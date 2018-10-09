Как понять по объявлению о продаже авто, что вас «разводят»

Как грамотно подойти к поиску подержанного автомобиля, чтобы не переплатить и не «попасть»? Кратким дайджестом по миру подержанных автомобилей с порталом «АвтоВзгляд» поделился профессиональный перекупщик.

С чего начать?

Приступать к поиску подержанного автомобиля нужно, прежде всего, с осознания его рыночной цены. Вы выбрали марку и модель, уже успели прицениться. И тут вам попадается на глаза желанный вариант в идеальном состоянии, да еще и за половину стоимости! Ни в коем случае нельзя звонить по объявлениям, в которых автомобили стоят сильно ниже своей рыночной цены: вероятность нарваться на мошенников или обитателей «мест не столь отдаленных» крайне высока. В лучшем случае вас ожидает большой счет за мобильную связь, в худшем — долгие судебные разбирательства и траты-траты-траты.

Запомните, дешево продают только автомобили с проблемами: битые и плохо восстановленные, с мертвыми моторами и коробками, с «кривыми» документами. Выбирать подержанный автомобиль следует из раздела «выше среднего». Цена, как правило, может меняться в лучшую для вас сторону.

Это первая стадия, на которой отсеивается множество вариантов.