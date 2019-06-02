«Ралли Казахстан-2019»: выжили не все

– Некоторые заявляют, что ралли Казахстан простое. Дескать, и навигация легкая, и дороги особых сложностей не вызывают, — говорит руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Не слушайте таких — полный бред! На простых соревнованиях такие мастера, как пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, машины не гробят (один автомобиль команды «КАМАЗ Мастер» выбыл из гонки из-за аварии — ред.) А Язид Аль-Раджи? Замечательный пилот! Но даже он дважды попадал на этой неделе в переплет и механики чудом восстановили его машину. А сколько народу выбыло!

У нас стартовало четыре машины — две боевых «Газели NEXT», «Садко» и «Садко NEXT». Финишировали все, причем трое — в призах. Алексей Игнатов и Евгений Павлов на «Газели NEXT» заняли второе место в национальном классе. Михаил Шкляев и Александр Лагута на «Садко NEXT» — третье место. А Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев на «Газели NEXT» смогли пробиться на 11 место в Кубке мира. С учетом того, что в Казахстан приехали лучшие пилоты планеты — это очень серьезное достижение…