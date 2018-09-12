Как быстро вскрыть машину, если забыл или потерял ключи

Вот незадача: одни ключи по неосторожности рулевого захлопнулись в салоне машины, а запасные — находятся за тридевять земель. Автомобилисту, оказавшемуся в такой затруднительной ситуации, приходится делать нелегкий выбор между эвакуатором, который может транспортировать «железного коня» в сервис, и выездным мастером, осуществляющим вскрытие авто на месте.
На второй вариант, как показывает практика, решаются не многие — профессиональные «взломщики» не вызывают особого доверия у российских автовладельцев, напротив. Водители убеждены, что если к ним обратиться, то их машину в лучшем случае повредят, а в худшем — уведут прямо на глазах. Все это следствие того, что автомобилисты в большинстве своем не знают, как в наши дни происходит процесс отпирания дверей. Хотя сегодня это вполне себе обычная практика.