Зачем некоторые водители устанавливают видеорегистраторы, которые снимают педали

Оказывается, наши восточные соседи хотят подстраховаться на случай, если тесловский автопилот поведет себя некорректно, из-за этого случится авария, а сама компания не будет признавать вину, свалив все на неправильные действия автомобилиста.

Надо заметить, что такие истории стали случаться в Поднебесной довольно часто. Портал «АвтоВзгляд» рассказывал, в частности, что недавно некая дама «наехала» на Илона Маска из-за дефектных тормозов ее «Теслы».

Коротко напомним, что во время Шанхайского автосалона на стенде марки Tesla разъяренная женщина забралась на крышу одной из выставочных машин, чтобы проскандировать несколько лозунгов по поводу дефектов, встречаюшихся на электромобилях компании Маска.

На футболке скандалистки была надпись «Тормоз Tesla потеряли контроль». Как сообщают наши коллеги из издания Bloomberg, у Tesla Model 3 этой дамы однажды отказали тормоза, в результате чего могла погибнуть ее семья.

Впрочем, подобные скандалы не мешают американскому производителю заработывать рекордные суммы на продажах электромобилей. А китайцы вместо того, чтобы отказаться от покупки эмашин, просто ставят видеорегистраторы на педали…