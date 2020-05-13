Когда в мотор можно заливать масло любой марки

Некоторые типы автомобильных моторов уже при сходе с конвейера обладают изрядным масляным аппетитом. Из-за этого ближе к концу межсервисного интервала владелец такого агрегата может обнаружить сильное снижение уровня смазки в картере.

На это исходное условие могут наложиться такие факторы как естественный износ двигателя, ускоряющий темпы «масложора», или невозможность вовремя попасть на ТО к дилеру — например из-за коронавирусных проблем. В результате вероятна ситуация, когда ездить на машине надо, а «лампа» масляного давления готова загореться со дня на день.

Вполне возможно, что именно той марки смазки для доливки, которую рекомендует завод-изготовитель, в доступных торговых точках может банально не оказаться. В такой ситуации, прежде всего, следует понимать: наличие хоть какого-то масла произвольного бренда в двигателе уже лучше, чем критический недостаток «родного».

И долить литр хоть и не вполне подходящего, но моторного лубриканта гораздо правильнее, чем ездить с горящим на приборной панели «маячком» низкого давления в системе смазки.

Тем более, если вы обнаружили такую неприятность где-нибудь посреди длинного маршрута. Тут доливка любого доступного, хотя бы и не рекомендованного масла позволит дотянуть до автосервиса, где можно будет полноценно сменить его на новое с сопутствующей промывкой двигателя.