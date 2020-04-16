К продажам в России готовится суперэкономичный УАЗ «Патриот»

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод сертифицировал для продаж UAZ Patriot в новой экономичной и «зеленой» модификации. Мотор такого внедорожника может потреблять не только бензин, но и на сжиженный природный газ.

В открытой базе Росстандарта появилось дополненное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на УАЗ «Патриот», разрешающее продажу битопливного внедорожника. Модифицированный двигатель работает только с механической коробкой передач.

Правда, мотор, «поедающий» и АИ-92, и сжиженный природный газ, потерял в мощности: вместо стандартных 149,6 л. с. агрегат выдает 125 сил. Кроме того, максимальный крутящий момент снизился с 235,4 Нм до 196,2 Нм.

Но эти недостатки компенсируются материальной выгодой — экономичным расходом газового топлива, а также невысокой стоимостью самого метана.

Заводское газобаллонное оборудование, прошедшее все необходимые сертификации, а также включенное в программу плановых ТО, гораздо безопаснее того, что устанавливают так называемым гаражным способом.

Кстати, Patriot станет не первым автомобилем с ГБО в продуктовой линейке марки: газо-бензиновые моторы, работающие на пропан-бутановой смеси, ставят на коммерческие УАЗ «Профи». Чтобы инсталлировать такое оборудование, нужно доплатить 45 000 рублей.

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16 апреля 2020
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