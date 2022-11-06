Зима скоро: тяжелый пуск двигателя и решение за 10 минут

Стоило термометру проинформировать об окончательном завершении лета, как тяжкий, почти надрывный с момента знакомства запуск двигателя перешел в разряд «кто кого пересилит». Редакционный Mitsubishi Lancer тоже скучает по теплым денькам и не намерен выползать на скользкий и холодный асфальт. Что ж, будем разбираться с причинами разбушевавшейся лени. А это — именно она.
Стартер с трудом раскручивает мотор, толсто намекая на неполадки. Может быть, и правда устал «пускач»? Второй пункт в списке сомнений — аккумулятор, который уже год проживает в тандеме с 18-летним генератором. Вполне возможно, что первый успел выйти из строя из-за неполадок со вторым. Вопросов больше, чем ответов.
Однако начинать нужно не с замеров и ремонтов, а с самого простого, поэтому «спляшем от печки» и проверим узел, о котором редко вспоминают — крепление массы на кузов. Если в сочленение попала грязь, образовалась коррозия или налет, то пусковые токи будут ниже необходимых, стартер недополучит «обещанного» и, как следствие, может и не завести мотор. Для этих целей никакого специального инструмента не нужно, достаточно лишь найти точку крепления массы от АКБ на кузов, отвернуть один винт и осмотреть «местность».
Конкретно в нашем случае для вынесения диагноза и откручивать ничего не потребовалось: толстый слой грязи покрывал и сам винт, и провод, стояла вода, под которой скрывался глубоко окисленный контакт. Вопросов более не имеем, приступаем к восстановительным процедурам.
Очистив площадку от залежей, превентивно заливаем WD−40 и без повреждений отворачиваем болт крепления массы: что там за смеси и какую магию применяют японцы для своих скобяных изделий — таинство, но даже спустя почти два десятилетия в московской соли винт не отгнил, не прикипел и не развалился. Чудо, не иначе.
Промыв и прочистив щеткой резьбу и винт, приступаем к самой клемме. Она заржавела и окислилась, никакой специальный состав тут уже не поможет, поэтому счищаем следы коррозии мелкой шкуркой до металла и собираем обратно. В интернетах бытует мнение, что кузов под клеммой надо зачистить до голого металла, однако «по заводу» так сделано не было. Японскому инженеру виднее, поэтому собираем «как было» и обязательно сверху заливаем специальным составом для клемм, который предотвратит появления окислов и коррозии в будущем.
Первый же послеоперационный пуск показывает, что решение было верное: Mitsubishi Lancer завелся в разы бодрее и веселее, куда легче подхватив «заряд». Наблюдение мы обязательно продолжим — не может же быть все так просто.
Но очистка массы, приведение в порядок клемм и самой «батарейки» — важное и обязательное условие запуска двигателя в мороз. Одним словом, необходимая процедура перед длинной и холодной русской зимой.