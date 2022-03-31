Кошмар «шиномонтажки»: что делать, если сорвалась шпилька на колесе

Весна, весна пришла — пора переставать шуршать шипами и сжигать горючее почем зря. Самая долгожданная очередь — на шиномонтаж, как символ окончания такой долгой и холодной зимы. Привычное зрелище: мастера крутятся, как белки в колесе, безостановочно работая сутки напролет. Та самая неделя, которая потом год кормит. Сейчас некогда вспоминать про технические требования и рекомендации производителей — работать надо! К чему приводит такой подход?
Ровным счетом к одному: мастерок — он же пневматический гайковерт — выкручен на максимальную мощность, чтобы не терять драгоценные секунды. В итоге прослабленный и подъеденный ржавчиной болт, постоянно живущий в перегреве с резким охлаждением от каждой лужи, однажды лопнет, обязательно оставив кусок глубоко в ступице. И что, спрашивается, теперь делать?
Вчера бы с гордостью ответили «менять ступицу». Но где оно, это вчера? Сегодня уже совсем другие цены и оттого другой подход — надо извлекать. На «шинке» этим естественно никто заниматься не будет, так что придется ехать в сервис «на трех болтах». Опасно, но не смертельно. Но дальше-то что?
Вытащить «огрызок» можно тремя методами. Первый — если хоть краешек торчит — это подвариться. На остатки шпильки приваривают кусок арматуры, который позволяет провернуть, а после извлечь «пострадавшего», не повредив ни резьбу, ни саму ступицу. Но так, увы, везет далеко не всем.
Второй вариант — высверливание. Хорошо знакомая и многократно испытанная операция, подвластная любому опытному «механу». Сначала сверлом по металлу разбивается «обломыш», потом его части вытаскивают, а после снова нарезают резьбу, не повредить которую практически невозможно. Метчик, вороток, туда-сюда. Долгая и, честно говоря, не самая дешевая операция, воспроизведение которой в гараже может запросто привести к повреждению и последующей замены всей ступицы. А она сегодня стоит даже на разборке как половина автомобиля. В такие вот времена живем.
Впрочем, есть и третий метод, который позволяет всех вышеперечисленных бед избежать и сделать все самому. Для этого потребуется жидкий ключ, дрель с нужным сверлом по металлу, а также любопытная современная «приспособа», которую можно приобрести в любом автомагазине, — экстрактор. Смысле его в том, что он закручивается в обломок против часовой стрелки, а постепенное увеличение прикладываемой силы однажды вывернет застрявший кусок шпильки.
Процедура проста: обильно обработав поврежденное место жидким ключом или проникающей смазкой, засверливаем отверстие в «огрызке» и медленно заворачиваем подходящий экстрактор. Ударение на слово «медленно» — важно не закрутить до конца, а создать нужное усилие. Не стоит забывать и про то, что экстрактор заворачивается в обратную сторону от привычной.
Не получилось с первого раза — получится со второго. Или с третьего. Данный метод не требует ловкости и знаний, а лишь уверенности и терпения. Однако именно он, экстрактор, позволит и нервы, и деньги, и ступицу сберечь, победив обломанную шпильку малой кровью.