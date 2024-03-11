Как куриные яйца и кофейная гуща помогут круто сэкономить на детейлинге авто

Чистота и ухоженность автомобиля говорят о владельце не меньше, а порой и больше, чем туфли и часы. И правило это исключений не имеет: как в пространстве, так и во времени. Так что в советские дефицитные годы машину обхаживали ничуть не меньше, чем сейчас. Другое дело, что многое приходилось – своими руками, а специальных средств не было. Но кого и когда это останавливало? Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Во нынешние времена ярких оттенков, космической моды в автомобилестроении и шикарных интерьеров машины сложно представить, что советский автовладелец, ставший волей случая, а также ломовой работы во славу партии и народа, обладателем транспортного средства, сталкивался с теми же проблемами, что и мы сейчас.

Между тем, кожаными салонами в СССР могли похвастать не только премиальные «Волги», но и средний класс в лице «Жигуля» и «Москвича». А значит и за ними надо было следить и обихаживать. Но чем? Дефицит бензина, СТО, запчастей и полное отсутствие спецсредств по уходу за любимой «ласточкой». Впрочем, нынче ситуация не многим лучше, ведь товарный дефицит сменился дефицитом денег. А от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется.

Надо помыть? Надо. Надо прибраться? Надо. Пятна на обшивке? А куда ж без них. Чем убрать? Специальной химией. Цены видели? То-то и оно. Поэтому достаем с полки дедовы фолианты и смотрим советские рецепты. У них всегда есть один «достаток», который мало чем можно нивелировать: лайфхаки из прошлого не требуют покупки каких-то сногсшибательных компонентов, они все – каша их топора. Яркий пример – способы ухода за кожаным салоном из прошлого, который вполне актуален и применим сегодня.

Фото из открытых источников.

В советских машинах «кожей молодого дерматина» обивали все: и кресла, и дверные карты. Она была повсеместной. И, что естественно, со временем пачкалась, если, конечно, в дело не шли самодельные чехлы. На обивках дверей, к слову, многие советские водители даже старались сохранить заводской транспортировочный полиэтилен, однако смотрелось это «творчество» со временем все более удручающим, и однажды роскошный оригинальный салон таки начинал видеть свет.

И, как следствие, получал ударную дозу пыли, сигаретного пепла, грязи, песка и всех остальных элементов поездки, скажем, на дачу. Про поставленные прямо на сиденье кастрюлю с борщом, мешочек удобрений и остальные «издержки» деликатно умолчим. Чтобы семейную лодку не качать почем зря. Компенсировать последствия выезда на природу, естественно, предстояло самому водителю – детейлинга еще не придумали, а самые простые мойки были (как и все тогда) все в том же жутком дефиците.

Ведро, тряпка, хозяйственное мыло – вот твои помощники. Однако убрать с кожи «следы бытования» с таким арсеналом – дело не из легких, поэтому применяли и другие народные средства, найти которые можно было на любой кухне от Калининграда до Владивостока.

Фото из открытых источников.

Например, избавляться от пятен на «кожаной» отделке научились кофейной гущей – не обязательно «арабикой», подходил и дрянной, доступный в магазинах кофе.

Главное – не цикорий. Остатки от завтрака выкладывали на поврежденное место кучкой, после чего мягкой тряпкой растирали, используя жмых, как самый бережный абразив. А после – насухо вытирали. Как утверждает журнал «Сделай сам» за май 1989 года, такой рецепт позволяет восстановить цвет и текстуру кожи. Гораздо сложнее было придать сиденью благородный блеск.

Кондиционер для кожи (как, впрочем, и для белья) был необыкновенной роскошью, а гуталин для подобных целей не годился, поскольку пятна оставлял в самых непредсказуемых местах. Поэтому советские водители использовали взбитые яичные белки, которыми растирали поверхность. После такой обработки кожа «горела», как новая, а никаких запахов не появлялось. Красота!