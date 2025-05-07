Выходим из спячки: как правильно подготовить дачную технику к летнему сезону

Газонокосилки, бензотримеры, цепные пилы, мотокультиваторы... Без этих помощников по хозяйству уже не представляется цивилизованная дачная жизнь. Однако весь этот инвентарь нуждается в своевременном и правильном уходе. Стоит только пустить эксплуатацию на самотек, и в разгар лета ни газон не покосить, ни дров не напилить, ни огород толком не вспахать. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, как правильно подготовить садовый бензоинструмент к началу дачного сезона.

Начнем с того, что весь инвентарь необходимо готовить и к зиме, то есть — консервировать. Ведь если этого не делать в конце уходящего сезона, то в начале нового можно с удивлением обнаружить, что, например, в движке бензопилы или газонокосилки куда-то пропала компрессия. Дело в том, что влага, попавшая в мотор, за зиму может изувечить стенки цилиндра, покрыв их хорошим слоем ржавчины, а потому весной уже никакая подготовка техники к сезону не поможет вернуть ее к жизни. Но будем надеяться, что ваш инструмент, даже не законсервированный, благополучно пережил зиму.

НЕ ВСЯКАЯ СМАЗКА ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНА

Если у вас имеется газонокосилка или мотокультиватор с 4-тактным мотором, то перед использованием в новом сезоне необходимо заменить масло в движке. Причем, даже если оно светлое и на вид как новое, в любом случае слейте его, поскольку в нем содержатся окислы и продукты горения, появившиеся в результате работы в прошлом году. Автомобильное моторное масло, увы, не подойдет.

Большую часть времени двигатели садовых машин, в отличие от автомобильных или мотоциклетных, работают либо на холостом ходу, либо на максимальных оборотах. Кроме того, их моторы имеют воздушное охлаждение, эффективность которого на порядок ниже жидкостного охлаждения. И подобные нюансы важно учитывать при подборе моторного масла.

А еще одна особенность 4-тактных газонокосилок и культиваторов заключается в том, что в их конструкции нет масляного насоса (за редким исключением). Шатун и элементы цилиндро-поршневой группы смазываются разбрызгиванием лубриканта с помощью специального ковшика на коленвале. Такая конструктивная особенность требует узкого диапазона оптимальной вязкости масла, а потому автомобильная или мотоциклетная смазка могут за один-два сезона «положить» мотор.

Фото портала АвтоВзгляд.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ «МИНЕРАЛКА»

Именно поэтому в «борца с травой» и во вскапывателя огородов нужно заливать только специальное масло. И, к слову сказать, таких смазок на рынке не очень-то и много. В основном на прилавках лежат масла для малокубатурных мотодвигателей, присадки которых, скажем так, не совсем заточены под такие условия труда. Среди специализированных масел можно выделить продукт от немецкой компании Liqui Moly. «Минералка» Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 в некотором смысле универсальный продукт, поскольку подходит как для газонокосилок, так и для мини-тракторов, причем как с бензиновой силовой установкой, так и с дизельной.

Кроме того, это масло предназначено для всесезонной эксплуатации и может применяться не только в чисто летнем инвентаре, но и в снегоуборщиках. Хотя для «зимних трудяг» лучше применить смазку с более широким диапазоном вязкости.

В ТАКТ С ЛЮБИМОЙ ТЕХНИКОЙ

В 2-тактной технике менять масло в движке не нужно. Но, однозначно, надо загодя купить качественную смазку, которая не только надежно будет защищать моторы ваших «дачных тружеников» от трения и перегрева, но и при этом не устроит в дачном поселке эффект дымовой завесы. А еще необходимо, чтобы масло было максимально универсальным, то есть чтобы подходило и для бензопилы, и для триммера, и для мотоблока, причем как с воздушной системой охлаждения, так и с жидкостной. А еще чтобы остатки масла можно было использовать и в зимней технике, например в 2-тактном снегоуборщике.

Казалось бы, есть в этих требованиях взаимоисключающие вещи, однако продукты, полностью соответствующие подобным «хотелкам», всё же существуют. Один из таких — отечественная полусинтетическая всесезонка марки RUSEFF. Изготовлено масло на качественной полусинтетической основе с применением сбалансированного беззольного пакета присадок, а потому хорошо смешивается с бензином, бездымно сгорает, не загрязняя свечи зажигания. А благодаря красному красителю вы всегда сможете отличить чистый бензин от смешанного с маслом.

