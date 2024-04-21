Как избежать перегрева двигателя при долгом стоянии в дорожной пробке

Если вы думаете, что такое явление как перегрев мотора касается только подержанных машин, то явно заблуждаетесь. В сервисной практике за последние годы зафиксировано немало случаев, когда подобные технические инциденты происходят с автомобилями, имеющими относительно небольшой пробег. С чем это связано, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Наверняка многим водителям в своей практике приходилось наблюдать картину, когда в дорожном заторе у какой-то из машин из-под капота начинали прорываться клубы пара. Эти признаки однозначно свидетельствуют о «закипании» мотора, чреватом для него самыми серьезными последствиями.

Любой специалист по ремонту автомобильных двигателей подтвердит, что в подавляющем большинстве случаев подобный тепловой удар резко ухудшает характеристики силового агрегата. Чтобы их восстановить, потребуется, как минимум, частичная разборка двигателя. Поэтому, чтобы не допустить подобного, важно понимать первопричины излишнего нагрева двигателя.

А картина тут вырисовывается любопытная. По оценкам экспертов, до 40% таких чрезвычайных ситуаций возникает из-за неполадок в системе охлаждения мотора, спровоцированных износом ее элементов или некачественным антифризом. А вот оставшиеся 60% приходятся на механические дефекты силового агрегата, а также на системные нарушения режимов его работы, возникшие из-за применения плохого горючего или неправильного выбора моторной смазки.

Фото svipolylatur.org

Последнее, как ныне выясняется, крайне критично для многих импортных моторов, «насытивших» наш рынок за последние полтора десятка лет. Речь, прежде всего, идет о форсированных теплонагруженных движках с прямым впрыском и турбонаддувом, каковыми комплектуются многие иномарки. При всех их плюсах, они весьма чувствительны к параметрам используемой смазки. А она, напомним, является одним из главных компонентов, обеспечивающих отвод тепла от раскаленных деталей цилиндро-поршневой группы.

Что же будет, если смазка не отвечает заданным требованиям, а мотор долгое время работает на малых оборотах, например, при длительном «толкании» в пробке? В этом случае давление масла может оказаться заниженным, что рано или поздно приведет к локальному масляному голоданию. А оно неизбежно вызовет столь резкое повышение температуры в зонах контакта деталей, с которым штатная система охлаждения двигателя справиться уже не сможет. Вывод из вышеизложенного очевиден — когда подбираете смазку для двигателя, обязательно проверяйте ее характеристики на соответствие требованиям производителя.

Фото производителя.

Как уже говорилось, особо пристального внимания при выборе масла требуют «прямовпрысковые» турбированные моторы, отличающиеся высокой тепловой нагрузкой. Им рекомендованы специальные лубриканты с улучшенными параметрами, главное — правильно подобрать нужную спецификацию и класс качества.

И тут как пример таких смазок можно привести лубриканты серии Green Oil+, разработанные инженерами немецкой фирмы Bizol. Эти моторные масла изначально проектировались под весьма жесткие режимы эксплуатации автомобилей, включая движение в заторах. Отличительными особенностями продуктов Green Oil+ являются низкие потери при испарении, стабильность температурно-вязкостных показателей и высокая прочность удержания смазочной пленки на деталях, что позволяет существенно уменьшить их износ.

Отмеченные качества достигнуты за счет особой рецептуры моторной смазки, в которой используется уникальная базовая «синтетика» с улучшенными свойствами. Благодаря этому лубриканты серии Green Oil+ можно применять и в различных модификациях гибридных авто, а также в машинах, оснащенных системами Start-Stop.