Чем отличается зимняя парковка от летней

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Представьте, что в разгар снежной зимы вы оставили свою ласточку там, где привыкли парковать ее летом. Как это часто бывает, ночью разразился колоссальный снегопад, а под утро — как назло — случилась оттепель. А вы совсем забыли, что ваше любимое место для парковки расположено вплотную у стен дома или какого-нибудь другого сооружения или постройки с покатой крышей.

Не исключено, что основанная масса тяжелого мокрого снега, накопившегося на кровле, под воздействием плюсовой температуры придет в движение и накроет именно вашу машину, оставив на кузове уродливые вмятины.

А ведь зимой с крыш падает не только снег, но и еще более увесистые и твердые, как камень, глыбы льда. Ведь все мы знаем, как работают наши коммунальщики. Так что в холодный сезон не стоит оставлять машину не только у стен домов, но и под деревьями, кустарниками и даже фонарными столбами.