Фото портала АвтоВзгляд.

ПРОНИКНОВЕНИЕ БЕЗ ВЗЛОМА

Главный враг садовой техники — влажность. Именно она становится причиной коррозии и дальнейшего выхода из строя «постояльцев дачного гаража». И при подготовке к летнему сезону этому аспекту надо уделять особое внимание. Кстати, есть довольно универсальное, так сказать многофункциональное средство, с помощью которого одновременно можно вытеснить влагу из узлов и механизмов, растворить ржавчину и смазать трущиеся детали, защищая их в дальнейшем от образования коррозии.

В качестве примера можно привести проникающую смазку MULTI RW-40 от бренда reinWell. Такие средства в простонародье еще называют «жидкий ключ», ведь их состав обладает поистине целебными свойствами. Не можете открутить приржавевшую к болту гайку? Обильно полейте точки примыкания этим спреем, и через 10-15 минут вы удивитесь, с какой легкостью открутится то, что до этого казалось монолитом.

Фото портала АвтоВзгляд.

Подклинивает какой-нибудь тросик или шарнир на дачной технике? Обработайте составом неработающую поверхность, и через некоторое время работоспособность узла будет восстановлена. Но больше всего меня поразило то, как этот состав воскресил вклинившую после зимы личинку замка дачной калитки. Уж ее и грели, и поливали машинным маслом и читали заклинания... Но как мертвому припарка.

Пшикнули внутрь это средство, и через каких-то 5 минут замок не просто начал реагировать на повороты ключа, а стал работать не хуже нового!

А еще этим средством можно обрабатывать на технике всевозможные резиновые детали, топливные шланги, уплотнители и манжеты, поскольку аэрозоль, проникая в структуру резины, делает ее более эластичной и защищает от высыхания под лучами солнца. «Сороковок» много на рынке, но reinWell хорош тем, что он из автосервисного сегмента, где ценится соотношение цена-качество.

Кстати, еще одно незаменимое для дачного гаража средство — силиконовая смазка. Например, если в вашем арсенале есть снегоход или мотособака, то лучшего средства для консервирования гусеницы и не придумать. Кроме того, данная смазка прекрасно подходит для обработки пластмасс, придавая не только внешний лоск, но и надолго устраняя скрип между трущимися поверхностями. В магазинах таких средств сегодня хватает. Один из тех вариантов, которые на практике себя хорошо показали, — это смазка Silicone Spray от DVX.

Фото портала АвтоВзгляд.

НАУКА О КОНТАКТАХ

Всё больше и больше дачников обзаводятся продвинутыми газонокосилками. На вид они один в один как робот-пылесос, только с другим функционалом. Вещица и впрямь удобная, ведь, независимо от того, присутствуете вы на даче или нет, есть у вас желание заниматься покосом травки или же хочется полежать на шезлонге, этот «стахановец» по расписанию выходит на работу. Несмотря на то что подобные устройства передвигаются на электрической тяге, в заботе и уходе они нуждаются не меньше бензиновой техники.

Разумеется, двигатель такой газонокосилки защищен от влаги. Но вот разъемы, которыми робот стыкуется с базой для подзарядки батарей, могут окисляться. Чтобы предотвратить это, время от времени контакты необходимо обрабатывать специальным средством, которое бережно удаляло бы окисления с клеммных соединений.

Лично я уже не первый сезон пользуюсь немецким очистителем электроконтактов BIZOL Contact Clean+ c32. Покупал его на самом деле для обработки цоколей уличных светильников, но с появлением робота-газонокосильщика область применения этого волшебного средства расширилась, поскольку содержимое этого баллончика подходит для очистки как сильноточных, так и слаботочных электроконтактов.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кстати, если ваш робот имеет бесконтактную зарядку, то данный аэрозоль вам все равно пригодится, поскольку соединения проводов обвязки периметра (по которым робот ориентируется, куда ему можно ехать, куда нельзя) тоже нуждаются в регулярной профилактике.

Вот перечень основных мероприятий, которые необходимо проводить с садовой техникой, чтобы она служила вам долго. Ничего сложного, нужно только время найти, но окупится сторицей.