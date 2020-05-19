В России продолжает работать специальная система заказов Ford Transit

Система SVO позволяет заказать Ford Transit в 70 доступных модификациях — на выбор — с фиксированным ценником. Покупатель может отслеживать исполнение заказа в режиме реального времени, управлять отгрузкой и дооборудованием. Помимо этого клиент через дилера может разместить заказ на авто и в индивидуальной версии.

Как отмечают представители бренда, на спецверсии Ford распространяется заводская гарантия, а также обязательства по техническому обслуживанию, которые поддерживаются всеми российскими дилерами.

Между тем, при сборке фургонов и микроавтобусов Ford Transit на заводе в Елабуге начали использовать еще один российский автокомпонент. Как писал портал «АвтоВзгляд», речь идет о рессорах для задней подвески. Их изготавливают на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) из стали марки 50ХГФА. А до этого «Транзиты» стали комплектовать отечественными бамперами, центральной панелью и дверными картами.