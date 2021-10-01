Как вместо покупки новых грузовиков можно обойтись старыми

Увы, но многие российские транспортные компании используют имеющуюся технику крайне неэффективно. Более того, в некоторых автопарках КПД грузовиков не превышает мизерных 10%! Прочитав это, владелец бизнеса скажет: «Ха-ха, в моей-то компании дела идут хорошо. Техника работает, деньги идут»… Но так ли это на самом деле?

В качестве примера портал «АвтоВзгляд» решил привести компанию «МИП-Строй № 1», что занимается прокладкой тоннелей, а также строительством транспортно-пересадочных узлов. В ее автопарке около 150 единиц разной техники, включая дорожно-строительные машины, подъемные механизмы и компрессорные установки.

Казалось бы: в столь серьезной организации транспортное дело должно быть наложено серьезно… Однако, оборудовав 119 машин системами мониторинга, боссы организации поразились, обнаружив многочисленные факты сливов топлива, обналичивания топливных карт и неэффективного использования техники.