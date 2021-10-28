Водители грузовиков требуют отменить для них штрафы, вынесенные в автоматическом режиме

В нашей стране принято считать, что контроль весовых параметров в грузоперевозках связан исключительно с воздействием автотранспортных средств на дорожное полотно. Однако в своем письме к президенту члены ассоциации решили обратить внимание и на другие важные факторы — безопасность дорожного движения и взаимосвязь транспортной составляющей с себестоимостью перевозимых товаров на полках магазинов.

– Тема весового контроля грузовиков имеет несколько сторон, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» один из инициаторов обращения, президент «Ассоциации транспортных экспертов и специалистов» Тарас Коваль. — Для общества не столь важна защита перевозчиков от происходящего беспредела, зато вопросы безопасности дорожного движения и качества дорог (отказавшие тормоза грузовиков, поломки мостов, пробки на зимних дорогах из-за неспособности большегрузов забраться в подъем), а самое главное — стоимость перевозки, которая прямо влияет на стоимость товаров на полках в магазинах, волнует всех или почти всех…

Авторы обращения отмечают, что из-за невозможности скорректировать требования к весовому контролю и избыточности штрафного регулирования у грузоперевозчиков в пяти субъектах — Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Калужской и Волгоградской областях — ситуация достигла точки кипения.