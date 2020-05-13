Когда в мотор можно заливать масло любой марки

Некоторые типы автомобильных моторов уже при сходе с конвейера обладают изрядным масляным аппетитом. Из-за этого ближе к концу межсервисного интервала владелец такого агрегата может обнаружить сильное снижение уровня смазки в картере.
На это исходное условие могут наложиться такие факторы как естественный износ двигателя, ускоряющий темпы «масложора», или невозможность вовремя попасть на ТО к дилеру — например из-за коронавирусных проблем. В результате вероятна ситуация, когда ездить на машине надо, а «лампа» масляного давления готова загореться со дня на день.
Вполне возможно, что именно той марки смазки для доливки, которую рекомендует завод-изготовитель, в доступных торговых точках может банально не оказаться. В такой ситуации, прежде всего, следует понимать: наличие хоть какого-то масла произвольного бренда в двигателе уже лучше, чем критический недостаток «родного».
И долить литр хоть и не вполне подходящего, но моторного лубриканта гораздо правильнее, чем ездить с горящим на приборной панели «маячком» низкого давления в системе смазки.
Тем более, если вы обнаружили такую неприятность где-нибудь посреди длинного маршрута. Тут доливка любого доступного, хотя бы и не рекомендованного масла позволит дотянуть до автосервиса, где можно будет полноценно сменить его на новое с сопутствующей промывкой двигателя.
Как же выбрать наиболее подходящую из имеющихся в вашем распоряжении «не тех» смазок для двигателя? Для начала напомним, что в качестве даже экстренной доливки нельзя использовать трансмиссионные масла.
В идеале для такой цели подойдет смазка с той же вязкостью, что и у уже плещущейся в картере. Если там имеется 5W30, то и «добавка» должна быть 5W30. Когда «кандидатов» с точно такой же степенью текучести в доступе нет, можно проявить гибкость и залить к 5W30 смазку с характеристикой 5W40 или даже 10W40.
Небольшое изменение этого параметра мотор, конечно, почувствует. Но за короткое время, оставшееся до полноценной смены масла, несоответствие характеристик смазки заводским требованиям ни к чему страшному не приведут.
Что касается типа доливаемой смазки, то тут рекомендуется следовать простому правилу: в «минералку» доливаем минералку, «полусинтетику» или «синтетику»; в «полусинтетику» — «полусинтетику» или «синтетику», а в чистую «синтетику» — состав исключительно на синтетической основе.
Помимо того, имеет смысл отдать предпочтение маслу, предназначенному для мотора именно вашего типа — специализированные «бензиновые» и «дизельные» жижи имеют разную рецептуру присадок.
Кроме того, на канистре любого приличного масла обычно указывается его индекс по API. Если вы найдете на ней маркировку SJ/SF, SF/CC или SG/CD, это значит, что содержимое является универсальным и может применяться как в бензиновом, так и в дизельном моторе.