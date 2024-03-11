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Как куриные яйца и кофейная гуща помогут круто сэкономить на детейлинге авто

Чистота и ухоженность автомобиля говорят о владельце не меньше, а порой и больше, чем туфли и часы. И правило это исключений не имеет: как в пространстве, так и во времени. Так что в советские дефицитные годы машину обхаживали ничуть не меньше, чем сейчас. Другое дело, что многое приходилось – своими руками, а специальных средств не было. Но кого и когда это останавливало? Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Как куриные яйца и кофейная гуща помогут круто сэкономить на детейлинге авто

Во нынешние времена ярких оттенков, космической моды в автомобилестроении и шикарных интерьеров машины сложно представить, что советский автовладелец, ставший волей случая, а также ломовой работы во славу партии и народа, обладателем транспортного средства, сталкивался с теми же проблемами, что и мы сейчас.

Между тем, кожаными салонами в СССР могли похвастать не только премиальные «Волги», но и средний класс в лице «Жигуля» и «Москвича». А значит и за ними надо было следить и обихаживать. Но чем? Дефицит бензина, СТО, запчастей и полное отсутствие спецсредств по уходу за любимой «ласточкой». Впрочем, нынче ситуация не многим лучше, ведь товарный дефицит сменился дефицитом денег. А от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется.

Надо помыть? Надо. Надо прибраться? Надо. Пятна на обшивке? А куда ж без них. Чем убрать? Специальной химией. Цены видели? То-то и оно. Поэтому достаем с полки дедовы фолианты и смотрим советские рецепты. У них всегда есть один «достаток», который мало чем можно нивелировать: лайфхаки из прошлого не требуют покупки каких-то сногсшибательных компонентов, они все – каша их топора. Яркий пример – способы ухода за кожаным салоном из прошлого, который вполне актуален и применим сегодня.

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников.

В советских машинах «кожей молодого дерматина» обивали все: и кресла, и дверные карты. Она была повсеместной. И, что естественно, со временем пачкалась, если, конечно, в дело не шли самодельные чехлы. На обивках дверей, к слову, многие советские водители даже старались сохранить заводской транспортировочный полиэтилен, однако смотрелось это «творчество» со временем все более удручающим, и однажды роскошный оригинальный салон таки начинал видеть свет.

И, как следствие, получал ударную дозу пыли, сигаретного пепла, грязи, песка и всех остальных элементов поездки, скажем, на дачу. Про поставленные прямо на сиденье кастрюлю с борщом, мешочек удобрений и остальные «издержки» деликатно умолчим. Чтобы семейную лодку не качать почем зря. Компенсировать последствия выезда на природу, естественно, предстояло самому водителю – детейлинга еще не придумали, а самые простые мойки были (как и все тогда) все в том же жутком дефиците.

Ведро, тряпка, хозяйственное мыло – вот твои помощники. Однако убрать с кожи «следы бытования» с таким арсеналом – дело не из легких, поэтому применяли и другие народные средства, найти которые можно было на любой кухне от Калининграда до Владивостока.

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников.

Например, избавляться от пятен на «кожаной» отделке научились кофейной гущей – не обязательно «арабикой», подходил и дрянной, доступный в магазинах кофе.

Главное – не цикорий. Остатки от завтрака выкладывали на поврежденное место кучкой, после чего мягкой тряпкой растирали, используя жмых, как самый бережный абразив. А после – насухо вытирали. Как утверждает журнал «Сделай сам» за май 1989 года, такой рецепт позволяет восстановить цвет и текстуру кожи. Гораздо сложнее было придать сиденью благородный блеск.

Кондиционер для кожи (как, впрочем, и для белья) был необыкновенной роскошью, а гуталин для подобных целей не годился, поскольку пятна оставлял в самых непредсказуемых местах. Поэтому советские водители использовали взбитые яичные белки, которыми растирали поверхность. После такой обработки кожа «горела», как новая, а никаких запахов не появлялось. Красота!

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