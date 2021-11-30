Трудовой подвиг: видео-тест коммерческого фургона Opel Combo Cargo

Opel Combo Cargo появился на нашем рынке весной этого года. Автомобиль начали собирать в Калуге на заводе «ПСМА Рус» — одном из лидеров по качеству сборки в мировом рейтинге заводов группы Stellantis. Локальное производство это не только адаптация под российские условия эксплуатации, но и привлекательная стоимость автомобиля для конечного покупателя.

Грузовичок предлагают в двух вариантах длины — стандартной (4,4 метра) и удлиненной с приставкой XL(4,6 метра). Объем грузового отсека — 3,3 и 3,7 кубических метра соответственно.

А если говорить про грузоподъемность, то она, в зависимости от версии и силового агрегата, варьируется в диапазоне от 693 кг до 735 кг, что довольно неплохо. В конструкции задней подвески «каблучка» использована упругая балка, поэтому машину можно нагружать по-полной.