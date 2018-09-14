Зачем водителю нужно всегда носить с собой СТС

Почему автомобилисты предпочитают прятать небольшую заламинированную карточку в перчаточном ящике, что им мешает каждый раз брать ее с собой? Оказывается, мужчины в большинстве своем боятся ее потерять, в то время как женщины — оставить в другой сумочке. Тогда к тем, кто не носит с собой СТС, вопрос: а отчего же водительское удостоверение всегда при вас?
Помимо «прав» и свидетельства, в бардачок можно положить полисы ОСАГО и КАСКО, а также паспорт транспортного средства — оригинал, естественно. Устройте настоящий праздник угонщикам: гулять так гулять! Порадуйте их и своим российским паспортом, в котором есть образец вашей подписи. И машину без проблем переоформят, и парочку кредитов возьмут.