Почему, вопреки кризису, в России стремительно растет рынок грузового транспорта

Нельзя не согласиться: рост на 53% — впечатляющий показатель, свидетельствующий, в первую очередь, о том, что индустрия грузоперевозок практически оправилась от последствий коронавируса.
Пандемия заметно нарушила привычные связи между производителями и покупателями товаров, а также внесла свои коррективы в бизнес логистических компаний.
Многим небольшим компаниям пришлось пережить слияние, чтобы выжить, а то и вовсе прекратить свою деятельность. Однако сегодня можно с уверенностью говорить о том, что ситуация выравнивается. И причин тому сразу несколько.
Рост продаж в интернете
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного сервиса по грузоперевозкам GetTransport.com Александр Сапов, даже после снятия режима самоизоляции такой сегмент, как e-commerce, продолжает укреплять свои позиции по всему миру. За время карантина и периода ограничений потребители поняли, что доставка — это удобно. Ей можно пользоваться в любую погоду и практически в любое время дня.
И если в начале пандемии покупательские способности населения заметно упали из-за отсутствия финансовой стабильности и каких-либо внятных прогнозов на ближайшее будущее, то уже к новогодним праздникам ситуация стабилизировалась и даже превзошла ожидания многих скептически настроенных экспертов. Растущий спрос на доставку увеличивает рентабельность грузовых автомобилей — особенно небольшого и среднего размера.
Выход из кризиса
Помимо торговли, грузовые авто используются в строительстве, добывающих и производственных отраслях, которые тоже постепенно выходят из кризиса. Предприниматели приспосабливаются к новым реалиям и выстраивают бизнес с поправкой на ковид.
И сегодня для того, чтобы быть успешной, компании недостаточно быть оперативной или максимально мобильной. Особые требования — к безопасности: например, водители работают в масках и регулярно сдают ПЦР-тесты, а машины проходят обязательную дезинфекцию.
Доступность
Если сравнивать грузоперевозки с другими способами доставки, становятся очевидны преимущества такого метода. Во-первых, он универсальный: довезти необходимый товар можно к любому месту, где есть дорожное полотно. Во-вторых, сделать это лего практически в любую погоду: дождь или сильный туман могут помешать авиации, но редко остановят автомобиль. В-третьих, это довольно бюджетно, особенно если речь идет о небольших расстояниях. Еще один плюс как для владельцев авто, так и для заказчиков — возможность контролировать местоположения грузовика за счет установки систем спутникового слежения.
Большой выбор
Сегодня у заказчиков грузоперевозки нет недостатка в выборе партнеров. На рынке достаточно компаний, предлагающих соответствующие услуги. Но для того, чтобы не прогадать с перевозчиком, лучшие воспользоваться специальными сервисами, позволяющими сравнить условия и цены, чтобы найти оптимальный вариант.