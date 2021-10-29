Зачем ушлые владельцы отечественных внедорожников спиливают рычаги в салоне

Любой российский автомобилист в курсе, что в основе внедорожников семейства LADA Niva, а также уазовских Hanter, лежат «старые добрые» конструкции, разработанные много десятилетий назад советскими инженерами. Для своего времени технические решения, применявшиеся в этих машинах, были более чем адекватны. Хотя их реализация, мягко говоря, хромала. За прошедшее с тех пор время представления о безопасности и комфорте транспортных средств разительно изменились.

Но изначальную природу советских внедорожников не переделаешь. Как и присущий им набор раздражающих современного автовладельца неприятных особенностей поведения. Одна из них — шум при движении. Можете обклеить хоть весь кузов Niva или Hunter толстенной «шумкой», а от характерных подвываний, несущихся на ходу из раздаточной коробки, вы никуда не денетесь. Для кого-то из владельцев такой звуковой фон не играет никакой роли, а некоторых изрядно раздражает.

Кардинально снизить уровень шума, издаваемого «раздаткой», невозможно: какая она есть такая уж есть. Поэтому единственный способ ее заглушить — как-то звукоизолировать от нее салон машины. Но проблема в том, что рычаги включения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала идут прямиком из нее в салон.