Почему, вопреки кризису, в России стремительно растет рынок грузового транспорта

Рост продаж в интернете

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного сервиса по грузоперевозкам GetTransport.com Александр Сапов, даже после снятия режима самоизоляции такой сегмент, как e-commerce, продолжает укреплять свои позиции по всему миру. За время карантина и периода ограничений потребители поняли, что доставка — это удобно. Ей можно пользоваться в любую погоду и практически в любое время дня.

И если в начале пандемии покупательские способности населения заметно упали из-за отсутствия финансовой стабильности и каких-либо внятных прогнозов на ближайшее будущее, то уже к новогодним праздникам ситуация стабилизировалась и даже превзошла ожидания многих скептически настроенных экспертов. Растущий спрос на доставку увеличивает рентабельность грузовых автомобилей — особенно небольшого и среднего размера.

Выход из кризиса

Помимо торговли, грузовые авто используются в строительстве, добывающих и производственных отраслях, которые тоже постепенно выходят из кризиса. Предприниматели приспосабливаются к новым реалиям и выстраивают бизнес с поправкой на ковид.

И сегодня для того, чтобы быть успешной, компании недостаточно быть оперативной или максимально мобильной. Особые требования — к безопасности: например, водители работают в масках и регулярно сдают ПЦР-тесты, а машины проходят обязательную дезинфекцию.