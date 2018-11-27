Чем отличается зимняя парковка от летней

В наших климатических условиях сезонные перепады температур диктуют свои правила, и водители должны их строго соблюдать. Причем это касается не только эксплуатации автомобиля и навыков вождения, но и некоторых нюансов парковки. Иначе, если вы будете парковаться зимой так же, как летом, вам грозят различного рода проблемы, в том числе и финансового характера.
Представьте, что в разгар снежной зимы вы оставили свою ласточку там, где привыкли парковать ее летом. Как это часто бывает, ночью разразился колоссальный снегопад, а под утро — как назло — случилась оттепель. А вы совсем забыли, что ваше любимое место для парковки расположено вплотную у стен дома или какого-нибудь другого сооружения или постройки с покатой крышей.
Не исключено, что основанная масса тяжелого мокрого снега, накопившегося на кровле, под воздействием плюсовой температуры придет в движение и накроет именно вашу машину, оставив на кузове уродливые вмятины.
А ведь зимой с крыш падает не только снег, но и еще более увесистые и твердые, как камень, глыбы льда. Ведь все мы знаем, как работают наши коммунальщики. Так что в холодный сезон не стоит оставлять машину не только у стен домов, но и под деревьями, кустарниками и даже фонарными столбами.
ЭХ, ЗАМЕЛО…
Избегайте также парковать свой автомобиль на возвышенности или открытой площадке с наветренной стороны. После снежного бурана ваше авто превратится в могильный холмик.
НА ВЕЧНОМ ПРИКОЛЕ
По понятным причинам, в лютые морозы в машине чаще всего выходят из строя различные узлы и агрегаты, и высок риск, что в связи с незапланированной неисправностью авто останется стоять на своем месте неопределенно долгое время.
Поэтому выбирая уголок для стоянки в тесном запорошенном дворе или на заснеженной стоянке супермаркета всегда это имейте в виду. Паркуйтесь в наиболее безопасных местах, где меньше шансов, что вашу «ласточку» заденет снегоуборочная техника или другой проезжающий транспорт. Ведь проезды зимой сужаются в разы.
Оставляя машину во время снегопада в городе даже там, где нет запрещающих остановку или стоянку дорожных знаков, имейте в виду, что под тонким слоем снега у бордюра, где вы оставили авто, может прятаться коварная желтая линия. Осадки растают за пару часов, и когда вы вернетесь, вас уже будет ждать инспектор ГИБДД с готовым протоколом за нарушение правил парковки.
САПОГИ, ЛОПАТА, ЛОМ
Учитывая, что зимы в наших широтах капризные, не оставляйте автомобиль на ледяной корке. За ночь может резко грянуть оттепель, и ваш автомобиль окажется посреди глубокой лужи. Вам придется бежать за резиновыми сапогами. Не очень приятна и обратная ситуация, когда вы припарковались в луже, а спустя время она замерзла. Возможно, чтобы освободить свою «ласточку» от сурового ледового плена, вам понадобится лом или лопата.