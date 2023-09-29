Частичная ремиссия или полное выздоровление: что происходит с российским рынком грузоперевозок

Несмотря на все трудности — те, что учинили зарубежные страны, настроенные по отношению к России крайне враждебно — наш рынок грузоперевозок восстановился. Подведя итоги первой половины 2023 года, большинство транспортных компаний отмечает существенный рост. Одни перевозчики могут похвастать расширением клиентского портфеля, другие — увеличением чистой прибыли, третьи — развитием на новых направлениях.
УВЕРЕННЫЙ РОСТ
Так, например, ПЭК за последние два года открыла более 100 отделений в России, Турции, Китае, ОАЭ и странах СНГ. Кстати, в случае с последними, по словам совладельца и заместителя директора компании Вадима Филатова, в 2023-м наблюдается стремительный рост спроса на автомобильные доставки сборных грузов. В категориях-лидерах — текстиль, личные вещи, мебель и предметы интерьера, оборудование, агрегаты и механизмы.
«Скиф-Карго» отмечает высокую бизнес-активность своих клиентов. Не только прежних, у которых увеличивается грузоооборот, но и новых. И интересно, что как порталу «АвтоВзгляд» сообщил генеральный директор транспортной компании Сергей Чернов, большинство из них — совсем молодые фирмы, зарегистрированные в 2022 и 2023 годах. А это не может не радовать.
— Также наблюдается непропорциональный рост грузооборота и количества отправок. Так, если грузооборот по сравнению с 2022 годом вырос на 15%, то количество отгрузок — почти на 25%. Это говорит о том, что заказы мельчают, но в то же время растет количество получателей. Большую роль здесь играет увеличение небольших доставок в маркетплейсы, в том числе с терморежимом, — добавил он.
Упоминает маркетплейсы в положительном ключе и Евгений Уткин, руководитель направления по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые Линии» — он отметил двукратное увеличение объема перевозок в этом сегменте. Кроме того, по словам нашего собеседника, стабильный рост демонстрирует доставка в торговые сети — плюс 34% с начала 2023-го. Стоит упомянуть и авиаперевозки: они «прибавили» 26%, а наибольшая активность наблюдается на направлениях из Москвы в Калининград и города Дальнего Востока.
В «ЕвроТрансЭкспедиция» тоже говорят об уверенном росте, составляющем 45—50% по отношению к показателям прошлого года. Причем, по словам генерального директора Кирилла Рассадкина, благодаря появлению новых маршрутов и применению нестандартных решений результаты 2023-го превосходят не только 2022-й, но и относительно спокойный 2021-й.
РАСТУТ И ЦЕНЫ
А что происходит с ценами — насколько выросла стоимость грузоперевозок? По оценкам наших собеседников, с начала текущего года — на 20—40%. А на иных направлениях даже сильнее. Например, как нам рассказала директор и собственник транспортной компании «Южные транспортные системы» Ирина Панпурина, если раньше отправка фуры из Москвы в Ростов-на-Дону обходилась грузовладельцу в 90 000 рублей, то теперь это не менее 130 000.
Впрочем, есть направления, которые наоборот «подешевели». Скажем, международные перевозки: по словам Игоря Бурлова, генерального директора компании «Арнейс», они упали в цене примерно на 20%. Снизить стоимость поможет и вновь открывающийся порт в Санкт-Петербурге. Его ставки плюс-минус на 1000 долларов ниже — доставлять груз через него выгоднее, чем через Владивосток, Новороссийск или по железной дороге.
А ДАЛЬШЕ ЧТО
Рост цен объясняется увеличением расходов на зарплаты персонала, обслуживание техники, валютными колебаниями и геополитикой, повышением налогов и сборов. А поскольку предпосылок к исчезновению негативных факторов нет, перевозки продолжат неизбежно дорожать, говорят представители отрасли. Хотя, опять же, не по всем направлениям. Исключением может стать та же Юго-Восточная Азия, которая последние месяцы дешевеет.
— Этот год, как и все предыдущие, закончится декабрем — взрывным, спекулятивным ростом стоимости грузоперевозок. В феврале 2024 она вернется к нынешнему уровню и начнет постепенно расти. Но такого резкого скачка, как в 2023-м, не будет — как минимум потому, что все больше перевозчиков отказываются от европейской техники в пользу «китайцев», у которых нет проблем с запчастями, — говорит Михаил Белоусов, генеральный директор ГК «Маршал» и основатель «Академии логистики».
С тем, что цены вновь пойдут в рост на рубеже зимы-весны 2024 года, согласны и в «Скиф-Карго». А вот взрывное увеличение объемов грузоперевозок там наблюдают уже сейчас. Все потому, что если раньше, когда сменить транспортную компанию труда не составляло, поставщики относились к подготовке к сезону «с легкой долей безразличия», то теперь стараются передавать товары заблаговременно.
— В следующем году рынок грузоперевозок будет по-прежнему ощущать на себе старые проблемы: дефицит водителей, транспорта и рост его стоимости. Очевидно также то, что российские транспортные потоки еще больше переориентируются на восточное и южное направления: в первую очередь на Турцию, Иран, Индию и Китай, — делится своим прогнозом генеральный директор «Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачев.
В целом того же мнения придерживаются в «Арнейс». Хотя и отмечают, что восстановление рынка — вопрос очень спорный. Ведь если, например, Дальневосточное и Новороссийское направления растут, и контейнерный оборот в целом превысил докризисный уровень, то давать прогнозы по европейским автоперевозкам — «дело неблагодарное». И наиболее вероятно, что этот рынок по мере увеличения антироссийских санкций продолжит сокращаться.