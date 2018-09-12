Как быстро вскрыть машину, если забыл или потерял ключи

Чаще всего вскрытие автомобиля требуется в том случае, когда водитель оставляет брелок внутри машины, замки которой самопроизвольно заблокировались. Кроме того, технических специалистов вызывают, чтобы те помогли попасть в авто с севшим аккумулятором. Да, теоретически при «умершей» батарее дверь можно отворить механическим ключом, но порой личинка предательски прокручивается или жало вообще в нее не входит, лишая автовладельца последней надежды.

Прежде, чем вскрыть машину, механик может попросить у водителя документы, подтверждающие, что это его авто. Если СТС закрыто в салоне, а ПТС с собой нет, то, как правило, приглашается сотрудник полиции.

Действия прибывшего на место мастера зависят именно от причины, по которой к нему обратились. Если с аккумулятором никаких проблем нет, то он сразу приступает к вскрытию двери. В случае же разряженной батареи он идет другим путем: пытается отпереть капот, чтобы подать питание и разблокировать машину с брелока, как и полагается.

Вопреки представлениям автовладельцев, механики не применяют для вскрытия монтажки, как в фильмах про лихие 90-е. Используются так называемые надувные подушки — тонкие резиновые изделия с грушей для механического накачивания воздуха. Представьте себе советский прибор для измерения давления — вот что-то подобное и представляет из себя примочка для отжимания дверей.