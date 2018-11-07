Какие импортные аккумуляторы наиболее популярны у наших водителей

Фото avtovzglyad.ru
Вопрос, вынесенный в заголовок, наверняка волнует каждого автовладельца, решившего приобрести АКБ зарубежного производства. Ведь интерес простых потребителей к статусности того или другого иностранного аккумуляторного бренда вполне объясним, поскольку доля импорта в этом сегменте рынка довольно весома. Из-за границы к нам привозят более трети всех стартерных батарей, продаваемых в розничных сетях и интернет-магазинах. Если учесть, что при этом собственно зарубежных торговых марок в продаже насчитывается более сотни, то очевидно — неискушенному автомобилисту сориентироваться в таком изобилии достаточно сложно.
Ефим Розкин

В этом смысле определенным подспорьем при подборе конкретного аккумулятора могут стать результаты исследований, проведенных известным аналитическим агентством «Автостат». Этот ресурс ежегодно готовит специализированные отчеты по различным сегментам автоиндустрии, включая и такое востребованное направление, как производство аккумуляторов. Материалы и инфографика, которые приводятся ниже, подготовлены на основании одного из таких отчетов.

Речь в данном случае пойдет об итогах продаж импортных стартерных АКБ, зафиксированных в предыдущем отчетном периоде. Мы решили сопоставить эти данные с результатами практических исследований АКБ, ранее проведенных экспертами портала «АвтоВзгляд».

Динамика импорта АКБ за последние два года (Автостат).

Наш обзор начнем с анализа российского автомобильного парка, который, собственно, и формирует ситуацию спроса на рынке аккумуляторов. Естественно, основную долю автотранспорта сегодня составляют легковые авто, к которым также относятся кроссоверы и внедорожники. К началу 2018 году в нашей стране было зафиксировано 42,4 млн единиц этой автотехники, что почти на 2% больше показателей предыдущего периода.

Следующим по значимости идет легкий коммерческий транспорт, парк которого превысил уже 4-миллионную отметку. Далее практически «в притык» следуют грузовые авто, доля которых также выросла до внушительной цифры 3,73 млн единиц. Замыкает этот транспортный ряд автобусы, которых к январю 2018 года насчитывалось около 400 тыс. экземпляров, что на 0,8% выше показателя годичной давности.

Теперь перейдем непосредственно к российскому рынку АКБ, который «закрывает» потребности автовладельцев, покупающих для своих машин новые аккумуляторы. В предыдущем сезоне его объем составил 10,0 млн. единиц. Из этого количества более трети (39,3%) приходится именно на импортные поставки батарей, что в натуральном выражении составляет 3,93 млн. штук. Этот объем, по оценкам экспертов «Автостат», можно считать весьма внушительным.

Структура импорта АКБ в прошедшем периоде (Автостат).

Более того, невзирая на различного рода санкции и глобальный экономический спад, количество поставляемых к нам импортных автомобильных аккумуляторов заметно выросло за последние два года. Поэтом, учитывая большое количество иностранных поставщиков, отмеченных в аналитическом отчете, мы ограничимся данными о продажах для первой пятерки ведущих зарубежных производителей АКБ.

1 место: все под контролем!

Рейтинг открывает крупнейшая мировая компания Johnson Controls, которая уже шестой год является бессменным лидером по объемам поставок на российский рынок. По итогам прошедшего сезона она продала почти 1,1 млн автомобильных аккумуляторов, что на 5% больше, чем в прошлом периоде. Как видно из инфографики, приведенной выше, в числе брендов, поставляемых к нам предприятиями Johnson Controls, числятся такие известные немецкие торговые марки, как Bosch и Varta. Этих батарей у нас действительно продается много, хотя по своим эксплуатационным возможностям лидерами их явно назвать нельзя.

Для примера приведем результаты тестирования различных батарей, опубликованные нашими коллегами из журнала «За Рулем». Итак, по итогам испытаний в 2015 году Bosch занял 7-е место, в 2016 году — 10-е, в 2017 году — вновь 7-е место.

Последние шесть лет лидером по объемам поставок автомобильных АКБ была компания Johnson Controls.

Несколько лучше ситуация с тестами аккумуляторов Varta: в 2015 у них было 9-е место, в 2016 году — 2-е, а в 2017 году — 4-е место. К изложенному можно добавить еще один любопытный факт: судя по инфографике «Автостата», в прошлом сезоне из Германии к нам завезли всего 80 тыс. батарей (2,1%). Закономерно возникает вопрос: где же фирма Johnson Controls произвела сотни тысяч других немецких батарей, поставленных ею в Россию?

2 место: Словения рулит!

Второе место среди поставщиков иностранных батарей занимает словенская компания ТАВ с объемом импорта в 475,3 тыс. аккумуляторов. Следует отметить, что последнее время словенцы стабильно улучшают свои позиции. Достаточно сказать, что на второе место они вознеслись буквально за пару лет, опередив многих именитых конкурентов.

