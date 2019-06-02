«Ралли Казахстан-2019»: выжили не все

По степи, поднимая тучи пыли, которые издалека выглядели как смерчи, неслись машины. Шла борьба за Кубок мира по ралли-рейдам, этап которого прошел в Казахстане. И вот 1 июня, в первый день лета, ралли завершилось. Но к финишу пришли не все, «выжили» лишь самые стойкие.
– Некоторые заявляют, что ралли Казахстан простое. Дескать, и навигация легкая, и дороги особых сложностей не вызывают, — говорит руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Не слушайте таких — полный бред! На простых соревнованиях такие мастера, как пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, машины не гробят (один автомобиль команды «КАМАЗ Мастер» выбыл из гонки из-за аварии — ред.) А Язид Аль-Раджи? Замечательный пилот! Но даже он дважды попадал на этой неделе в переплет и механики чудом восстановили его машину. А сколько народу выбыло!
У нас стартовало четыре машины — две боевых «Газели NEXT», «Садко» и «Садко NEXT». Финишировали все, причем трое — в призах. Алексей Игнатов и Евгений Павлов на «Газели NEXT» заняли второе место в национальном классе. Михаил Шкляев и Александр Лагута на «Садко NEXT» — третье место. А Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев на «Газели NEXT» смогли пробиться на 11 место в Кубке мира. С учетом того, что в Казахстан приехали лучшие пилоты планеты — это очень серьезное достижение…
Основная интрига «Ралли Казахстан-2019» состояла в противостоянии двух великих гонщиков: 13-кратного победителя «Дакара» Стефана Петранселя и 4-кратного обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Нассера Салех Аль-Аттия. Но даже они в первые дни отставали, а лидировал Язид Аль-Раджи — победитель прошлогоднего «Ралли Казахстан». Но в середине гонки Язид совершил ошибку и поставил свою машину на уши. Еле-еле доковылял до финиша, схватил пенализацию и отстал, безнадежно отстал.
Вперед вырвался Нассер и казалось, что Петранселю его уже не достать –француз отставал на 40 минут. Но в ралли-рейдах результат непредсказуем. Ошибаются пилоты, ломаются машины. После предпоследнего, пятого дня, разница была минимальная — пять минут. Если Нассер выиграет, то уже сможет присматривать у себя на полке место для очередного Кубка мира. Шестой день не столь продолжительный как предыдущие: 148 километров по живописному побережью Каспийского моря. Но пилотам было не до местных красот.
– Уже в конце мая дневная температура в местных песках за тридцать. Жуткая пыль, так что форточку не откроешь, — комментирует ситуацию пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Да еще двигатель начинает греться, приходится печку включать. Вот в таких условиях и мчишься сотни километров. Воду пьем по расписанию. Есть поговорка: если ты захотел пить, значит опоздал с приемом воды. Так я опоздал на четвертый день, когда выходил из машины — аж шатало…
Нассер и Петрансель шли на пределе возможного. Каждый из них понимал, что должен прийти к финишу максимально быстро, но малейшая поломка означает проигрыш. Стефан Петрансель отыграл 17 секунд, но догнать Нассера так и не смог. В результате Нассер Салех Аль-Аттия взял «Ралли Казахстан-2019». На дистанции длиной более 2500 километров разница между первым и вторым местом составила менее 5 минут!
Впереди финальный этап в Марокко. Главное для Нассера — просто прийти к финишу. После чего Кубок Мира у него в кармане. Но ралли-рейды тем и интересны, что результат не может предсказать никто. Нострадамус отдыхает.