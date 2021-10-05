Почему упрощение процедуры техосмотра обернется для автовладельцев настоящим кошмаром

К началу 2020 года российский парк коммерческого транспорта насчитывал 3,78 млн. грузовиков. Любопытно при этом, что их средний возраст ощутимо выше, чем у легковушек: 13,9 против 21,2 года. Очевидно, что за техосмотром большегрузов нужен усиленный контроль. Особенно учитывая тот факт, что аварий с тягачами от года к году меньше не становится, а последствия таких ДТП в большинстве своем тяжелые, зачастую летальные.
Работа в этом направлении, в общем-то, ведется. Начало октября как раз ознаменовалось вступлением в силу новых правил прохождения техосмотра. Напомним, что отныне диагностические карты оформляются в электронном виде (в системе ЕАИСТО), причем с обязательной фотофиксацией автомобиля до и после проверки.
Но останавливаться на достигнутом Минтранс не намерен — ведомство уже готовит другие, довольно сомнительные поправки.
Так, новый законопроект подразумевает сокращение количества параметров проверки автомобиля, а также вносит корректировки в некоторые процедуры. Если его одобрят, то чек-лист «похудеет» с 82 до 59 пунктов. Например, в историю уйдут те манипуляции, что требуют от лабораторий специальное оборудование. Это, по задумке авторов, сэкономит операторам ТО средства, а водителям — время.
Надо признать, что идея в целом здравая, тем более что в чек-листе действительно есть пункты, без которых можно обойтись. Скажем, проверка тормозной системы на наличие очагов коррозии или мест установки регистрационных знаков и соблюдения требований по их креплению. Но нет же: Минтранс предлагает исключить другие параметры — те, что действительно нужны.
— Например, проверка состояния тормозных трубопроводов нужна, чтобы не допустить выезд грузовика на дорогу с неисправной тормозной системой. А проверить это без специального оборудования сложно. Если исключить данный пункт из правил ТО, есть риск получить больше аварийных ситуаций дорогах из-за неисправности ТС, — говорит заместитель генерального директора компании «Авто-ПЭК» Важа Такидзе.
Кажется, авторов законопроекта мало заботит дорожная безопасность — высокая «грузовая» аварийность и летальность. Предлагая новые поправки, они преследуют совершенно другие цели, корыстные. А как иначе объяснить, например, смысл внесения изменений в процедуру проверки уровня шума выпускной системы? Сейчас он инспектируется при помощи шумометра, а после принятия проекта сотрудник пункта ТО будет определять уровень на слух.
Подобная оценка необъективна. Следовательно, операторы ТО смогут спокойно «разворачивать» всех неугодных. Только вот если для обычного автовладельца, то есть частника на легковушке, это просто крупная неприятность, то для транспортной компании — огромные убытки.
Судите сами: тягачи с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн проходят техосмотр ежегодно, прицепы — раз в 6 месяцев. По правилам процедура должна занимать от 32 до 68 минут. Однако с учетом очередей и постоянных «зависаний» системы ЕАИСТО, на которые массово жалуются автомобилисты, процесс затягивается до нескольких часов. А прибавить сюда пробки? Грузовик выпадает из графика на целый день, перевозчик теряет деньги.
А сколько таких «пустых» дней будет, когда законопроект Минтранса вступит в силу? Сколько раз сотруднику транспортной компании придется съездить на пункт ТО, чтобы получить «добро» по уровню шумов? Прикинув, в какую копеечку влетает условный простой, перевозчик выберет простой путь — заплатить «кому нужно». И авторы законопроекта наверняка это понимают.
В пользу того, что на наших глазах разворачивается борьба не за снижение аварийности, а за чье-то обогащение, говорит и другая инициатива Минтранса. Напомним, некоторое время назад ведомство предложило оснащать грузовики системой контроля состояния водителя «Антисон». Искусственный интеллект будет отслеживать пульс и зрачки шофера, и, исходя из полученных данных, разрешать ему поработать 2 дополнительных часа или советовать передохнуть.
Все бы ничего, да вот только расходы на установку и обслуживание системы лягут на плечи перевозчиков. А это действительно большие суммы, если говорить о крупных транспортных компаниях с сотнями автомобилей. Проект еще не принят, да и пока непонятно, станет «Антисон» обязательным оборудованием или нет. Впрочем, если с ним не получится, «борцы за безопасность» придумают что-то другое. Идей у них, как показывает практика, хоть отбавляй…