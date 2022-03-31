Кошмар «шиномонтажки»: что делать, если сорвалась шпилька на колесе

Весна, весна пришла — пора переставать шуршать шипами и сжигать горючее почем зря. Самая долгожданная очередь — на шиномонтаж, как символ окончания такой долгой и холодной зимы. Привычное зрелище: мастера крутятся, как белки в колесе, безостановочно работая сутки напролет. Та самая неделя, которая потом год кормит. Сейчас некогда вспоминать про технические требования и рекомендации производителей — работать надо! К чему приводит такой подход?

Ровным счетом к одному: мастерок — он же пневматический гайковерт — выкручен на максимальную мощность, чтобы не терять драгоценные секунды. В итоге прослабленный и подъеденный ржавчиной болт, постоянно живущий в перегреве с резким охлаждением от каждой лужи, однажды лопнет, обязательно оставив кусок глубоко в ступице. И что, спрашивается, теперь делать?

Вчера бы с гордостью ответили «менять ступицу». Но где оно, это вчера? Сегодня уже совсем другие цены и оттого другой подход — надо извлекать. На «шинке» этим естественно никто заниматься не будет, так что придется ехать в сервис «на трех болтах». Опасно, но не смертельно. Но дальше-то что?

Вытащить «огрызок» можно тремя методами. Первый — если хоть краешек торчит — это подвариться. На остатки шпильки приваривают кусок арматуры, который позволяет провернуть, а после извлечь «пострадавшего», не повредив ни резьбу, ни саму ступицу. Но так, увы, везет далеко не всем.