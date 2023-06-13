Зачем владельцы гаражей и подземных паркингов скупают уксус литрами

Родные железные гаражи, что без малого тридцать лет служили главной народной кладовкой, массово посносили, подсластив народный гнев компенсацией. С одной стороны — лишили собственности, с другой — «собственность» зачастую таковой и не являлась, ибо единственным документом была членская книжка, выписанная организацией, почившей лет 10—15 назад.

Имелись, конечно, и честные гаражные коллективы, ежегодно продлевавшие аренду, платившие за свет и так далее, но таких — меньшинство. Но оставим дискуссии лестничным клеткам и кухонным посиделкам, и вернемся к насущному: мегатонны добра из ликвидированных боксов надо где-то хранить. Читай, покупать такой гараж, который не снесут. И тут вариантов два: парковочное место или полноценный многоуровневый «бетон».

Различаются они, по факту, лишь тем, что у первого есть только «квадратные метры» для хранения авто, а у второго — стены и ворота, позволяющие складировать не столько транспортное средство, сколько полезное и нужное имущество, но уже не помещающееся в квартире и на даче. Как ни странно, но выбор есть: кому-то хватит парковочного места, в котором можно по законам кооператива установить пару шкафов, а кому-то потребуется полновесная «гранд кладовка». По ценам, географии, взносам — выбирать самостоятельно, однако стоит помнить о, как минимум, двух вещах, про которые в администрации не расскажут.