Как вместо покупки новых грузовиков можно обойтись старыми

Увы, но многие российские транспортные компании используют имеющуюся технику крайне неэффективно. Более того, в некоторых автопарках КПД грузовиков не превышает мизерных 10%! Прочитав это, владелец бизнеса скажет: «Ха-ха, в моей-то компании дела идут хорошо. Техника работает, деньги идут»… Но так ли это на самом деле?
В качестве примера портал «АвтоВзгляд» решил привести компанию «МИП-Строй № 1», что занимается прокладкой тоннелей, а также строительством транспортно-пересадочных узлов. В ее автопарке около 150 единиц разной техники, включая дорожно-строительные машины, подъемные механизмы и компрессорные установки.
Казалось бы: в столь серьезной организации транспортное дело должно быть наложено серьезно… Однако, оборудовав 119 машин системами мониторинга, боссы организации поразились, обнаружив многочисленные факты сливов топлива, обналичивания топливных карт и неэффективного использования техники.
— Экономия топлива составила 30%. Эффективность работы механизмов также увеличилась на 30%. Выяснили, что есть механизмы, которые нам не очень требуются, что проще перейти на их аренду. Плюс убрали линейный штат, до этого контролировавший рабочие процессы, — сообщил поратлу «АвтоВзгляд» Антон Козлов, начальник управления механизированных работ «МИП-Строй № 1».
Отсюда вывод: без навигации и мониторинга сегодня невозможно выстроить эффективную логистику. Ведь телематические системы полностью контролируют работу водителя, операционные процессы, техническое состояние машин. Как показывает практика, после внедрения телеметрии экономия топлива составляет минимум 20%, а после оптимизации логистики сокращается автопарк.
Взять, например, компанию «АВТЭК», что является официальным перевозчиком нефтепродуктов марки Shell. Тот самый пример, когда из 42 машин продали 8, а объем перевозок стал больше, чем раньше — это про нее. Так что перед расширением автопарка необходимо оценить эффективность работы техники, которая, как уверяют аналитики центра «МОНТРАНС», редко превышает 20%.
При этом специалисты центра утверждают, что через полгода после внедрения телематических решений и систем аналитики, КПД увеличивается вдвое: и это позволяет радикально сократить издержки на ремонты, запчасти и закупку новой техники. Подсчитано, что цифровизация процессов приносит десятикратный экономический эффект.