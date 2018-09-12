Как быстро вскрыть машину, если забыл или потерял ключи

Фото: bodeandbode.com
Случается, что водители не могут попасть в салон своего автомобиля из-за разряженного аккумулятора и по собственной рассеянности, когда ключи остались дома или попали в плен заблокировавшихся дверей. Как следует поступать в подобных ситуациях, чтобы избежать повреждений машины, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Вот незадача: одни ключи по неосторожности рулевого захлопнулись в салоне машины, а запасные — находятся за тридевять земель. Автомобилисту, оказавшемуся в такой затруднительной ситуации, приходится делать нелегкий выбор между эвакуатором, который может транспортировать «железного коня» в сервис, и выездным мастером, осуществляющим вскрытие авто на месте.

На второй вариант, как показывает практика, решаются не многие — профессиональные «взломщики» не вызывают особого доверия у российских автовладельцев, напротив. Водители убеждены, что если к ним обратиться, то их машину в лучшем случае повредят, а в худшем — уведут прямо на глазах. Все это следствие того, что автомобилисты в большинстве своем не знают, как в наши дни происходит процесс отпирания дверей. Хотя сегодня это вполне себе обычная практика.

Фото: www.4wheelsnews.com

Чаще всего вскрытие автомобиля требуется в том случае, когда водитель оставляет брелок внутри машины, замки которой самопроизвольно заблокировались. Кроме того, технических специалистов вызывают, чтобы те помогли попасть в авто с севшим аккумулятором. Да, теоретически при «умершей» батарее дверь можно отворить механическим ключом, но порой личинка предательски прокручивается или жало вообще в нее не входит, лишая автовладельца последней надежды.

Прежде, чем вскрыть машину, механик может попросить у водителя документы, подтверждающие, что это его авто. Если СТС закрыто в салоне, а ПТС с собой нет, то, как правило, приглашается сотрудник полиции.

Действия прибывшего на место мастера зависят именно от причины, по которой к нему обратились. Если с аккумулятором никаких проблем нет, то он сразу приступает к вскрытию двери. В случае же разряженной батареи он идет другим путем: пытается отпереть капот, чтобы подать питание и разблокировать машину с брелока, как и полагается.

Вопреки представлениям автовладельцев, механики не применяют для вскрытия монтажки, как в фильмах про лихие 90-е. Используются так называемые надувные подушки — тонкие резиновые изделия с грушей для механического накачивания воздуха. Представьте себе советский прибор для измерения давления — вот что-то подобное и представляет из себя примочка для отжимания дверей.

Фото: tienda.centralderecambios.com

Эту самую подушку мастер внедряет в проем между дверью и стойкой, а затем наполняет ее воздухом. Изделие раздувается — появляется небольшой зазор, в который вставляется специальный трос в резиновой или пластиковой оплетке (крючки и прочие вспомогательные «девайсы»). С помощью этого инструмента механик дергает за ручку двери с внутренней стороны или же опускает стеклоподъемник. Иногда, чтобы получить больший доступ, используют две подушки — вторую подсовывают повыше, ближе к крыше.

Штатная или дополнительная сигнализация не реагирует на процесс вскрытия двери, поскольку нет никакого воздействия на замки. Максимум — может сработать датчик объема или касания.

Процедура довольная простая, и при большом желании ее может повторить любой автовладелец с руками, растущими из нужного места. Тем более, что приобрести подушку можно по весьма демократичной цене в 400 рублей, а целый набор — со вспомогательными принадлежностями и тросом — в среднем за 3000 целковых. Правда, следует учитывать некоторые важные нюансы, которые могут значительно усложнить этот процесс.

Так, стоит помнить о том, что чем меньше и дешевле машина, тем легче ее вскрыть — это объясняется тем, что у бюджетных моделей довольно тонкий металл. Второй момент — некоторые легковушки оборудованы системой двойного запирания. Эту опцию горячо любят американские производители, в том числе авто пользующиеся высокой популярностью в России марки Ford.

Фото: kw.daleel.waseet.net

Еще одна сложность заключается в том, что у отдельных моделей капот не открывается до тех пор, пока прикрыта водительская дверь — прижимается ручка, которая блокирует механизм, и хоть ты тресни. Даже опытные мастера далеко не всегда могут справиться с такими автомобилями. Кроме того, трудности возникнут, если в автомобиле установлено механическое охранное устройство, блокирующее открытие капота. Единственный выход из ситуаций — вызывать эвакуатор и везти машину к дилеру.

– Взять тот же Volkswagen Touareg последних лет, к нему под капот не проберешься, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Сидоров, технический директор компании «Русский АвтоМотоКлуб». — И вообще, открыть эту машину практически невозможно. У них так устроена конструкция стойки двери и обшивки, что подушку в нее попросту не вставить.

Впрочем, умельцы находят разные возможности попасть в салон. Не отпираемых, как и не угоняемых машин в природе не существует.

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12 сентября 2018
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