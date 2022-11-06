Зима скоро: тяжелый пуск двигателя и решение за 10 минут

Стоило термометру проинформировать об окончательном завершении лета, как тяжкий, почти надрывный с момента знакомства запуск двигателя перешел в разряд «кто кого пересилит». Редакционный Mitsubishi Lancer тоже скучает по теплым денькам и не намерен выползать на скользкий и холодный асфальт. Что ж, будем разбираться с причинами разбушевавшейся лени. А это — именно она.

Стартер с трудом раскручивает мотор, толсто намекая на неполадки. Может быть, и правда устал «пускач»? Второй пункт в списке сомнений — аккумулятор, который уже год проживает в тандеме с 18-летним генератором. Вполне возможно, что первый успел выйти из строя из-за неполадок со вторым. Вопросов больше, чем ответов.

Однако начинать нужно не с замеров и ремонтов, а с самого простого, поэтому «спляшем от печки» и проверим узел, о котором редко вспоминают — крепление массы на кузов. Если в сочленение попала грязь, образовалась коррозия или налет, то пусковые токи будут ниже необходимых, стартер недополучит «обещанного» и, как следствие, может и не завести мотор. Для этих целей никакого специального инструмента не нужно, достаточно лишь найти точку крепления массы от АКБ на кузов, отвернуть один винт и осмотреть «местность».