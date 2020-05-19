Чем лучше всего защищать шины авто — губками, спреями или аэрозолями

У большинства российских автосервисов, оказывающих услуги по детейлингу или, проще говоря, облагораживанию внешнего вида автомобиля, чистка покрышек обязательно входит в перечень услуг. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Тут как снаружи ни прихорашивайся, но колеса у автомобиля, что у человека башмаки — с потускневшей потертой обувкой все равно никакого приятного вида не будет! Впрочем, как показывает практика, даже несмотря на этот довод, многие водители не особо утруждают себя каким-то особенным уходом за покрышками, ограничивая «колесные» процедуры банальным мытьем шин при посещении автомойки.

Между тем, кто не в курсе, сообщаем: процесс чистки автомобильной обувки в настоящее время максимально «демократизирован» и его легко можно провести самостоятельно. Причем на обработку шин времени уйдет не больше, чем на чистку собственных ботинок. И если это сделать, то вы увидите, как такой — на первый взгляд — незначительный штрих моментально изменит облик автомобиля. Главное же во всем этом — грамотно подобрать нужное автокосметическое средство.