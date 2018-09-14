Зачем водителю нужно всегда носить с собой СТС

НИ ДЕНЕГ, НИ МАШИНЫ

Шутки шутками, а главная причина, по которой не стоит оставлять СТС в перчаточном ящике — это в самом деле риск угона автомобиля. Восстанавливать карточку долго, муторно и нервозно. Не говоря уж о том, что вы почти наверняка получите отказ в возмещении денежных средств по КАСКО. Практически во всех договорах прописывается, что кража машины вместе с документами страховым случаем не является, увы.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Каждую ночь вы рискуете остаться без СТС даже в том случае, если ваша вазовская «семерка» никому не интересна. Мир полон не только угонщиков, жаждущих «распилить» все чужие авто на запчасти, но и мелких хулиганов, наркоманов. Последние могут забраться в машину «чисто по приколу», а в итоге вынести оттуда все, что попадется на глаза. И как же вы потом сядете за руль, без документов ведь нельзя?

ЗЕЛЕНЫЕ ЭВАКУАТОРЫ

Будем реалистами: угоны и вскрытия автомобилей хотя и случаются на российских просторах, да все же не так часто. Куда выше вероятность нечаянно или же сознательно припарковаться в неположенном месте и привлечь тем самым внимание дорожных служб. Машину отбуксируют на штрафстоянку, и вам без СТС придется потратить гораздо больше времени на ее вызволение, чем если бы документ спокойненько лежал в сумке.