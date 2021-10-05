Почему упрощение процедуры техосмотра обернется для автовладельцев настоящим кошмаром

К началу 2020 года российский парк коммерческого транспорта насчитывал 3,78 млн. грузовиков. Любопытно при этом, что их средний возраст ощутимо выше, чем у легковушек: 13,9 против 21,2 года. Очевидно, что за техосмотром большегрузов нужен усиленный контроль. Особенно учитывая тот факт, что аварий с тягачами от года к году меньше не становится, а последствия таких ДТП в большинстве своем тяжелые, зачастую летальные.

Работа в этом направлении, в общем-то, ведется. Начало октября как раз ознаменовалось вступлением в силу новых правил прохождения техосмотра. Напомним, что отныне диагностические карты оформляются в электронном виде (в системе ЕАИСТО), причем с обязательной фотофиксацией автомобиля до и после проверки.

Но останавливаться на достигнутом Минтранс не намерен — ведомство уже готовит другие, довольно сомнительные поправки.