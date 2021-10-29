Зачем ушлые владельцы отечественных внедорожников спиливают рычаги в салоне

Любой российский автомобилист в курсе, что в основе внедорожников семейства LADA Niva, а также уазовских Hanter, лежат «старые добрые» конструкции, разработанные много десятилетий назад советскими инженерами. Для своего времени технические решения, применявшиеся в этих машинах, были более чем адекватны. Хотя их реализация, мягко говоря, хромала. За прошедшее с тех пор время представления о безопасности и комфорте транспортных средств разительно изменились.
Но изначальную природу советских внедорожников не переделаешь. Как и присущий им набор раздражающих современного автовладельца неприятных особенностей поведения. Одна из них — шум при движении. Можете обклеить хоть весь кузов Niva или Hunter толстенной «шумкой», а от характерных подвываний, несущихся на ходу из раздаточной коробки, вы никуда не денетесь. Для кого-то из владельцев такой звуковой фон не играет никакой роли, а некоторых изрядно раздражает.
Кардинально снизить уровень шума, издаваемого «раздаткой», невозможно: какая она есть такая уж есть. Поэтому единственный способ ее заглушить — как-то звукоизолировать от нее салон машины. Но проблема в том, что рычаги включения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала идут прямиком из нее в салон.
Это обстоятельство, на первый взгляд, может показаться непреодолимым. Но пытливый ум «нивоводов» и «уазоводов» нашел нетривиальное решение, о котором создатели полноприводной техники для «широких масс советского народа», скорее всего, даже и не подозревали.
Чтобы уменьшить интенсивность звуков, идущих от «раздатки» в салон, оба ее рычага нужно спилить! И прикрыть оставшиеся отверстия в днище кузова либо заглушкой из звукоизолирующего материала, либо специальным съемным чехлом-звукоизолятором на весь тоннель между передними сиденьями внедорожника.
Самое ценное в этой идее то, что и со спиленными рычагами водитель всегда может переключать режимы работы раздаточной коробки! Для этого ее рычаги режут не под корень, а лишь сильно их укорачивают: вместо полноценных стальных «костылей» остаются небольшие «пеньки» высотой в несколько сантиметров, не выступающих над уровнем тоннеля трансмиссии.
Чтобы перейти, например, на пониженную передачу перед преодолением бездорожья, водитель снимает звукоизолирующую «крышку» с того места, где раньше торчали рычаги «раздатки». Берет специальную трубу-удлиннитель, насаживает ее на соответствующий «пенек» на месте полноценного рычага и включает понижайку. Когда надобность в «услугах» раздатки отпадает, шумоизоляция возвращается на место и автовладелец продолжает наслаждаться ездой в относительно тишине.