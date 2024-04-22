Как и чем отчистить дачную дорожку от следов моторного масла

Пролитое после различных упражнений с автомобилем, квадроциклом или бензопилой на дачный бетон или камень моторное масло, а чаще всего и вовсе «отработка» — это железобетонное пятно, которое просто так не вывести. Присыпание песочком, попытка поджечь или долгая работа тряпкой эффекта не даст — бурый овал останется на веки вечные. Впрочем, опытный водитель актуальное средство борьбы с лубрикантом на ухоженной дачной дорожке обязательно найдет. Обычно — в своем же багажнике. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Так уж повелось, что моторное масло однажды капнет: будь то «уазик» или Land Rover, новенький «китаец» или видавшая виды «Волга», не говоря уж о технике активного отдыха, подтек, как говориться в том не к столу рассказанном анекдоте, будет. А уж если речь идет про различный мотоинструмент — бензопилы, мотокосы, газонокосилки о ДВС и так далее до бесконечности — то и ходить далеко не надо. Дрогнувшая рука или сказанное под нее же слово — и здравствуйте, приехали.

После, конечно, разборки, покачнувшие семейную лодку. Мол, руки не из плеч, черное пятно на белоснежном просторе образцового участка, как отметина на сердце с тенью прямиком на душу. Вывод прост: надо пятно убирать, причем, чем скорее — тем лучше. Однако подручные средства, которыми богаты сарай да кухня, в этом деле не помогут — лишь размажут. Бытующие среди дачников слухи, что можно просто поджечь и дождаться, пока выгорит — отметаем сходу: костры у нас нельзя жечь по закону и не стоит — по уму. Должен же быть менее маргинальный способ!

И он имеется: опытные водители, которые в своей жизни не только за руль держались, знают, что моторное масло, особенно с частицами сгоревших присадок, могучим осадком и прочими «изюмами» отработки, так просто не вытравишь — нужно «матерое» средство. Речь, конечно, про химию, но различные шампуни, импортные смывки и прочие «красивые этикетка» оставим для хвастовства в гараже. Нужны проверенные составы.

Поможет, например, очиститель тормозов: это достаточно действенное, но бережное средство, которым при желании можно даже одежду отмыть. Если протечка невелика, а под рукой (читай — в багажнике или на полке в сарае) имеется нужный флакон, то берем ненужную тряпку, коих на даче немало по умолчанию, и чуть по чуть смываем причину всех семейных бед от центра.

Вариант покрепче — очиститель двигателя, продающийся в разных формах и составах, но для наших целей подойдет и самый дешевый, главное — едкий. Его основная, к слову, задача — уборка подтеков масла и прочих технических жидкостей, так что с протечкой на любимой плитке должен справиться на все 146%. С первого раза, конечно, пятно не сойдет, но упорство и труд — все перетрут.

На безрыбье — и бензин растворитель. Да, пролить его потребуется немало, тереть долго, но за пару-тройку сеансов пятно станет существенно меньше и прозрачней, а лучшая половина человечества оценит страдания. В тандеме — будет нужный результат. После химии потребуется тщательная мойка остатков под напором воды: шланг лучше подготовить заранее, потому что быстрее и проще пятно сойдет, если очиститель не успеет испариться. Одним словом, оно обречено, если взяться за дело раньше, чем жижа высохла и подойти к проблеме со стороны опытного автомобилиста, а не растерянного дачника.