Солнышко и градусник за окном недвусмысленно намекают: весна пришла! Пора бы разобраться в гараже и вытащить на свет летние шины, которые очень скоро займут свое почетное место на автомобиле. Впрочем, перед тем как ощутить «легкость бытия» и существенно меньший расход топлива, предстоит пройти процедуру шиномонтажа: а это не только очередь, но и довольно многосоставная операция, каждый элемент которой важен. Судите сами.
Колесо мало снять и поменять шину, нужно его еще и отбалансировать. Чем качественнее выполнен этот процесс, тем выше вероятность, что сама покрышка и подвеска автомобиля и прослужат дольше, а расход топлива сохранится в заводских параметрах. Считаете, что это все? Увы, ошибаетесь. Следующим важным элементом действительно качественного и технологически верного шиномонтажа является динамометрический ключ: гайка или болт крепления колеса к ступице должны быть затянуты со строго выверенным усилием, которое обозначает завод-изготовитель.
Нарушение установленного регламента приведет к тому, что однажды колесо не получится снять или шпильку просто сорвет. А, сами понимаете, замена или ремонт ступицы в современных экономических условиях — страшный и крайне нежелательный сон. Часто ли встречается дорогой и хрупкий динамометрический ключ на уличном шиномонтаже «10 машин в час»? То-то и оно!
Еще одна болевая точка — сам крепеж. Гайка или болт имеет не только срок годности: многие автопроизводители, например, Ford, вообще делали одноразовые двухсоставные гайки, которые быстро приходили в негодность и подразумевали одно применение. Все остальные болты быстро ржавеют и прикипают, а вариант каждый раз покупать новый набор — неактуален, с учетом цены на единицу продукции. Как их сохранить? Ответ только один: использовать качественную медную смазку с большим содержанием «купрума», например, от Astrohim.
Что значит качественная? Это должна быть не просто рыжая смесь красителей, а настоящая медь высокой степени чистоты. Хороший шиномонтаж сам предложит эту услугу, ведь опытному предпринимателю хочется не только сохранить клиента, но и чтобы его рекомендовали.
С учетом современных экономических реалий, вышеупомянутая медная смазка от Astrohim — настоящий кладезь и прекрасная альтернатива дорогостоящим импортным аналогам. Она обеспечивает надежную защиту от прикипания и заклинивания, а также предохраняет от коррозии. У нее хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость к вымыванию.
Несложная процедура и приемлемая цена на смазку, в частности, Астрохимовскую позволят уберечь крепеж, диски и ступицу от прикипания и, как следствие, избежать лишних трат и сложностей. Да и просто поменять проколотое в дороге колесо будет намного легче.
Кстати, медную смазку также можно использовать и для свечей зажигания, и для датчиков, и на шпильках коллекторов, в общем для всех. Обработанное таким образом резьбовое соединение легко будет разобрать даже через десятки тысяч пройденных километров.
Подводя итог, нужно отметить: чем лучше и качественнее сделан шиномонтаж, тем ниже вероятность повторного посещения СТО. Равномерный износ шин, корректный расход топлива и заложенный заводом ресурс подвески — это приятный бонус, который сегодня особенно актуален. Так что вечное правило «скупой платит дважды» напрямую относится к сезонному шиномонтажу. Увы и ах.