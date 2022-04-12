На чем нельзя и на чем можно сэкономить при смене шин сегодня

Нарушение установленного регламента приведет к тому, что однажды колесо не получится снять или шпильку просто сорвет. А, сами понимаете, замена или ремонт ступицы в современных экономических условиях — страшный и крайне нежелательный сон. Часто ли встречается дорогой и хрупкий динамометрический ключ на уличном шиномонтаже «10 машин в час»? То-то и оно!

Еще одна болевая точка — сам крепеж. Гайка или болт имеет не только срок годности: многие автопроизводители, например, Ford, вообще делали одноразовые двухсоставные гайки, которые быстро приходили в негодность и подразумевали одно применение. Все остальные болты быстро ржавеют и прикипают, а вариант каждый раз покупать новый набор — неактуален, с учетом цены на единицу продукции. Как их сохранить? Ответ только один: использовать качественную медную смазку с большим содержанием «купрума», например, от Astrohim.

Что значит качественная? Это должна быть не просто рыжая смесь красителей, а настоящая медь высокой степени чистоты. Хороший шиномонтаж сам предложит эту услугу, ведь опытному предпринимателю хочется не только сохранить клиента, но и чтобы его рекомендовали.

С учетом современных экономических реалий, вышеупомянутая медная смазка от Astrohim — настоящий кладезь и прекрасная альтернатива дорогостоящим импортным аналогам. Она обеспечивает надежную защиту от прикипания и заклинивания, а также предохраняет от коррозии. У нее хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость к вымыванию.