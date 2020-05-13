Когда в мотор можно заливать масло любой марки

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Движки даже самых ультрасовременных машин, как ни странно, продолжают оставаться довольно выносливыми устройствами, выдерживающими порой даже применение непредусмотренного «мануалом» масла. Как выйти из положения, когда под рукой нет одобренного автопроизводителем лубриканта, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Некоторые типы автомобильных моторов уже при сходе с конвейера обладают изрядным масляным аппетитом. Из-за этого ближе к концу межсервисного интервала владелец такого агрегата может обнаружить сильное снижение уровня смазки в картере.

На это исходное условие могут наложиться такие факторы как естественный износ двигателя, ускоряющий темпы «масложора», или невозможность вовремя попасть на ТО к дилеру — например из-за коронавирусных проблем. В результате вероятна ситуация, когда ездить на машине надо, а «лампа» масляного давления готова загореться со дня на день.

Вполне возможно, что именно той марки смазки для доливки, которую рекомендует завод-изготовитель, в доступных торговых точках может банально не оказаться. В такой ситуации, прежде всего, следует понимать: наличие хоть какого-то масла произвольного бренда в двигателе уже лучше, чем критический недостаток «родного».

И долить литр хоть и не вполне подходящего, но моторного лубриканта гораздо правильнее, чем ездить с горящим на приборной панели «маячком» низкого давления в системе смазки.

Тем более, если вы обнаружили такую неприятность где-нибудь посреди длинного маршрута. Тут доливка любого доступного, хотя бы и не рекомендованного масла позволит дотянуть до автосервиса, где можно будет полноценно сменить его на новое с сопутствующей промывкой двигателя.

фото АвтоВзгляд

Как же выбрать наиболее подходящую из имеющихся в вашем распоряжении «не тех» смазок для двигателя? Для начала напомним, что в качестве даже экстренной доливки нельзя использовать трансмиссионные масла.

В идеале для такой цели подойдет смазка с той же вязкостью, что и у уже плещущейся в картере. Если там имеется 5W30, то и «добавка» должна быть 5W30. Когда «кандидатов» с точно такой же степенью текучести в доступе нет, можно проявить гибкость и залить к 5W30 смазку с характеристикой 5W40 или даже 10W40.

Небольшое изменение этого параметра мотор, конечно, почувствует. Но за короткое время, оставшееся до полноценной смены масла, несоответствие характеристик смазки заводским требованиям ни к чему страшному не приведут.

Что касается типа доливаемой смазки, то тут рекомендуется следовать простому правилу: в «минералку» доливаем минералку, «полусинтетику» или «синтетику»; в «полусинтетику» — «полусинтетику» или «синтетику», а в чистую «синтетику» — состав исключительно на синтетической основе.

Помимо того, имеет смысл отдать предпочтение маслу, предназначенному для мотора именно вашего типа — специализированные «бензиновые» и «дизельные» жижи имеют разную рецептуру присадок.

Кроме того, на канистре любого приличного масла обычно указывается его индекс по API. Если вы найдете на ней маркировку SJ/SF, SF/CC или SG/CD, это значит, что содержимое является универсальным и может применяться как в бензиновом, так и в дизельном моторе.

ТО, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
14 мая 2020
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