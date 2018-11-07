Какие импортные аккумуляторы наиболее популярны у наших водителей

В этом смысле определенным подспорьем при подборе конкретного аккумулятора могут стать результаты исследований, проведенных известным аналитическим агентством «Автостат». Этот ресурс ежегодно готовит специализированные отчеты по различным сегментам автоиндустрии, включая и такое востребованное направление, как производство аккумуляторов. Материалы и инфографика, которые приводятся ниже, подготовлены на основании одного из таких отчетов.
Речь в данном случае пойдет об итогах продаж импортных стартерных АКБ, зафиксированных в предыдущем отчетном периоде. Мы решили сопоставить эти данные с результатами практических исследований АКБ, ранее проведенных экспертами портала «АвтоВзгляд».