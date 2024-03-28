Эксперты объяснили, почему сегодня в Москве нельзя покупать плоскостной гараж

Еще писатель Булгаков отметил, что москвичей сильно испортили квадратные метры: недвижимость в Первопрестольной стоит неподъемно много. И если квартиру еще можно приобрести в ипотеку на 30 лет, осознавая за что платишь, то с гаражом такой фортель не пройдет — совсем не обязательное имущество. И тут внезапно, как манна небесная, появляется объявление: «Продам дешево, уезжаю». Стоит ли верить подобным предложениям, проверил портал «АвтоВзгляд».

Будем откровенны: в современном мире бетонных муравейников лишняя кладовка на 18 квадратных метров никому не повредит. При определенном стечении обстоятельств туда даже можно поставить машину, которую не придется зимой чистить от снега. Именно так сегодня обычно используют его — гараж.

Классная штука, многофункциональная, но купить его получится не у всех. Дело, конечно, в цене: приличный бетонный бокс в многоуровневом паркинге, которой не входит в программу реновации, обойдется в 650 000 рублей и дороже. Хороший — более миллиона. Рядом с домом — готовьте «ляма» три. Парковочные места — не предлагать, ведь там нет ворот и стен, следовательно, вся магия места пропадает. Страждущим по гаражному быту приходится либо долго копить, либо надеяться на чудо.

И вот, казалось бы, оно: «продаю гараж, недорого». Естественно, это будет плоскостная парковка с ровными рядами боксов, порой даже чистенькая и аккуратная, иногда — даже со светом. Казалось бы, пойдет и такое. Тем более, что цена вменяемая — 200 000-250 000 «деревянных». Втрое дешевле бетонного!

Фото globallookpress.com

Однако любую собственность хотелось бы оформить, закрепить за собой юридически, но в нашем случае это будет лишь членская книжка, в которой отмечаются взносы, а также запись в «гроссбухе» у председателя, за, которую, кстати, тоже надо будет заплатить. Мол, процедура платная. Ладно, главное, что мечта осуществлена, вот так-то, скептики! Деньги на стол и — праздновать!

Но радоваться рано. Во-первых, покупатель никакой не собственник, а только член кооператива. Пользоваться-то благами может, но в действительности ничем не владеет. Собственность ему принадлежит лишь условно, о чем, собственно, и свидетельствует отсутствие какого-либо документа.

Если покупка полноценна, то есть гараж имеет свой кадастровый номер, сделка оформляется не через председателя, а через сервис «Мои документы», а в руках оказывается целая стопка соответствующих документов, подтвержденных не только синей печатью, но и налоговым квитком в конце года — дело другое. Но это ведь не наш случай, такой гараж ни за 200 000, ни за 300 000 рублей не купить. Но почему плоскостная, куда более удобная стоянка рядом с домом стоит дешевле бетонной подземной коробки в другом районе?

Фото globallookpress.com

Все москвичи знают, что с плоскостными парковками у градоначальника особые счеты — не любит нынешний мэр Первопрестольной зеленые рядки аккуратненьких строений, занимающих так много драгоценной столичной земли. И планомерно ликвидирует это безобразие, планируя в самом ближайшем будущем обнулить их полностью.

А повод снести найдется всегда: в трех случаях из четырех земля оформлена неверно, а в четвертом — не уплачены какие-нибудь взносы или просто закончен договор аренды подгаражной землицы, продлевать который город не будет. Конечно, власти заплатят компенсацию — не больше 170 000 рублей. Но разве на эту сумму можно приобрести замену?

Иными словами, покупая сегодня в столице железный гараж на плоскостной стоянке, надо четко держать в голове, что жить ему осталось максимум пару лет в лучшем случае. Снесут все. Никакие договора и важные члены кооператива не помогут. Жулики об этом прекрасно знают, как, зачастую, и дату сноса. Но говорить не будут. Примеров — сотни, достаточно просто открыть доску объявлений. Не попадайтесь на удочку — бесплатный сыр только в мышеловке.