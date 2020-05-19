Чем лучше всего защищать шины авто — губками, спреями или аэрозолями

У большинства российских автосервисов, оказывающих услуги по детейлингу или, проще говоря, облагораживанию внешнего вида автомобиля, чистка покрышек обязательно входит в перечень услуг. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Тут как снаружи ни прихорашивайся, но колеса у автомобиля, что у человека башмаки — с потускневшей потертой обувкой все равно никакого приятного вида не будет! Впрочем, как показывает практика, даже несмотря на этот довод, многие водители не особо утруждают себя каким-то особенным уходом за покрышками, ограничивая «колесные» процедуры банальным мытьем шин при посещении автомойки.
Между тем, кто не в курсе, сообщаем: процесс чистки автомобильной обувки в настоящее время максимально «демократизирован» и его легко можно провести самостоятельно. Причем на обработку шин времени уйдет не больше, чем на чистку собственных ботинок. И если это сделать, то вы увидите, как такой — на первый взгляд — незначительный штрих моментально изменит облик автомобиля. Главное же во всем этом — грамотно подобрать нужное автокосметическое средство.
К слову, у малоопытного автовладельца вполне могут возникнуть определенные проблемы с подбором нужной шинной автокосметики, причем не из-за дефицита последней, а наоборот — вследствие ее избытка. В продаже эта продукция сегодня проставлена как иностранными, так и отечественными брендами в самых различных вариантах исполнения или, как еще говорят, форм-факторах.
Самый простой из них — это аксессуары в виде губки, очень похожей на ту, что используется в быту для экспресс-чистки кожаной обуви. Содержащаяся в ней влажная пропитка дает возможность обработать примерно пару колес, и то не выше среднего (до 15 дюймов) размера. Чтобы обработать весь комплект покрышек, особенно крупных, придется покупать еще пару-другую «губчатых» средств.
В этом плане более предпочтительным (и, соответственно, более дорогим) вариантом являются очистители и так называемые чернители шин, поставляемые в виде жидкостных спреев. Объем их флаконов варьируется в диапазоне 500—700 мл, и этого количества при определенной сноровке обычно хватает для облагораживания всех четырех покрышек.
Наибольшее же распространение среди препаратов для ухода за автомобильными шинами в последние годы получили аэрозольные составы. В сравнении с жидкостными спреями они имеют ряд эксплуатационных преимуществ. В частности, аэрозоли, в которых используется газ-вытеснитель, формируют более стабильный и более равномерный факел распыления. Кроме того, процесс чистки протектора с помощью аэрозоля получается более эффективным, так как при этом на поверхность воздействует не только химический состав продукта, но и механическая составляющая — сила струи. Все это в комплексе усиливает проникающее и чистящее действие аэрозоля.
Отмеченные выше достоинства «резино-колесных» аэрозолей можно наглядно продемонстрировать на примере оригинальной отечественной новинки «Полироль-уход чернитель шин», недавно поступившей в продажу под маркой Ruseff. Слово «полироль» упомянуто здесь не просто так — данный продукт является составом нового поколения, отличающимся от аналогов мощным многофункциональным действием.
Неудивительно, что не только разработчики, но и многие российские сервисмены, уже проверившие «шинный полироль» от Ruseff на практике, позиционируют ее как профессиональный аэрозоль для комплексного ухода за автомобильной резиной. Судите сами: средство быстро и эффективно очищает поверхности покрышек, а заодно придает протектору и боковинам глубокий черный цвет с приятным матовым лоском — таким же, как у новых покрышек. После обработки аэрозоль образует защитную пленку, предохраняющую структуру верхнего слоя протектора от преждевременного старения и растрескивания, а также снижающую проникновение воды и грязи в поверхность покрышек.
Отметим, что в состав новинки включены и силиконы, препятствующие вредному воздействию ультрафиолета и дорожных реагентов. Поскольку средство универсально по своему действию, оно также рекомендуется для защитной обработки шлангов, уплотнителей дверей и других резиновых деталей автомобиля. Более того, этот шинный аэрозоль можно с успехом применять для ухода за пластиковыми бамперами, решетками радиаторов, кожухами наружных зеркал и молдингами.