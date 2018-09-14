Зачем водителю нужно всегда носить с собой СТС

Фото: АвтоВзгляд
Многие автомобилисты опрометчиво хранят СТС в бардачке и извлекают его оттуда лишь по требованию инспектора ГИБДД. А ведь столь безответственное отношение к важному документу при неудачном стечении обстоятельств может не только доставить водителю массу хлопот, но и серьезно ударить по карману.
Кристина Извекова

Почему автомобилисты предпочитают прятать небольшую заламинированную карточку в перчаточном ящике, что им мешает каждый раз брать ее с собой? Оказывается, мужчины в большинстве своем боятся ее потерять, в то время как женщины — оставить в другой сумочке. Тогда к тем, кто не носит с собой СТС, вопрос: а отчего же водительское удостоверение всегда при вас?

Помимо «прав» и свидетельства, в бардачок можно положить полисы ОСАГО и КАСКО, а также паспорт транспортного средства — оригинал, естественно. Устройте настоящий праздник угонщикам: гулять так гулять! Порадуйте их и своим российским паспортом, в котором есть образец вашей подписи. И машину без проблем переоформят, и парочку кредитов возьмут.

Фото: myavto.kiev.ua

НИ ДЕНЕГ, НИ МАШИНЫ

Шутки шутками, а главная причина, по которой не стоит оставлять СТС в перчаточном ящике — это в самом деле риск угона автомобиля. Восстанавливать карточку долго, муторно и нервозно. Не говоря уж о том, что вы почти наверняка получите отказ в возмещении денежных средств по КАСКО. Практически во всех договорах прописывается, что кража машины вместе с документами страховым случаем не является, увы.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Каждую ночь вы рискуете остаться без СТС даже в том случае, если ваша вазовская «семерка» никому не интересна. Мир полон не только угонщиков, жаждущих «распилить» все чужие авто на запчасти, но и мелких хулиганов, наркоманов. Последние могут забраться в машину «чисто по приколу», а в итоге вынести оттуда все, что попадется на глаза. И как же вы потом сядете за руль, без документов ведь нельзя?

ЗЕЛЕНЫЕ ЭВАКУАТОРЫ

Будем реалистами: угоны и вскрытия автомобилей хотя и случаются на российских просторах, да все же не так часто. Куда выше вероятность нечаянно или же сознательно припарковаться в неположенном месте и привлечь тем самым внимание дорожных служб. Машину отбуксируют на штрафстоянку, и вам без СТС придется потратить гораздо больше времени на ее вызволение, чем если бы документ спокойненько лежал в сумке.

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15 сентября 2018
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