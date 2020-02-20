Ford Transit можно заправлять растительным маслом

Речь идет о специальной солярке, основанной на отработанном растительном масле, применяемом и в домашних условиях, и в общепите.

Мало того, что использование такого топлива бережет окружающую среду (до 90% снижения уровня выбросов), так еще и экономит деньги автовладельцев.

За основу взят водород в качестве катализатора, что позволяет хранится подобной «горючке» довольно долго. А еще такой состав снижает нагрузки агрегата в условиях пониженных температур.

Данную технология американцы опробовали на 2-литровом дизеле EcoBlue, результатами остались довольны.