Жадность продавцов: за бюджетные авто будем платить, как за квартиру

Только-только аналитики «Авто.ру», изучив прайс-листы произво­­дителей, сделали вывод, что по итогам последнего весеннего месяца подорожали машины 25 брендов, как их поправляют эксперты из «Коммерсанта». По мнению последних, коррекции подверглись ценники у 29 марок! (Для справки: по данным агентства «Автостат», парк легковых автомобилей России представлен 112 различными брендами).

Притом дорожает буквально все. В массовом сегменте цены выросли на автомобили LADA, Renault, KIA и Skoda, причем популярный лифтбэк Skoda Rapid разом прибавил от 47 000 до 65 000 рублей в зависимости от комплектации. Хотя, по идее, «чех» должен радовать ценовой стабильностью, ведь его собирают на калужском заводе…

В «премиуме» вообще набюлюдаются «русские горки»: в мае стали дороже Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Infiniti, Jaguar и Land Rover. Как говорится, богатые тоже плачут.

А вообще ситуация на рынке вызывает не просто тревогу, а откровенную панику. Ведь сейчас даже скромный «бюджетник» в более-менее приличной комплектации уже стоит, как однокомнатная квартира в не самой далекой от Москвы провинции.

И хотя в журналистике считается дурным тоном вспоминать цитату Великого Комбинатора из романа «Золотой теленок», но, глядя на «ценовые качели», приходится говорить банальное: автомобиль становится не средством передвижения, а роскошью…

Кстати, вот любопытная статистика. В январе 2012 года седан LADA Granta стоил 229 000, а сейчас — уже 519 900 рублей. Портал «АвтоВзгляд» внимательно рассмотрел, как изменились цены на главные хиты российского рынка за последнее десятилетие.