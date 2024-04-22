Дачная парковка: из чего лучше всего сделать автомобильный навес

Гараж на даче — посредственное решение, потому что через пару-тройку лет он всегда превращается в очередное хранилище, именуемое в народе «сарай». Для машины там места не найдется. Однако если площади позволяют сделать обособленную парковку с крышей — стоит сделать. Тем более, не боги горшки обжигают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Построить навес для машины на даче — задача, не требующая семи пядей во лбу: прикинули площадь, осмотрелись вокруг, нашли в Сети подходящий вариант с четкой «разблюдовкой». Сварщик наверняка отдаст предпочтение своему навыку, тогда как остальные дачники предпочтут деревянную конструкцию из купленных по соседству брусьев. Кирпичом воспользуются лишь в одном случае — если кирпич уже есть.

Во времена повсеместного интернета и доступности стройматериалов, имеется лишь два «сдерживающих фактора» — климат и кошелек. На юге тень в особом почете, а на севере подумают о возможных осадках. Ветрено ли в наших широтах? Судя по последнему московскому урагану, этот аспект тоже стоит держать в голове. А с кошельком все еще проще: крышу для навеса каждый будет выбирать именно по цене. Так что все доступные варианты выстроим только по этому параметру — по стоимости.

Самый дешевый и доступный материал, занимающий, несомненно, первую строчку — это рекламный баннер 3х6 метра, который можно купить на всеми любимой барахолке за копейки: от 1250 рублей за штуку. Подсчитав площадь крыши, осознаем, что одного будет более чем достаточно. Крепить — рейками и кровельными саморезами. Продержится такая «крыша» недолго, солнце и ветер оперативно сделают свое «черное дело», но дешевле материала не найти, а уж тень и защиту от осадков на пару лет он точно создаст.

Фото aliexpress.ru

Второй вариант, чуть дороже, но несколько удобнее в монтаже и чуточку более долговечный — это нетканый материал из вторсырья, который используют для туристических целей: таких как навесы, палатки и многое-многое другое. Тот же самый отрез, 18 квадратных метров, но уже оснащенный люверсами, обойдется в 2500- 3000 рублей. Его удобнее крепить, он более стойкий к порывам ветра, но дольше четырех-пяти лет, увы, тоже не протянет — пластик есть пластик, от воздействия ультрафиолета быстро теряет прочность и начинает разваливаться буквально на лоскуты.

Следом — самый народный материал для крыш. Речь, конечно, про шифер: 500 рублей за лист, коробка гвоздей с резиновой «юбочкой», и погнали. Из расчета размера листа 1,7х1,1, шиферная крыша 18-метрового парковочного места обойдется в 10 листов или 5000 рублей. Да, старье, да, хрупкий, да, нетехнологичный и страшный.

Зато переживет любые пластики, выдерживает град и снег, а уж с его шумом от дождя — ничего не сравнится: буквально «звуки детства», под которые каждое лето засыпали у бабушки в деревне. Впрочем, романтика свойственна не всем — иным подавай экологию и прочие тлетворные влияния недружественных стран.

Фото globallookpress.com

На почетное четвертое место отправим поликарбонат — пластик для теплиц, который сегодня продается повсеместно, стоит недорого и достаточно прост в работе: легко гнется, легко режется, легко крепится. Один лист, шириной 2 метра и длинной 6 метров, обойдется в 7 тысяч рублей. Довезти можно и в багажнике на крыше.

Все бы ничего, но суровые зимы и поликарбонат — две вещи не совместимые. Два-три года, и такой навес начнет крошиться, трескаться и однажды просто сломается. Не лучше дела обстоят и в регионах с большим количеством солнечных день: пластик просто рассыхается и летит на землю неприятной и очень острой крошкой.

Пожалуй, самый адекватный и актуальный материал для крыши автонавеса на даче — профнастил. Один лист площадью чуть более двух «квадратов» обойдется в 1100 рублей, но материал очень надежен, прост в работе и прослужит десятилетия. Он продолжит выполнять возложенную задачу даже если прогнется и помнется, но вот чтобы заржавел или прогнил — маловероятно.

Да, крыша нашего 18 метрового навеса точно перевалит за пороговую отметку в 10 000 рублей, а для монтажа придется купить специальные скобяные изделия. Но профнастил, повторим, лучший выбор для дачного навеса. Уж простите, гибкую черепицу себе позволит не каждый.