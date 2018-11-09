Что будет, если постирать ключ зажигания автомобиля в стиральной машине

Фото yourmechanic.com
Чего только не побывало в барабане стиральной машины благодаря карманам! И документы, и пластиковые карты, и деньги, и наушники. А уж сколько раз в центрифугу отправлялись ключи — и не счесть! Что произойдет с электронным брелоком современного автомобильного ключа, если его постирать в стиральной машине, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

С металлическим «жалом», понятное дело, не случится ровным счетом ничего — спасибо стальному основанию и покрытию из специальных защитных сплавов. Постиранные ключи от входной двери, а этим, наверняка, грешил каждый, ведь не перестают выполнять свою миссию! Более того, они становятся чище и опрятнее, порождая мысли о необходимости регулярного проведения такой гигиенической процедуры. «Сталь» может пострадать только в случае, если постирать ключ вместе с мешком гранитной гальки. В этом случае, правда, стиральная машина «сдастся» раньше. А вот с электроникой дело обстоит несколько иначе.

С одной стороны, ключи обычно не стирают на самых жестких режимах с кипячением и ядерным отжимом, ведь они попадают в барабаны стиральных машин в тандеме с джинсами и куртками. Извлекая из выстиранного только что кармана чистый, но немного влажный брелок, нужно вытереть слезы, собраться с мыслями и произвести простой, но необходимый набор действий.

Во-первых, как можно скорее вытащить батарейку. Во-вторых, разобрав ключ, нужно аккуратно, но тщательно обработать плату спиртом. Дело в том, что от «знакомства» со стиральным порошком медные и оловянные соединения начинают покрываться зеленым налетом, который убьет микросхему, если вовремя не произвести превентивной чистки. И третье: просушить разобранный ключ простым бытовым феном. Добившись чистоты и сухости, не торопитесь собирать «прибор» и бросаться его проверять. Дайте плате остыть, замените батарею, и только потом приступайте к испытаниям. Произведя все эти операции, появляется неплохой шанс получить не только чрезвычайно чистый, но и работающий ключ.

Фото thecarkeyman.co.uk

Если же дело закончилось поражением, такое произойдет, если «постиранный» давно в строю и уже просился на пенсию, то придется искать второй комплект и обзванивать дилеров. Автомобиль с одним экземпляров ключей — дело скользкое, даже если в планах не стояла продажа машины. А уж если вы запланировали обновление автопарка — тем более. В России единственный экземпляр ключей при продаже испокон веков означал проблему у автомобиля и серьезный дисконт при покупке. Одним словом — ключей всегда должна быть два.

Изготовления дубликата ключа современного автомобиля включает в себя сложную процедуру прописывания метки в ЭБУ, которая требует не только знаний, но и специального оборудования. Сделать это лучше у профессионалов, чтобы потом не платить дважды. И трижды. И все равно в итоге ехать к официальному дилеру.

Такой исход стирки может вылиться в серьезные траты: например изготовление запасного ключа для автомобилей Mercedes у официального дилера стоит около 30 000 рублей, а специалисты СТО Toyota попросят за услугу 20 000 рублей. К тому же, операция по изготовлению дубликата занимает достаточно продолжительное время — до полутора месяцев. Неплохой довод, засовывая одежду в стиралку, лишний раз проверить карманы, не правда ли?

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
9 ноября 2018
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