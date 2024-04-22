Со всеми вытекающими: как убрать следы пролитого в машине шашлычного маринада

Уже совсем скоро — в майские праздники — начнется очередной дачный сезон. И россияне массово поедут открывать летние квартиры, отмывать следы зимовки, наводить порядок на участках и, конечно, жарить шашлыки. Особый шик — замариновать мясо самим, а чтобы сразу по приезду развести костер и начать праздновать, лучше сделать это заранее, еще дома, и поехать на дачу уже с аппетитной кастрюлькой. Именно так выглядят и пахнут предстоящие проблемы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Майские — не менее важные общероссийские каникулы, чем новогодние. На длинные «теплые выходные» вся страна едет на фазенды, чтобы выбраться из каменных джунглей, вдохнуть свежего воздуха и обязательно вкусить шашлычка. Без зажаренного на углях мяса Первомай — не Первомай. Некоторые, не особо привередливые, конечно, обойдутся магазинными заготовками, прочно и герметично закатанными в полиэтилен.

Но настоящий эстет замаринует сам: в кефире или в минералке, с майонезом или без, но обязательно с лучком и специями. И повезет свое сокровище в пакете-тазике-жбане (нужное подчеркнуть), дабы с триумфом поставить на стол.

Беда в том, что до того самого стола предстоит часика три постоять в пробках, объехать пару дорожных заторов по деревенским дорогам, а потом еще, на сладкое, как следует протрястись по грунтовке. Как ни упаковывай, сколько скотча не крути, а пару смачных пятен густого и ароматного маринада обязательно окажется на автомобильном ковре.

Заметят их, конечно, не сразу, когда «амброзия» слегка подсохнет и начнет смердеть с кислинкой. Праздник может быть испорчен. Не для всех, конечно, а только для автовладельца. Но есть известные народные средства, которые помогут без лишних трат и сложностей с проблемой справиться. Уж точно не сложнее маринада!

Фото портала АвтоВзгляд.

Итак, первым делом стоит найти в уличном умывальнике остатки прошлогоднего мыла, если его еще не утащила сорока, и натереть на терке. После чего, слегка смочив водой и получив «сметаноподобную» субстанцию, нанести на «место аварии». Дав полчасика настояться, берем любую щетку и начинаем затирать пятно: сильно широко брать не стоит, но добавить сантиметров по пять с каждой стороны нужно обязательно. Два раунда по 15 минут — достаточно. И теперь самое время применить самое действенное «бабушкино снадобье» — уксус.

Пока пятно не высохло после первого, «мыльного», прохода заливаем его уксусом и начинаем круг за кругом натирать ветошью. Уж с ней-то на даче проблем не будет, главное, чтобы никто из окружающих не узнал в тряпке свои любимые шорты или футболку. Пяток-другой кругов, регулярно меняя тряпку, а после — дать подсохнуть. Потом — еще один аналогичный заход. Закрывать машину на ночь не стоит — ароматы уксуса убьют не только маринадные нотки, если не проветрить салон или багажник.

На следующий день следует внимательно осмотреть плоды своих трудов: три к одному, что пятно поддалось и навсегда ушло из нашей жизни. Однако если минимальные намеки остались, операцию надо повторить — застарелые остатки маринада будут неимоверно смердеть и портить атмосферу всю рабочую неделю.