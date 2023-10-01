Среднетоннажная эпидемия: выживет ли в России сегмент MCV

Потенциальный рост сегмента LCV обусловлен острейшим дефицитом машин, вызванный в том числе и уходом из него 13 брендов из недружественных стран. И сейчас тут, по сути, наиболее активно работают только ГАЗ, УАЗ, JAC в разных ипостасях, включая «Соллерс», и новый бренд BNM из Брянска. С тяжелой техникой тоже все относительно понятно — сбежавшую «Большую семерку» более чем успешно замещают китайские производители.

А вот со среднетоннажниками все сложнее. Сегодня новые машины этой категории могут предложить все тот же ГАЗ в виде «Газона NEXT» и семейства «Валдай», а также КамАЗ со своим «Компасом». Есть, конечно, и китайские, и даже индийские игроки, но их доля несущественна. В итоге цены на новые авто кусаются, что и сдерживает их продажи, хотя потребность в ТС такого класса очевидна. Достаточно сказать, что объем рынка подержанных MCV только в первом квартале этого года составил почти 17 000 штук — на 5,4% больше, чем годом ранее. А в дальневосточном регионе такие грузовики так и вовсе — самый популярный вид комтранса.

Кстати сказать, в нашей стране пик популярности среднетоннажников пришелся на времена заката СССР, когда самыми распространенными грузовиками были ЗиЛ−130 и ГАЗ−53. Но с тех пор прошло четыре десятилетия, и сегодня доля авто полной массой 5—12 тонн занимает не более 8—12% рынка перевозок в разные годы. Почему так?