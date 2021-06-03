Новый способ обмана на АЗС: цену указывают не за литр

Большой скандал на Сахалине: в Южно-Сахалинске одна из автозаправочных станция стала указывать на информационной стойке стоимость не одного литра топлива, а всего лишь 710 миллилитров горючего. Притом никакого упоминания об этом факте на самой стойке нет, а реальный «прайс» на бензин и солярку автовладелец узнает после оплаты залитого.

При этом сам руководитель АЗС не считает такой подход обманом: «Везде информация размещена о том, что и сколько стоит, но люди не хотят этого замечать. Операторы уже устали объяснять. Да, есть люди, которые хотят обманываться — они обманываются», — приводит слова предпринимателя издание Sakhalin.info.

Получается любопытное: для «девяносто пятого» бензина крупно указана цена 47 рублей 90 копеек, но по факту автомобилисты платят 67 рублей 46 копеек — это указано мелким шрифтов в документе под названием «Приказ №2», который, разумеется, никто из покупателей никогда не прочитает.

В общем, в погоне за прибылью дельцы топливного рынка не брезгуют абсолютно никакими методами! Но, хочется верить, что такие уловки останутся лишь приметой местечковых топливораздаточных станций, которых (хорошо это или плохо) становится все меньше.

Впрочем, скоро этой вольнице, скорее всего, настанет конец. С 1 июля 2021 года вступит в силу закон, который позволит Росстандарту не предупреждать заранее владельцев АЗС, а проводить контрольные мероприятия способом контрольной закупки.