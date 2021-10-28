Водители грузовиков требуют отменить для них штрафы, вынесенные в автоматическом режиме

В нашей стране принято считать, что контроль весовых параметров в грузоперевозках связан исключительно с воздействием автотранспортных средств на дорожное полотно. Однако в своем письме к президенту члены ассоциации решили обратить внимание и на другие важные факторы — безопасность дорожного движения и взаимосвязь транспортной составляющей с себестоимостью перевозимых товаров на полках магазинов.
– Тема весового контроля грузовиков имеет несколько сторон, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» один из инициаторов обращения, президент «Ассоциации транспортных экспертов и специалистов» Тарас Коваль. — Для общества не столь важна защита перевозчиков от происходящего беспредела, зато вопросы безопасности дорожного движения и качества дорог (отказавшие тормоза грузовиков, поломки мостов, пробки на зимних дорогах из-за неспособности большегрузов забраться в подъем), а самое главное — стоимость перевозки, которая прямо влияет на стоимость товаров на полках в магазинах, волнует всех или почти всех…
Авторы обращения отмечают, что из-за невозможности скорректировать требования к весовому контролю и избыточности штрафного регулирования у грузоперевозчиков в пяти субъектах — Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Калужской и Волгоградской областях — ситуация достигла точки кипения.
В других регионах положение дел не сильно отличается. Размер санкций при фиксации весогабаритных нарушений в автоматическом режиме сейчас начинается от 150 000 рублей. Несколько дней работы по одному маршруту позволяют накопить штрафов на миллион и более рублей.
При этом комплексы автоматического весогабаритного контроля выявляют только допустимые нормативы и не проверяют соблюдение перевозчиком технических параметров транспортного средства. А превышение технической нагрузки может привести, например, к взрыву колеса и потере управляемости с вылетом на встречную полосу. Не менее странно и то, что после выявления нарушений весогабаритных параметров движение транспортного средства «с повышенным уровнем воздействия на дорожное полотно» продолжается.
– Иными словами, комплексы АСВГК в основном работают для сбора огромных штрафов с перевозчиков, не способствуют безопасности дорожного движения, улучшению экономики перевозок и сохранности дорожной инфраструктуры, отмечают авторы обращения.
И решать проблемы, по мнению экспертов АТЭС, нужно с введения моратория на вынесение штрафов, полученных на основании данных комплексов автоматической фиксации весогабаритных параметров, по крайней мере, на время проверки работы всех комплексов.
А далее — инициировать полную переработку допустимых весогабаритных нормативов для грузовых автомобилей, для приведения их в соответствие с логикой и здравым смыслом.
– Ситуация в отрасли грузоперевозок настолько критичная, что может стать причиной социальной напряженности, — считает Тарас Коваль. — Пока перевозчики пытаются обосновывать свою позицию законными способами, но если вопрос не будет решен справедливо, то предсказать дальнейшее ее развитие невозможно. Поэтому, не получив ответов по существу ни от Правительства РФ, ни от Минтранса, мы и решили обратиться напрямую к Президенту РФ, надеясь быть услышанными и не допустить усугубления проблемы…
И, как нам кажется, власти просто обязаны прислушаться к мнению этого профессионального сообщества, чтобы не допустить повторения ситуации шестилетней давности, когда возмущенные поборами системы «Платон» дальнобойщики парализовывали движение на многих федеральных трассах и чуть было не взяли штурмом Москву.
– Недовольство грузоперевозчиков совершенно понятно, ведь сейчас при определении нарушения могут возникать ошибки, о которых водитель даже может не знать, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения "Синие ведерки Петр Шкуматов.
— Грузоперевозчику совершенно некуда обратиться с жалобой на ошибку или для проверки обоснованности этого штрафа: разгрузился –все доказательства пропали. Ну и также стоит учитывать, что существующие нормативы по весогабаритному контролю вызывают ряд вопросов и противоречат здравому смыслу, делая перевозки более дорогостоящими, что в свою очередь влияет на цены на магазинных прилавках. То есть от отсутствия порядка в этой отрасли страдают все: в первую очередь простые жители нашей страны, которым платить за чужие ошибки приходится из своего кошелька, — заключает эксперт.