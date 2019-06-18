Почему не стоит доверять мобильным приложениям, предупреждающим о камерах ГИБДД

В сезон отпусков даже законопослушные в повседневной жизни автовладельцы теряют бдительность и, выехав на трассу, ведущую к выбранному месту отдыха, то и дело нарушают скоростной режим, пытаясь сэкономить на дороге как можно больше драгоценных отпускных дней, часов, минут. Они, разумеется, опасаются многочисленных камер фиксации и принимают против них превентивные, так сказать, меры.

Некоторые даже под угрозой лишения «прав» снимают или заклеивают номера своих авто, но таких «умников» все-таки немного. Остальные надеются на подсказки «Яндекс. Навигатора», «антирадары», а в последнее время — на мобильные приложения, гарантирующие, по мнению их разработчиков, 100-процентную защиту чуть ли ни от всех используемых в стране радарных комплексов. Но в конце отпуска грустно подсчитывают, держа в руках толстую пачку «писем счастья», во сколько обошлось им безоглядное доверие новейшим разработкам. Таким, например, как очень популярное нынче мобильное приложение-антирадар «Стрелка».