Увеличение продаж словенских батарей во многом связано с увеличением спроса на АКБ такого популярного бренда, как Topla. За прошедший сезон их было продано почти 250 тыс. штук. Аккумуляторы этой марки давно известны в нашей стране, а хороший спрос в значительной мере обусловлен их эксплуатационной надежностью, привлекательной ценой и высокими пусковыми токами.

Словенские аккумуляторы Topla пользуются в России хорошим спросом.

Неудивительно, что сегодня АКБ марки Topla можно увидеть во многих регионах России, в том числе на «северах». По оценкам аналитиков, за последние два года поставки батарей Topla в регионы Урала, Западной и Восточной Сибири выросли более чем в пять раз!

Практика показала, что эти АКБ беспроблемно переносят суровые сибирские морозы. Цена батарей Topla, кстати, нередко оказывается ниже стоимости некоторых отечественных аккумуляторов, обладающих аналогичными параметрами.

Помогает рециклинг

По мнению экспертов, снижению себестоимости словенских аккумуляторов, включая популярный бренд Topla, способствуют две причины. Во-первых, компания ТАВ кардинально решила проблему добычи свинца, главной составляющей любого стартерного аккумулятора. Именно свинец, а также его качество и количество определяют конечную стоимость АКБ.

Так вот, словенцы несколько лет назад запустили свой собственный завод по рециклингу батарей, где получают две трети необходимого количества этого металла.

Свинец в значительной степени определяет стоимость автомобильных батарей.

Во-вторых, за последние годы словенский концерн провел масштабную модернизацию всех своих предприятий — на них максимально роботизировали сборочные линии, внедрили передовые технологические процессы, улучшили логистику. И в итоге существенно сократили издержки, повысив тем самым ценовую привлекательность своей продукции. Что касается эксплуатационной эффективности аккумуляторов Topla, то по ряду важнейших параметров эти АКБ стабильно занимают лидирующие позиции при проведении сравнительных тестов.

3 место: турецкое счастье

На третье место по итогам поставок и продаж АКБ в России вышла турецкая компания Mutlu (что в переводе на русский означает «счастливый»). Согласно статистическим данным, стамбульский производитель завез к нам более 372 тыс. автомобильных АКБ, улучшив предыдущий показатель поставок более чем в полтора раза.

Видимо, начинают сказываться те позитивные подвижки, которые стали возможными благодаря нынешнему расширению российско-турецких экономических отношений. Впрочем, надо отдать должное Mutlu, этот бренд и в прошлые годы был далеко не на последних позициях различных рейтингов. Тем более, что в нашей стране эту марку знают давно.

Третье место по итогам поставок батарей в Россию занимает турецкая компания Mutlu.

Если говорить об объемах поставок аккумуляторов в прежние времена, то не будет лишним вспомнить такой определяющий для многих конкурентов факт: совсем недавно, всего пять лет назад, количество проданных у нас турецких источников питания превышало 720 тыс. Согласитесь, впечатляет…

Что касается эксплуатационных возможностей, то в сравнительных тестах батарей, которые проводились с участием экспертов «Автовзгляда», турецкие АКБ всегда демонстрировали пусть не самые лучшие, но довольно неплохие показатели.

4—5 места: корейская перегруппировка

Две замыкающие позиции в лидирующей пятерке иностранных поставщиков автомобильных АКБ сейчас удерживают южнокорейские производители. Если конкретнее, то на четвертом месте рейтинга находится известная компания Atlas BX, поставившая на наш рынок более 367 тыс. батарей, а на пятом — не менее известная Sebang Global Battery, объемы поставок которой оказались поскромнее — 278 тыс. шт.

Любопытный нюанс: войдя в первую «пятерку», эти производители оттеснили на шестую позицию рейтингового педъестала другого своего «земляка» — именитую компанию Hyundai Sungwoo Automotive.

Корейские аккумляторы различных брендов занимают довольно солидную нишу на российском рынке.

К слову сказать, рейтинговое позиционирование вышеупомянутых южнокорейских фирм отчасти совпадает с результатами тестирования АКБ, проведенного экспертами «Автовзгляда» в прошлые годы. В частности, тогда на испытания были взяты стартерные аккумуляторы Atlas и Hankook (производства Atlas BX), Sebang (от Sebang Global Battery), а также Solite (производится Hyundai Sungwoo Automotive).

По итогам исследований можно сделать вывод, что корейские АКБ занимают позиции «крепкого середнячка» — они, конечно, не самые лучшие по проверенным показателям, но и аутсайдерами их точно не назовешь.

Но как бы там ни было, но на сегодняшний день батареи из Страны утренней свежести, безусловно, прочно застолбили за собой весьма солидную (более 28%) нишу на российском рынке. А вот как долго корейские фирмы смогут удерживать занятые позиции, покажет время!..

безопасность дорожного движения, автосервис, технология, ремонт, запчасти, аксессуары, техническое обслуживание
7 ноября 2018
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