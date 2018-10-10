Чем грозит автовладельцу покупка контрактного двигателя

Напомним, что под контрактным двигателем подразумевается силовой агрегат в рабочем состоянии, снятый с машины за пределами России и доставленный к нам с соблюдением всех необходимых таможенных нормативов. К такому мотору прилагается комплект подтверждающих документов, и на него действуют определенные гарантийные обязательства. Сей факт отличает его от того бэушного «железа», которое было демонтировано с «убитых» машин на авторазборках. Но у всех бэушных вариантов имеется одно основное преимущество — умеренная цена, несоизмеримая со стоиомостью нового мотора.

Начнем с того, что под гарантией контрактного двигателя чаще всего подразумевается пятидневный или недельный срок на его установку и проверку с момента получения в пункте назначения. И только в этот период будут приниматься все претензии о дефектах.

Чаще всего контрактный агрегат — это мотор с пробегом около 100 000 км, который по необходимости был отремонтирован и приведен в рабочее состояние. Как правило, перечень этих работ указывается в сопроводительных документах, однако нет никаких гарантий, что все в точности соответствует действительности. Это главный минус контрактного варианта при том, что он обычно несколько дороже простого бэушного.