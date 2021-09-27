Опции, крайне необходимые и каждому развозному грузовику, и его владельцу

Для городских нужд самая востребованная из них — АКП. Правда, ее на российском рынке предлагает далеко не каждая марка. Хотя, казалось бы, при интенсивной эксплуатации в большом городе беспрестанно выжимать сцепление и переключать передачи — однозначный рудимент прошлого. Но ради экономии многие клиенты выбирают «механику».

А вот диаметрально противоположный пример. В последнее время россияне (и частники, и компании) стараются не покупать грузовики без камеры заднего вида. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель крупного грузоперевозчика, с таким оборудованием машины приходится ремонтировать куда реже, ведь водители при маневрировании не наезжают на препятствия. Так что затраты на допоборудование окупаются быстро.