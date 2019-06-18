Почему не стоит доверять мобильным приложениям, предупреждающим о камерах ГИБДД

Фото mtdata.ru
Сегодня на наших дорогах как кролики плодятся не только камеры фиксации нарушений ПДД, но и разнообразные средства защиты от них, в том числе и весьма технологичных. Но вот можно ли им доверять, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

В сезон отпусков даже законопослушные в повседневной жизни автовладельцы теряют бдительность и, выехав на трассу, ведущую к выбранному месту отдыха, то и дело нарушают скоростной режим, пытаясь сэкономить на дороге как можно больше драгоценных отпускных дней, часов, минут. Они, разумеется, опасаются многочисленных камер фиксации и принимают против них превентивные, так сказать, меры.

Некоторые даже под угрозой лишения «прав» снимают или заклеивают номера своих авто, но таких «умников» все-таки немного. Остальные надеются на подсказки «Яндекс. Навигатора», «антирадары», а в последнее время — на мобильные приложения, гарантирующие, по мнению их разработчиков, 100-процентную защиту чуть ли ни от всех используемых в стране радарных комплексов. Но в конце отпуска грустно подсчитывают, держа в руках толстую пачку «писем счастья», во сколько обошлось им безоглядное доверие новейшим разработкам. Таким, например, как очень популярное нынче мобильное приложение-антирадар «Стрелка».

Оно, якобы, редупреждает не только о «радарных засадах», но и о том, где на пути отпускника повстречаются стоп-линии и «лежачие полицейские». Ну, чем не идеальный вариант? Однако не торопитесь выкладывать за подобные приложения свои деньги.

В городе толку от них мало. Обилие камер превращает ваш телефон не в помощника, а в генератор негативных эмоций — звуки, которые издает приложение, предупреждая об очередной камере, уже через несколько минут вызывают желание закрыть его. Да, можно сделать тише или вовсе выключить звук оповещения, но проще следовать установленному скоростному режиму. Но тогда зачем тратить кровные на покупку приложения, которым в своем населенном пункте будете пользоваться крайне редко?

Ах, вы приобрели его для дальних поездок? Увы, но и на малознакомых загородных трассах толку от него не очень много.

Фото avtovzglyad.ru

Да, софт подсказывает, где стоят камеры, измеряющие среднюю скорость, и местоположение других радарных комплексов. Но вот частные камеры, получившие сегодня катастрофически массовое распространение, приложение не определяет, лишь примерно подсказывая, где такая «засада» теоретически может встретиться.

И никакое обновление базы данных здесь не поможет — частник переставил камеру на пару километров — и тут же второй раз обесценил вашу покупку. Нет, нельзя сказать, что это и ему подобные приложения совсем уж бесполезны, однако рассчитывать в дальней поездке исключительно на него — весьма неосмотрительно.

Иначе говоря, лучше установить в салоне автомобиля классический радар-детектор с GPS-модулем, котоорый со 100-процентной точностью предупредит о камерах частников, даже если они «стреляют» вам в спину. Кстати, портал «АвтоВзгляд» в преддверии летнего сезона провел большой сравнительный тест «антирадаров», о результатах которого можно узнать здесь.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, мобильные приложения, антирадар, технология, ГИБДД
18 июня 2019
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