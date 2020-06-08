3 проблемы с автомобилем, которые легко и быстро устранит хозяйственное мыло

Например, его можно использовать в качестве смазки ограничителей дверей. Со временем смазка, нанесенная заводом изготовителем на дверные ограничители, вымывается, и те начинают издавать противный скрип. Проблема актуальная для «пожилых» и отечественных автомобилей. Если как следует натереть ограничители куском мыла, то скрипы исчезнут. Причем в отличие от обычной смазки, мыльный слой меньше собирает пыль и грязь. А смазывающий эффект — тот же. Впрочем, долговечность мыльного смазывающего слоя остается под вопросом в регионах, где дожди не редкость. Чего уж говорить про зимний период.

С помощью мыла так же борются и со скрипами оконных стекол. Для того, чтобы избавиться от раздражающего звука при опускании и поднятии стекла, нужно натереть мылом его бархатистые направляющие. Опытные водители говорят, что стекло перестает скрежетать. Однако про «аромагию» хозяйственного мыла — не упоминают.

Еще одна область применения хозяйственного мыла в автомобиле — чистка колес. Причем эффект сравним с тем, что наблюдается при чернении шин «химией». А между тем, всего-то нужно навести мыльный раствор, и как следует пройтись щеткой по каждому колесу. Мыльный состав отлично вымывает даже застарелую грязь. И в результате внешне шины выглядят, как новые.