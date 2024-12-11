«Газель NN 4x4»: официальная премьера, дата поступления в продажу и примерная цена

В Москве открыла для посетителей международная выставка COMTRANS International, где ежегодно представляют ключевые новинки отечественного рынка коммерческого транспорта. В 2024 году богатством премьер мероприятие не блистало, но одна действительно важная для России машина представлена была — это, вне всяких сомнений, полноприводная «Газель NN». Машину давно ждали, слухи о ее появлении циркулировали с лета, а теперь она заняла почетное место на стенде Горьковского автозавода и в ближайшем будущем появится у дилеров. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Полноприводная «Газель NN» неофициально тестировалась на нижегородских улицах еще с лета, где ее впервые и подловили папарацци. После появления еще более долгожданного «Соболя NN 4x4» такая обновка на нижегородском конвейере была бы логичным продолжением модельной линейки, но сам завод никаких заявлений не делал. И вот — премьера: машину со всех сторон и в подробностях можно рассмотреть на стенде производителя уже сегодня.

По технической части — этот тот же самый «Соболь NN 4x4», но машина длиннее на пол метра, а колесная база больше на 14 сантиметров. Автомобиль представлен в исполнении минивэн, то есть с пассажирским салоном, который достоин отдельного внимания: на COMTRANS International представлена «Газель NN 4х4» с альтернативным вариантом салона «Ривьера», который может появится в продаже.

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Изначально, что у «Соболя», что у «Газели», стоят диваны «Тандем», у которых другие крепления. Сиденья же «Ривьера» установлены на единой рельсе, их можно крутить и двигать, они очень легко снимаются, позволяя просто и с минимальными усилиями трансформировать салон под свои нужды.

Задний диван оснащен дополнительной полкой, которая может быть, собственно, багажной, а так же позволяет отделить салон от «трюма». Если диваны разложить в спальное место, то полка его удлиняет на дополнительные 30 сантиметров.

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«Газель NN 4x4» должна появиться в продаже в первом квартале 2025 года. Естественно, никаких цен представители Горьковского автозавода пока не называют, но кулуарно предлагают сравнить стоимость полноприводного «Соболя» с моноприводным и сделать выводы. Делаем.

Итак, «Соболь NN» стоит от 3 353 000 рублей с задним приводом и 3 870 000 рублей — в исполнении 4х4. Разница — 517 000 рублей. Следовательно, если моноприводную «Газель NN» прямо сейчас можно забрать, заплатив 3 453 000 за цельнометаллический фургон, то аналогичный вариант с полным приводом обойдется не дешевле 3 970 000 рублей.