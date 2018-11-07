Какие импортные аккумуляторы наиболее популярны у наших водителей

Наш обзор начнем с анализа российского автомобильного парка, который, собственно, и формирует ситуацию спроса на рынке аккумуляторов. Естественно, основную долю автотранспорта сегодня составляют легковые авто, к которым также относятся кроссоверы и внедорожники. К началу 2018 году в нашей стране было зафиксировано 42,4 млн единиц этой автотехники, что почти на 2% больше показателей предыдущего периода.

Следующим по значимости идет легкий коммерческий транспорт, парк которого превысил уже 4-миллионную отметку. Далее практически «в притык» следуют грузовые авто, доля которых также выросла до внушительной цифры 3,73 млн единиц. Замыкает этот транспортный ряд автобусы, которых к январю 2018 года насчитывалось около 400 тыс. экземпляров, что на 0,8% выше показателя годичной давности.

Теперь перейдем непосредственно к российскому рынку АКБ, который «закрывает» потребности автовладельцев, покупающих для своих машин новые аккумуляторы. В предыдущем сезоне его объем составил 10,0 млн. единиц. Из этого количества более трети (39,3%) приходится именно на импортные поставки батарей, что в натуральном выражении составляет 3,93 млн. штук. Этот объем, по оценкам экспертов «Автостат», можно считать весьма внушительным.