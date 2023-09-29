Частичная ремиссия или полное выздоровление: что происходит с российским рынком грузоперевозок

УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Так, например, ПЭК за последние два года открыла более 100 отделений в России, Турции, Китае, ОАЭ и странах СНГ. Кстати, в случае с последними, по словам совладельца и заместителя директора компании Вадима Филатова, в 2023-м наблюдается стремительный рост спроса на автомобильные доставки сборных грузов. В категориях-лидерах — текстиль, личные вещи, мебель и предметы интерьера, оборудование, агрегаты и механизмы.

«Скиф-Карго» отмечает высокую бизнес-активность своих клиентов. Не только прежних, у которых увеличивается грузоооборот, но и новых. И интересно, что как порталу «АвтоВзгляд» сообщил генеральный директор транспортной компании Сергей Чернов, большинство из них — совсем молодые фирмы, зарегистрированные в 2022 и 2023 годах. А это не может не радовать.

— Также наблюдается непропорциональный рост грузооборота и количества отправок. Так, если грузооборот по сравнению с 2022 годом вырос на 15%, то количество отгрузок — почти на 25%. Это говорит о том, что заказы мельчают, но в то же время растет количество получателей. Большую роль здесь играет увеличение небольших доставок в маркетплейсы, в том числе с терморежимом, — добавил он.