Мертвый номер: как открутить прикипевшую шпильку и не повредить резьбу

Весна — то самое время, когда автовладельцы задумываются об обслуживании своего автомобиля. Даже самые «экономичные» понимают, что резину иногда нужно менять. Наш редакционный Mitsubishi Lancer, который мы приобрели ради годового эксперимента, ничем не лучше: он стар, он «живет» в столичной соли, он постоянно нуждается в ремонте. Всегда есть куда руки приложить.
Вот тут-то и начинается танец с бубном, а вернее, с гаечным ключом. Ведь в трех случаях из четырех крепеж отказывается сдаваться без боя. Ни грубая мужская сила, ни расчетливый ум в паре с длиной рычага порой не помогают. Более того, мешают, срывая «окаменевшее» соединение и порождая еще большие проблемы. Львиная доля гаек и болтов этого Lancer знавали ремонт много лет назад. Так что для любой операции требуется не только инструмент, но и смекалка. Перефразируя известный афоризм, как бы и гайку отвернуть, и шпильку не сломать?
Существует несколько верных способов. Первый — нагрев. Под воздействием температуры металл расширяется, а накипь, удерживающая условную гайку, сгорает. Греть надо, понятное дело, горелкой, но делать это стоит «с умом». Во-первых, от избыточной температуры железку может повести. Причем не только сам болт, но и тот узел, в котором он застрял. Во-вторых, греть огнем можно не везде. Ну кто в здравом сознании полезет с газовой горелкой под капот? Наш Lancer стар, так что подтек бензина обязательно найдется. Да и проводка уже не готова к таким экспериментам.
Дайте мне точку опоры, и я переверну землю, сказал Архимед, намекая на рычаг. Все верно, но не в нашем случае. Крепеж уже буквально изъеден коррозией — не сдюжит против силы молодецкой, помноженной на «плечо». Опытный механик за вороток возьмется в последнюю очередь: сломанный в основании болт — это синоним долгой и трудоемкой работы, напрямую связанной с ловкостью и усердием. Проще говоря, страшный геморрой, расхлебывать который придется долго. Нужно будет высверлить остатки, не повредив при этом «тело», а потом нарезать новую резьбу. Проще, быстрее и дешевле извлекать «упертого товарища» аккуратно, но для этого потребуется определенный набор знаний, который в обычной жизни именуется опытом.
Поэтому перед тем как приниматься за работу с винтовыми соединениями, под рукой всегда должен быть «жидкий ключ». Зная наш Lancer, который не знал ухода со времен последнего посещения официального дилера лет 15 назад, такой состав у нас всегда с собой. И поскольку в ходе наших испытаний мы ищем дешевые и практичные решения, то Жидкий ключ у нас от Astrohim. Это эффективный отечественный состав, который быстро проникает внутрь соединения, размачивает ржавчину и помогает без потерь раскрутить ржавое соединение. Удобная трубка для самых труднодоступных мест — в комплекте.
Намертво прикипевший колесный болт, который не поддался штатному баллонному ключу — увы, был погнут — отошел спустя всего 5 минут после обработки!
Просто, быстро, дешево — как мы любим. И не требует никаких особых навыков. «Жидкий ключ» всегда должен быть под рукой: закисшие замки, как дверные, так и зажигания, нуждаются в регулярной обработке, скрип петель так же уйдет, если обработать деталь «жидким ключом», а уж сонмы открученных таким образом болтов и шпилек подсчету уже не поддаются. Одним словом, даже большой баллон 650 мл в хозяйстве пригодится!