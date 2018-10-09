Как понять по объявлению о продаже авто, что вас «разводят»

Фото: АвтоВзгляд
Десятки сайтов, тысячи моделей, сотни тысяч объявлений — как же выбрать «железного коня» и не оказаться обманутым? Все секреты профессиональных перекупщиков и полное руководство к действию при покупке машины на вторичном рынке — в рекомендациях экспертов портала «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Как грамотно подойти к поиску подержанного автомобиля, чтобы не переплатить и не «попасть»? Кратким дайджестом по миру подержанных автомобилей с порталом «АвтоВзгляд» поделился профессиональный перекупщик.

С чего начать?

Приступать к поиску подержанного автомобиля нужно, прежде всего, с осознания его рыночной цены. Вы выбрали марку и модель, уже успели прицениться. И тут вам попадается на глаза желанный вариант в идеальном состоянии, да еще и за половину стоимости! Ни в коем случае нельзя звонить по объявлениям, в которых автомобили стоят сильно ниже своей рыночной цены: вероятность нарваться на мошенников или обитателей «мест не столь отдаленных» крайне высока. В лучшем случае вас ожидает большой счет за мобильную связь, в худшем — долгие судебные разбирательства и траты-траты-траты.

Запомните, дешево продают только автомобили с проблемами: битые и плохо восстановленные, с мертвыми моторами и коробками, с «кривыми» документами. Выбирать подержанный автомобиль следует из раздела «выше среднего». Цена, как правило, может меняться в лучшую для вас сторону.

Это первая стадия, на которой отсеивается множество вариантов.

Владелец от машины избавляется, а перекупщик — продает

Продавцы автомобилей делятся на две группы: физические и юридические лица. Перекупщики есть и там, и там. Но лучшая цена будет именно у собственника автомобиля, кем бы он ни был. Он ведь хочет машину скорее продать — это правило перекупщика. Поэтому первоочередная задача найти

именно владельца, причем, желательно, физлицо — тогда автомобиль, как правило, в хорошем состоянии, пробег — меньше, кузов и салон — ухожены и аккуратны.

Начать стоит с внимательного просмотра фотографий: если автомобиль намыт, отполирован, профессионально сфотографирован, подкапотное пространство стерильно, а запасное колесо покрыто толстым слоем чернения — перед вами объявление от перекупщика. Как показывает практика, собственник не будет так стараться. В лучшем случае — помоет, и сфотографирует около мойки.

Внимание к мелочам

Следующий пункт — описание. Прочитав объявление, можно сразу же оценить: частник продает машину или профессионал. Строки про количество хозяев и срок владения не являются панацеей: перекупщики редко ставят автомобили на учет, стараясь продать товар без записи самого себя в ПТС.

Отделить котлеты от мух, можно и по телефону: после просьбы прислать фотографию СТС и ПТС машины, а также короткой беседы, отсеется около 70% предложений. Короткий вопрос: «Продаете машину?». И перекупщик, зачастую, начинает юлить — он ведь продает сразу несколько машин. Перепродажа автомобилей — очень прибыльный бизнес, так что среди продавцов много тех, кто занимается этим профессионально.

Проверка на вшивость

После первичного общения с продавцом у вас появился вин-код автомобиля и фотографии документов. Самое время проверить транспорт на «обременения».

Сегодня есть множество ресурсов, которые подскажут о наличии штрафов и задолженностей. Это груз ответственности, который лежит на владельце. Дело в том, что долги перед бюджетом накладывают на автомобиль множество ограничений, в том числе и запрет на регистрационные действия. Вы просто не сможете поставить его на учет до тех пор, пока все не оплатите.

Впрочем, штрафы и налоги — дело поправимое. А вот если автомобиль стал участником судебного разбирательства — это уже сложнее. Пока суд не завершится, машина будет стоять «на приколе». Так что узнать о всей «специфике» лучше заранее. Более того — можно даже заказать подобный анализ ТС, подкрепленный документальным свидетельством, у профессионалов. Многие дилеры предлагают такую услугу. Поверьте, это рациональная инвестиция в свое спокойствие.

ОСТАТКИ СЛАДКИ

Итак, после всех махинаций у Вас осталось совсем немного объявлений. Выбирайте понравившиеся: те, что находятся ближе, или те, что привлекательнее визуально. Но самое интересное предложение — сегодняшнее. Перекупщики имеют платный доступ к сайтам бесплатных объявлений. Они увидят предложение первыми, первыми будут звонить владельцу. Если собственник не хочет связываться с коммерсантами — у вас есть шанс купить действительно хороший автомобиль.

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9 октября 2018
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