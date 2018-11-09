Что будет, если постирать ключ зажигания автомобиля в стиральной машине

С металлическим «жалом», понятное дело, не случится ровным счетом ничего — спасибо стальному основанию и покрытию из специальных защитных сплавов. Постиранные ключи от входной двери, а этим, наверняка, грешил каждый, ведь не перестают выполнять свою миссию! Более того, они становятся чище и опрятнее, порождая мысли о необходимости регулярного проведения такой гигиенической процедуры. «Сталь» может пострадать только в случае, если постирать ключ вместе с мешком гранитной гальки. В этом случае, правда, стиральная машина «сдастся» раньше. А вот с электроникой дело обстоит несколько иначе.

С одной стороны, ключи обычно не стирают на самых жестких режимах с кипячением и ядерным отжимом, ведь они попадают в барабаны стиральных машин в тандеме с джинсами и куртками. Извлекая из выстиранного только что кармана чистый, но немного влажный брелок, нужно вытереть слезы, собраться с мыслями и произвести простой, но необходимый набор действий.

Во-первых, как можно скорее вытащить батарейку. Во-вторых, разобрав ключ, нужно аккуратно, но тщательно обработать плату спиртом. Дело в том, что от «знакомства» со стиральным порошком медные и оловянные соединения начинают покрываться зеленым налетом, который убьет микросхему, если вовремя не произвести превентивной чистки. И третье: просушить разобранный ключ простым бытовым феном. Добившись чистоты и сухости, не торопитесь собирать «прибор» и бросаться его проверять. Дайте плате остыть, замените батарею, и только потом приступайте к испытаниям. Произведя все эти операции, появляется неплохой шанс получить не только чрезвычайно чистый, но и работающий ключ.