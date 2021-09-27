Опции, крайне необходимые и каждому развозному грузовику, и его владельцу

Для городских нужд самая востребованная из них — АКП. Правда, ее на российском рынке предлагает далеко не каждая марка. Хотя, казалось бы, при интенсивной эксплуатации в большом городе беспрестанно выжимать сцепление и переключать передачи — однозначный рудимент прошлого. Но ради экономии многие клиенты выбирают «механику».
А вот диаметрально противоположный пример. В последнее время россияне (и частники, и компании) стараются не покупать грузовики без камеры заднего вида. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель крупного грузоперевозчика, с таким оборудованием машины приходится ремонтировать куда реже, ведь водители при маневрировании не наезжают на препятствия. Так что затраты на допоборудование окупаются быстро.
Неожиданный пункт нашего списка — автобусные створки вместо обычной сдвижной двери для цельнометаллического фургона. Увы, такие пока предлагает только Mercedes-Benz для обновленного «Спринтера», и только на европейском рынке.
К слову, створки при приближении водителя распахиваются сами — чрезвычайно удобно для служб доставки. Можно предсказать, что такая опция вскоре станет очень востребованной перевозчиками!
Вообще, современные LCV готовы предложить множество любопытнейшего оборудования. Например, современные медиасистемы — с сенсорными экранами, возможностью подключения гаджетов и тому подобным. Или еще: для высоких машин актуальна система, которая не дает боковому ветру «сдувать» автомобиль! Но опять же: она сейчас доступна только для весьма дорогих иномарок…
Эти самые иномарки активно обрастают разнообразными электронными помощниками. Поэтому адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ассистент движения по пробкам перестали быть экзотикой, а считаются вполне обыденными для развозных грузовичков опциями. Их скоро примерит даже «Газель»! И, понятно, современный LCV нельзя представить без электрического «ручника», системы бесключевого доступа и других приятностей.
Отсюда вывод: в сегмент легкого коммерческого транспорта, наконец, приходят достижения современного легкового автопрома. Главное, чтобы российские перевозчики не экономили на каждой мелочи, а активнее заказывали перечисленные опции.
Ведь большая часть этого оборудования — очень полезные устройства, повышающий безопасность движения и облегчяющие работу водителя. А значит, снижающие издержки владельца автопарка. Готовы поспорить?