Чем грозит автовладельцу покупка контрактного двигателя

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«Капитальный ремонт двигателя» — так звучит приговор, который снится автовладельцу в его самом кошмарном сне. Во-первых, эта проблема, как и все ее альтернативные решения, потребует космических денег. А во-вторых, водителя ждут муки выбора: купить новый мотор в кредит, бэушный с авторазборки или все же контрактный. Портал «АвтоВзгляд» досконально разобрался в плюсах и минусах последнего варианта.
Иван Флягин

Напомним, что под контрактным двигателем подразумевается силовой агрегат в рабочем состоянии, снятый с машины за пределами России и доставленный к нам с соблюдением всех необходимых таможенных нормативов. К такому мотору прилагается комплект подтверждающих документов, и на него действуют определенные гарантийные обязательства. Сей факт отличает его от того бэушного «железа», которое было демонтировано с «убитых» машин на авторазборках. Но у всех бэушных вариантов имеется одно основное преимущество — умеренная цена, несоизмеримая со стоиомостью нового мотора.

Начнем с того, что под гарантией контрактного двигателя чаще всего подразумевается пятидневный или недельный срок на его установку и проверку с момента получения в пункте назначения. И только в этот период будут приниматься все претензии о дефектах.

Чаще всего контрактный агрегат — это мотор с пробегом около 100 000 км, который по необходимости был отремонтирован и приведен в рабочее состояние. Как правило, перечень этих работ указывается в сопроводительных документах, однако нет никаких гарантий, что все в точности соответствует действительности. Это главный минус контрактного варианта при том, что он обычно несколько дороже простого бэушного.

Бытует мнение, что контрактные моторы эксплуатировались бережливыми немцами, японцами или американцами. Но во-первых, чтобы быть в этом уверенным, следует выбирать честного продавца с проверенной репутацией. Однако даже, если вы такового нашли, нет никаких гарантий, что агрегат не снят с авто, который побывал в жесткой аварии. А в этом случае он уж точно «обрадует» неприятными сюрпризами, и самый распространенный из них — микротрещины в корпусе. Впрочем, это общая проблема для всех бэушных агрегатов.

Обычно продавец ходовые моторы хранит на складе, а редкие и старые чаще всего заказываются за границей. В первом случае следует иметь в виду сроки и условия хранения. Ведь не исключено, что запчасти могли ждать своего часа годами, и неизвестно в каких условиях — под открытым небом, под навесом, в контейнере, на поддоне, на асфальте, на земле и т. д.

Перед сделкой следует сразу поинтересоваться у продавца о точной комплектации мотора. Не менее важно заранее определиться с условиями логистики — доставка либо самовывоз. Самое главное — не стоит верить тому, что написано в документах и что вам будет втирать продавец. Основной показатель при выборе мотора — его фактическое состояние, которое должен определить квалифицированный моторист. Поэтому для такой серьезной покупки лучше найти возможность взять с собой специалиста, который поставит правильный диагноз.

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10 октября 2018
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