грузовик с двойной кабиной на базе Captain-T особых сюрпризов не преподнесли. Очень короткая первая передача 5-ступенчатой «механики» позволяет надеяться на приемлемый старт даже с максимальной нагрузкой. Двигатель неплохо тянет примерно до 3500 оборотов в минуту. Крейсерская скорость пустой машины — около 80 км/ч. С полным кузовом — разумеется меньше.
При спуске с 8% горки даже незагруженный Captain-T тормозить двигателем током не умеет. Это следует иметь в виду. При движении вверх по точно такому же подъему на скорости 60—70 км/ч и самосвальчик, и «даблкэб» порожняком на 5-й передаче ускориться не могут. Но и темпа не теряют. Рулевое управление — столь же «чуткое», как и у большинства грузовиков. Тормоза — тоже «грузового типа».
Короче говоря, Captain-T — нормальный такой коммерческий агрегат. Без восторгов или разочарований: крепкий конкурент всем «газалькам» разных брендов, существующим на нашем рынке сейчас. А с учетом цены — так и вообще! Судите сами: и самосвал, и «мечта бригадира» стоят чуть меньше 3 млн. рублей каждый. Уже одно это обстоятельство может привлечь многих потенциальных покупателей подобной техники.