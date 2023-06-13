Зачем владельцы гаражей и подземных паркингов скупают уксус литрами

Родные железные гаражи, что без малого тридцать лет служили главной народной кладовкой, массово посносили, подсластив народный гнев компенсацией. С одной стороны — лишили собственности, с другой — «собственность» зачастую таковой и не являлась, ибо единственным документом была членская книжка, выписанная организацией, почившей лет 10—15 назад.
Имелись, конечно, и честные гаражные коллективы, ежегодно продлевавшие аренду, платившие за свет и так далее, но таких — меньшинство. Но оставим дискуссии лестничным клеткам и кухонным посиделкам, и вернемся к насущному: мегатонны добра из ликвидированных боксов надо где-то хранить. Читай, покупать такой гараж, который не снесут. И тут вариантов два: парковочное место или полноценный многоуровневый «бетон».
Различаются они, по факту, лишь тем, что у первого есть только «квадратные метры» для хранения авто, а у второго — стены и ворота, позволяющие складировать не столько транспортное средство, сколько полезное и нужное имущество, но уже не помещающееся в квартире и на даче. Как ни странно, но выбор есть: кому-то хватит парковочного места, в котором можно по законам кооператива установить пару шкафов, а кому-то потребуется полновесная «гранд кладовка». По ценам, географии, взносам — выбирать самостоятельно, однако стоит помнить о, как минимум, двух вещах, про которые в администрации не расскажут.
Первая — вода. Недвижимость нужно осматривать во время или сразу после дождя, а лучше всего — весной, когда тает снег. Поверьте, это будет лучший повод для торга, ибо вода будет обязательно, если предыдущий хозяин не вкладывался в содержание постройки качественно. Второй — население подземного или многоуровневого кооператива. Не столько соседи, сколько «постояльцы»: либо крысы, либо коты.
С первыми разговор короткий: их травят как разносчика опасных болезней, но со вторыми так поступать вменяемые люди не будут. «Мурзики» — единственный способ защитить гаражи от крыс, но они имеют свойство не только метить территорию, но и справлять нужду. Оставленный на полу гаража пакет — хоть с вещами, хоть с покрышками — имеет все шансы обрести новый диапазон ароматов. И со временем это становится очень большой проблемой. У которой, впрочем, есть простое решение.
Поверьте на слово: сетки, шторки и звуки котов не пугают и даже подогревают любопытство пушистых. Корми — не корми, но они прокладывают свои пути по одному им известному алгоритму, так что сердобольный сосед — это приговор. Поможет только народное средство: уксус. Оказывается, его стойкий запах отпугивает котов круче любых фирменных составов — достаточно только щедро пролить периметр гаража. Кстати, уксус перебивает и «остросюжетный» аромат прошлых посещений. Так что, увидев мужика, покупающего несколько бутылок уксуса в продуктовом, знайте: скорее всего, у него есть подземный гараж. На шашлык требуется намного меньше этой субстанции.