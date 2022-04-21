Мертвый номер: как открутить прикипевшую шпильку и не повредить резьбу

Весна — то самое время, когда автовладельцы задумываются об обслуживании своего автомобиля. Даже самые «экономичные» понимают, что резину иногда нужно менять. Наш редакционный Mitsubishi Lancer, который мы приобрели ради годового эксперимента, ничем не лучше: он стар, он «живет» в столичной соли, он постоянно нуждается в ремонте. Всегда есть куда руки приложить.

Вот тут-то и начинается танец с бубном, а вернее, с гаечным ключом. Ведь в трех случаях из четырех крепеж отказывается сдаваться без боя. Ни грубая мужская сила, ни расчетливый ум в паре с длиной рычага порой не помогают. Более того, мешают, срывая «окаменевшее» соединение и порождая еще большие проблемы. Львиная доля гаек и болтов этого Lancer знавали ремонт много лет назад. Так что для любой операции требуется не только инструмент, но и смекалка. Перефразируя известный афоризм, как бы и гайку отвернуть, и шпильку не сломать?

Существует несколько верных способов. Первый — нагрев. Под воздействием температуры металл расширяется, а накипь, удерживающая условную гайку, сгорает. Греть надо, понятное дело, горелкой, но делать это стоит «с умом». Во-первых, от избыточной температуры железку может повести. Причем не только сам болт, но и тот узел, в котором он застрял. Во-вторых, греть огнем можно не везде. Ну кто в здравом сознании полезет с газовой горелкой под капот? Наш Lancer стар, так что подтек бензина обязательно найдется. Да и проводка уже не готова к таким экспериментам.