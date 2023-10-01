Капитан неочевидность: в России улучшили китайский грузовичок Dongfeng Captain-T

Знакомство с новинками, выходящим «из-под пера» конструкторов нижегородской компании «Промтех» — занятие не скучное. Их коньком до последнего времени считалась переделка для коммерческого использования продукции АВТОВАЗа. Достаточно вспомнить как они, помимо банальных «каблуков» и широкой номенклатуры прочего легкого «коммтранса» на базе удлиненных кузовов LADA Granta, сделали из Niva 4х4 самый настоящий катафалк.

Теперь нижегородцы стали российскими дистрибьюторами китайской Dongfeng. И сразу же занялись любимым делом: дооборудованием шасси малотоннажного грузовичка модели Captain-T под разные задачи. Всевозможные промтоварные фургоны, рефрежираторы и даже даже цистерна — уже пройденный и освоенный этап. Недавно мы познакомились с новинками: самосвалом и «даблкэбом» на 3,5-тонном шасси. Что касается самосвальчика, то в российских условиях его можно воспринимать, пожалуй, лишь как несколько экзотичную конструкцию с достаточной узкой аудиторией.

Это, скорее, демонстрация возможностей компании, создающей разные надстройки для стандартного шасси. Мол, глядите все: можем и самосвальный кузов сварить, и гидравлику к нему прикрутить, и сертифицировать все это дело.