УАЗ готовит серийный выпуск внедорожника «Байкал»

Но главное — это, безусловно, салон, где появился диван-трансформер: специальный механизм раскладывания и дополнительный мягкий модуль позволяют быстро оборудовать полноценное спальное место размером 1950х1200 мм. Впрочем, для нас все это не ново, ведь портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал российский кемпер.

Любопытно, что покупателям предлагают выбрать один из четырех вариантов надстроек верха, позволяющих увеличить высоту салона до 1650 или 2000 мм и получить дополнительное спальное место. Версии с подъемной крышей оборудованы специальными механизмами типа «ножницы».

Кстати, нельзя исключать, что «Байкал» можно будет взять в аренду. Не так давно Ульяновский автозавод запустил сервис под немудреным названием «Подписка»: последний предлагает арендовать «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» или «Буханку» на срок от года до 5 лет без первоначального взноса.