Как вернуть к жизни мотор подержанной иномарки без переборки

Годы берут свое, и любой двигатель внутреннего сгорания рано или поздно начинает хандрить. И чем хуже его обслуживали, тем быстрее этот час наступит. Судя по состоянию всего автомобиля, наш проектный Mitsubishi Lancer знавал профильных мастеров только в юности, а второй хозяин не баловал его качественными запчастями и профессиональными ремонтниками. Обслуживали, как и где могли, а потом и вовсе заперли в гараже на годы. Естественно, без последствий такая эксплуатация пройти не могла. Как результат, двигатель, самая дорогая деталь любого авто, начал подавать сигналы бедствия: дизелил, тяжело заводился, постукивал да позвякивал. Между тем, Mitsubishi — не самый дешевый бренд в обслуживании, а сейчас — так и просто дорогой. Даже если работу по переборке двигателя выполнять самостоятельно, то толковый комплект необходимых запчастей обойдется в 100 000 — 120 000 рублей. И пойди их найди еще для столь пожилого авто.

Впрочем, мотор 4g63 славится своей надежностью и неприхотливостью, поэтому общим редакционным решением было испытать судьбу и дать ему второй шанс: воспользоваться давней советской технологией, которая позволяла существенно, на 50 и более тысяч километров, отсрочить хирургию.