Зачем хитрые дачники снимают салонные фильтры у своих машин

Рулевые с двадцатилетним стажем такие операции проводят постоянно и советуют молодым. Мол, за городом воздух чистый, поэтому нет необходимости его фильтровать. А еще после зимы расходник загрязняется, что провоцирует образование конденсата на стенках системы вентиляции — особенно при весенних перепадах температур или в дождь. Поэтому «салонник» демонтируют, хорошенько чистят и кладут куда-нибудь в ящик до лучших времен.

Тут заметим, что бывалые правы лишь отчасти. Расходник действительно может намокнуть, но все зависит от конструкции конкретного автомобиля и его состояния. Например, у Volvo 850 выпуска 1996 года или ряде моделей Audi фильтрующий элемент расположен фактически под лобовым стеклом. Если забиты еще и дренажные отверстия, то вода точно на него попадет. Это приведет к запотеванию стекол, рассыхающимся резинкам и, в конце концов, к образованию плесени. Плюс болезнетворные бактерии станут проникать в салон.

Однако у современных машин схема такая, что «салонник» расположен глубоко внизу, и влаге к нему проникнуть довольно трудно — поэтому он будет грязный, но сухой. Отсюда первый совет — почистите дренаж, дабы вода могла свободно уходить. Так влага не создаст проблем, да и локальной коррозии кузова в скрытых полостях не будет.