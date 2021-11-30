Трудовой подвиг: видео-тест коммерческого фургона Opel Combo Cargo

Opel Combo Cargo появился на нашем рынке весной этого года. Автомобиль начали собирать в Калуге на заводе «ПСМА Рус» — одном из лидеров по качеству сборки в мировом рейтинге заводов группы Stellantis. Локальное производство это не только адаптация под российские условия эксплуатации, но и привлекательная стоимость автомобиля для конечного покупателя.
Грузовичок предлагают в двух вариантах длины — стандартной (4,4 метра) и удлиненной с приставкой XL(4,6 метра). Объем грузового отсека — 3,3 и 3,7 кубических метра соответственно.
А если говорить про грузоподъемность, то она, в зависимости от версии и силового агрегата, варьируется в диапазоне от 693 кг до 735 кг, что довольно неплохо. В конструкции задней подвески «каблучка» использована упругая балка, поэтому машину можно нагружать по-полной.
Что касается моторов, то их два. У нас на тесте была дизельная версия объемом 1,6 л мощностью 90 сил, с расходом в 5 л в загородном цикле и гарантией на 2 года без ограничения пробега. Также есть модель с бензиновым двигателем того же объема с отдачей в 115 л. с. Кстати, в него можно заливать 92-й бензин. Про силовые агрегаты мы подробно рассказали в видео, так что не будем повторяться.
Кроме мотора здесь есть еще много чего интересного. Например, в подкапотном пространстве обеспечен хороший доступ к лампам, так что с заменой сложностей не возникнет. Клеммы аккумулятора без болтов, а на зажимах. Это тоже облегчит обслуживание.
Кроме того, специально для российского рынка автомобиль снабдили бачком омывателя на пять литров и более производительными генераторами. Бензиновая версия получила генератор на 150 ампер, а дизельная — на 180 ампер, плюс более мощный аккумулятор.
Если говорить про оснащение, то уже в базовой версии Opel Combo Cargo получил ABS c ESP и подушкой безопасности водителя. Пассажирский эйрбег идет за доплату. Защитная перегородка из полимерного материала, отделяющая кабину и грузовой отсек, потребует доплаты в 15 000 рублей, а окрас «металлик» обойдётся в 20 000 рублей.
Также как доп. опция идет покрытие фанерой пола и внутренняя обшивка стен и дверей в грузовом отсеке. В целом, все будет за вполне вменяемые деньги. В полу также есть кольца для крепления багажных ремней для перевозимого груза, расположенные почти вплотную к стенкам.
Opel Combo Cargo стал второй коммерческой моделью производителя на российском рынке после Vivaro. При этом он более компактен, да и конкурентов, повторимся, не так уж много. Здесь выделим фургон LADA Largus, но в грузовой отсек Ларгуса, имеющий объем 2,54 м3, помещается куда меньше груза. На этом — хватит слов. Смотрите наш видеосюжет, где мы показали все достоинства и недостатки Opel ComboCargo. Ну а окончательные выводы делайте сами.